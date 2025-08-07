English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ganesh Chaturthi 2025: दरवर्षी भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीला गणेशोत्सव साजरा केला जातो. हा उत्सव भगवान गणेशाच्या जन्मतिथीनिमित्त साजरा केला जातो. गणेश उत्सवानंतर त्यांचे विसर्जन का केले जाते ते जाणून घेऊया.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 7, 2025, 04:42 PM IST
Ganesh Chaturthi 2025 : अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी का केलं जात विसर्जन? 'या' प्रथेमागेचं कारण काय?

Ganesh Chaturthi 2025 : दरवर्षी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी म्हणजेच दहा दिवसांच्या गणेश उत्सवानंतर भगवान गणेशाचे विसर्जन केले जाते. 2025 मधील गणेश चतुर्थी 27 ऑगस्ट रोजी आहे. दरवर्षी हा उत्सव भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीपासून सुरू होतो आणि चतुर्दशीच्या तारखेला संपतो. या कारणास्तव, उत्सवाचा शेवटचा दिवस गणेश विसर्जन म्हणून ओळखला जातो.

गणेश विसर्जनादरम्यान, गणपतीच्या मूर्तीचे नदी किंवा तलावात विसर्जन केले जाते. विसर्जनापूर्वी, भगवान गणेशाची पूजा केली जाते आणि आरती केली जाते, फुले अर्पण केली जातात आणि प्रसाद आणि नारळ अर्पण केला जातो. त्यानंतर, ढोल वाजवून गणेशमूर्ती मोठ्या थाटामाटात नदी किंवा तलावात आणली जाते आणि बाप्पाला निरोप दिला जातो आणि पुढच्या वर्षी येण्याची विनंती केली जाते.

विसर्जन कधी केले जाते?

काही ठिकाणी, गणेश विसर्जन दीड दिवसांनी, तिसऱ्या, पाचव्या किंवा सातव्या दिवशी केले जाते. तसेच काहीजण १० दिवसांनी बाप्पाच विसर्जन करतात. तसेच अनेक मंडळांचा बाप्पा अनंत चतुर्थीच्या दिवसी विसर्जन करतात. 

श्री गणेशाचा जन्म कसा झाला?

पौराणिक कथेनुसार, भगवान गणेशाचा जन्म माता पार्वतीच्या शरीराच्या मातीपासून झाला होता. जेव्हा माता पार्वती स्नान करायला जात होती, तेव्हा तिने तिच्या शरीराच्या मातीपासून एक पुतळा बनवला आणि त्यात प्राण घातला आणि त्याला तिच्या दाराचे रक्षण करण्यास सांगितले. त्या पुतळ्याचे नाव गणेश होते. जेव्हा भगवान शिव तिथे आले तेव्हा गणेशाने त्यांना आत जाण्यापासून रोखले, ज्यामुळे देवांचे देव महादेव क्रोधित झाले आणि त्यांनी गणेशाचे डोके कापले. नंतर, जेव्हा पार्वतीजी दुःखी झाली, तेव्हा शिवजींनी हत्तीच्या बाळाचे डोके गणेशाच्या धडाशी जोडून त्याला पुनरुज्जीवित केले.

माता पार्वतीने हत्तीमुख असलेल्या मुलाला आपल्या हृदयाशी आलिंगन दिले. ब्रह्मा, विष्णू, महेश या तिन्ही देवांनी त्या मुलाला सर्वांचे प्रमुख घोषित केले आणि त्याला अग्रगण्य उपासक होण्याचा आशीर्वाद दिला.

या काळात, गणेशाची पूजा केल्याने घरात सुख-समृद्धी येते आणि घरातील नकारात्मकता दूर होते. गणरायाची मूर्ती देखील मातीपासून बनवली जाते. गणेशाची मूर्ती नदी, तलाव किंवा पाण्यात विसर्जित केली जाते जेणेकरून त्यांचे जन्मचक्र दर्शविले जाईल.

सामान्यपणे विचारली जाणारे प्रश्न आणि उत्तरे?

2025 चे गणेश विसर्जन कधी आहे? 

2 सप्टेंबर रोजी गणेश विसर्जन आहे. त्यानंतर ६ सप्टेंबर रोजी गणेश विसर्जन आहे. 

गणेश विसर्जन का करतात? 

.गणरायाची मूर्ती देखील मातीपासून बनवली जाते. गणेशाची मूर्ती नदी, तलाव किंवा पाण्यात विसर्जित केली जाते जेणेकरून त्यांचे जन्मचक्र दर्शविले जाईल.

गणरायाची पूजा का करतात?

ब्रह्मा, विष्णू, महेश या तिन्ही देवांनी त्या मुलाला सर्वांचे प्रमुख घोषित केले आणि त्याला अग्रगण्य उपासक होण्याचा आशीर्वाद दिला.

