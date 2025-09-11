पीठ मळल्यानंतर त्यावर बोटांचे ठसे का काढतात? पितरांशी आहे संबंध, 'ही' चूक पडू शकते महागात

Pitru Paksha 2025 : घरोघरी जेव्हा महिला कणिक मळतात तेव्हा त्यावर बोटांचे ठसे देतात. पीठ मळल्यानंतर घरातील आई, मावशी, आजी आपल्या त्यावर बोटांचे ठसे द्यायला सांगतात. पण तुम्हाला त्यामागील कारण माहितीये का? शास्त्रात याचा संबंध पितरांशी असल्याचा सांगण्यात आलं आहे. तुम्ही जर पीठ मळल्यानंतर बोटाचे ठसे देत नसला तर आधी ही माहिती वाचून घ्या. (Why do people leave fingerprints on the dough after kneading it It is related to ancestors Pitru Paksha 2025 )
पितृपक्ष पंधरवडा सुरु आहे. पितृपक्ष हा पितरांना समर्पित असतो. 21 सप्टेंबरला सर्वपित्री अमावस्या असेल तोपर्यंत तिथीनुसार पितरांना नैवेद्य दाखवला जातो. या पंधरा दिवसांमध्ये पितरांसाठी पिंडदान, तर्पण आणि श्राद्ध विधी करण्यात येतो. पितरांसाठी विधी करताना पिठाचे पिंड करण्यात येतो.
कणिक मळल्यावर त्यावर बोटांचे ठसं देण्यामागे धार्मिक आहे. त्याचा संबंध हा पितरांशी जोडला गेला आहे. हिंदू धर्मात पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी पिंड दान करण्याचा विधी करण्यात येतो. पिंडदान केल्याने पितरांना स्वर्गप्राप्ती अशी, हिंदू धर्मशास्त्रात मान्यता आहे. तर या पिंडदानासाठी पिठ किंवा तांदळापासून बनवलं जातं. या पिंडाचा संबंध हा चंद्रांशी असतो, असं शास्त्रात सांगण्यात येतं. शास्त्रात सांगितलंय की, चंद्राद्वारे पिंड हे पितरांपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे पिंडदानाच्या विधी वेळी खासकरुन तांदळ पिठापासून किंवा भातापासून पिंड तयार करण्यात येणार आहे.
धार्मिकशास्त्रात पिठाचे गोळे हे पूर्वजांचं अन्न मानलं गेले आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण घरात चपाती किंवा रोटी खातो तेव्हा आपल्याला पाप लागतं अशी समज आहे. हे पाप टाळण्यासाठी पीठ मळून झाल्यानंतर त्यावर बोटांचे ठसे दिले जाते. यानंतर या पिठापासून तयार केलेली चपाती किंवा रोटी खाण्यायोग असते असं म्हणतात. म्हणून घरोघरी जेव्हा पीठापासून खास करुन तांदळाच्या पिठापासून जितके पदार्थ असतात त्यांचं पीठ मळताना त्यावर बोटाचे ठसे दिले जातात. म्हणजे ते पिंडदानाचे पीठ वाटणार नाही आणि तुम्हाला पाप लागणार नाही.
1. पिठावर बोटांचे ठसे देण्याची प्रथा काय आहे?
घरोघरी जेव्हा महिला पीठ मळतात, तेव्हा त्यावर बोटांचे ठसे देण्याची प्रथा आहे. विशेषतः आई, मावशी किंवा आजी यांनी पिठावर बोटांचे ठसे देण्यास सांगितले जाते. ही प्रथा हिंदू धर्मातील पितृपक्ष आणि पिंडदानाशी संबंधित आहे.
2. पितृपक्ष म्हणजे काय?
पितृपक्ष हा हिंदू धर्मात पितरांना (पूर्वजांना) समर्पित असलेला 15 दिवसांचा कालावधी आहे. यंदा (2025 मध्ये) पितृपक्ष 7 सप्टेंबरपासून सुरू झाला आणि 21 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वपित्री अमावस्येपर्यंत चालेल. या काळात पितरांसाठी पिंडदान, तर्पण आणि श्राद्ध विधी केले जातात.
3. पितृपक्षात कोणते विधी केले जातात?
पितृपक्षात खालील विधी केले जातात: पिंडदान: तांदूळ किंवा पिठापासून पिंड बनवून पितरांना अर्पण केले जाते.
तर्पण: पाणी, तीळ आणि काळ्या तीळांनी पितरांना तर्पण दिले जाते.
श्राद्ध: पितरांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी अन्न आणि नैवेद्य दाखवला जातो.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)