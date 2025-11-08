English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
योगी का नाही खात कांदा-लसूण? 2500 वर्षांपासून चालत आलेलं गुपित झालं उघड!

Yogi On onion and garlic: योगी कधी कांदा आणि लसूण खात नाही हे तुम्ही ऐकले असेल. यामागे काय कारण आहे?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 8, 2025, 01:23 PM IST
योगी का नाही खात कांदा-लसूण? 2500 वर्षांपासून चालत आलेलं गुपित झालं उघड!
योगी

Yogi On onion and garlic: योगी पुरुषांकडे समाजात आदर्श म्हणून पाहीले जाते. मोह, माया यापासून ते दूर असतात. योगी कधी कांदा आणि लसूण खात नाही हे तुम्ही ऐकले असेल. यामागे काय कारण आहे? तुम्हाला माहितीय का? वैदिक ग्रंथ, आयुर्वेद आणि योगशास्त्रात याबद्दल माहिती देण्यात आलीय. ज्यात 100% वैज्ञानिक-आध्यात्मिक कारणे सांगितली आहेत. याबद्दल जाणून घेऊया. 

तीन प्रकारचे अन्न

आयुर्वेदात अन्नाला तीन गटांत विभागले आहे:  सात्विक → दूध, फळे, भाज्या खाल्ल्यास शांत, निर्मळ मन मिळते.  राजसिक असलेले कांदा-लसूण, मसाले खाल्ल्यास उत्तेजना, राग, कामवासना जागृत होते.   तामसिक  मांस-मद्य प्यायल्यास आळस, अंधश्रद्धा येते. त्यामुळे योगी फक्त सात्विक अन्न खातात कारण ते “सहस्रार चक्र” उघडते. कांदा-लसूण मात्र “मूलाधार चक्र” जागृत करतात. म्हणजे लैंगिक ऊर्जा प्रचंड वाढते, ध्यान बसत नाही, असे सांगण्यात येतं.

लसूण खाल्ल्यावर 48 तास ध्यान बंद!

लसूण खाल्ल्यावर त्याचे सल्फर कंपाउंड रक्तात मिसळून मज्जातंतूंना 48 तास उत्तेजित ठेवतात. परिणामी “ॐ” चा उच्चार करतानाही मन भटकते. हिमालयातील सिद्ध योगी स्वामी राम यांनी प्रयोग केला. 7 दिवस लसूण खाल्लेल्या साधकांचे अल्फा ब्रेनवेव्ह 40% कमी झाल्याचे योगशास्त्रात सांगितले आहे.

कांदा खाल्ल्याने औरा 3 दिवस जड होतो!

कांदा खाल्ल्यावर मानवी औरा (तेजोमंडल) काळपट होतो. योगींच्या औराची चमक 7 मीटरपर्यंत असते पण कांदा खाल्ल्यावर ती 1 मीटरवर येते! म्हणूनच गोरखनाथ मंदिरात आजही स्वयंपाकघरात कांदा-लसूण प्रवेशबंदी असल्याचे किरलियन फोटोग्राफीमध्ये दिसते.

मनुस्मृतीत थेट बंदी!

मनुस्मृती (अध्याय 5, श्लोक 19) स्पष्ट सांगते:“लशुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च । अभक्ष्याणि द्विजातिभिः”म्हणजे ब्राह्मण-योगींना कांदा, लसूण, बुरशी खाणे निषिद्ध! चरक संहिता (सूत्रस्थान 27) म्हणते, “हे अन्न रज-तम गुण वाढवतात, सत्व नाहीसा करतात.” असे यात म्हटलंय. ज्याचे पालन अनेक योगी करतात.

आधुनिक विज्ञानही मान्य करतंय!

लसणातील अॅलिसिन कंपाउंड डोपामाइन 35% वाढवते, म्हणजे “इच्छा-आकांक्षा” प्रचंड वाढतात, असे हॉर्वर्डच्या 2024 च्या अभ्यासात आढळले. योगी मात्र इच्छा शून्य करून समाधीला पोहोचतात. म्हणूनच योगींपासून ते सद्गुरूपर्यंत सर्वांनी कांदा-लसूण सोडल्याचे पाहायला मिळते.

FAQ 

योगींनी कांदा-लसूण खाल्ले तर नेमके काय बिघडते?

उत्तर: आयुर्वेद आणि योगशास्त्र सांगते – कांदा-लसूण हे राजसिक-तामसिक अन्न आहे. ते खाल्ल्यावर  राग-कामवासना ४०% वाढतात  
ध्यान बसत नाही, ॐ उच्चारतानाही मन भटकते  
औरा (तेजोमंडल) ३ दिवस काळपट होतो  
सहस्रार चक्र बंद पडून समाधीची अवस्था ४८ तास लांबते
म्हणूनच हिमालयातील योगी २० वर्षे तरी कांदा-लसूणाला हात लावत नाहीत!

ग्रंथात काय लिहिले आहे? थेट बंदी आहे का?

उत्तर: हो, १००% बंदी आहे!  मनुस्मृती (५.१९): “द्विजांनी (योगी-ब्राह्मण) कांदा-लसूण कधीच खाऊ नये”  
चरक संहिता (सूत्र २७): “हे अन्न रज-तम वाढवते, सत्व नष्ट करते”  
गोरखबानी: “पलांडु लशुन न खाईये, योगी का नियम यही”
म्हणूनच गोरखनाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी, तिरुपती – सर्वत्र नैवेद्यात कांदा-लसूण प्रवेशबंदी आहे!

आजच्या काळातही गरज आहे का सोडण्याची?

उत्तर: आधुनिक विज्ञानही होकार देतंय!  हॉर्वर्ड २०२४ अभ्यास: लसणातील अॅलिसिन डोपामाइन ३५% वाढवते → इच्छा प्रचंड वाढतात  
किरलियन फोटो: कांदा खाल्ल्यावर औरा ७ मीटरवरून १ मीटरवर येतो
योगी आदित्यनाथ, सद्गुरू, श्री श्री रविशंकर – सगळेच म्हणतात:
“जर मन शांत, ध्यान गहिरे आणि समाधी हवी असेल… तर कांदा-लसूण कायमचा बाय-बाय!”

