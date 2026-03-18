  Gold Buying on Gudi Padwa : गुढीपाडव्याला सोनं का खरेदी करतात?, यंदा सोनं आणि गाडी खरेदीचा मुहूर्त काय?

Gold Buying on Gudi Padwa : गुढीपाडव्याला सोनं का खरेदी करतात?, यंदा सोनं आणि गाडी खरेदीचा मुहूर्त काय?

Shubh Muhurt  Buying Gold on Gudi Padwa : गुढीपाडवा महाराष्ट्र मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. साडेतीन मुहूर्तावर सोनं खरेदीसाठी गुढीपाडवा एक मुहूर्त आहे. त्यामुळे जाणून घ्या सोनं खरेदीचं महत्त्व आणि शुभ मुहूर्त...

नेहा चौधरी | Updated: Mar 18, 2026, 10:15 PM IST
Shubh Muhurt  Buying Gold on Gudi Padwa : मराठी लोकांचं नवीन वर्षाची सुरुवात चैत्र महिन्याच्या प्रतिपदा तिथीपासून करण्यात येतो. यादिवशी महाराष्ट्रात गुढी पाडव्याचा सण साजरा करण्यात येतो. त्यात सर्वात महत्त्वाचं गुढीपाडवा हा साडेतीन मुहूर्तापैकी एक दिवस आहे. धर्मशास्त्रात साडेतीन मुहूर्ताला विशेष महत्त्व असून या मुहूर्तावर सोने खरेदीसोबत कुठल्याही खरेदीसाठी शुभ मानला जातो. हिंदू धर्मात गुढीपाडवा, अक्षय तृतीया, दसरा आणि दिवाळीचा पाडवा (अर्धा मुहूर्त) साडेतीन शुभ मुहूर्त आहेत. पण गुढी पाडव्याला सोनं खरेदी का करतात तुम्हाला माहितीये?

गुढी पाडव्याला सोनं खरेदी का केली जाते?

भारतात गुढी पाडव्याचा सण वेगवेगळ्या नावाने साजरा करण्यात येतो. काही राज्यांमध्ये उगादी हा नवीन वर्षाचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. तर कुठे ओणम , वैशाखी म्हणून हा दिवस साजरा करतात. 

अनेक कुटुंबे गुढीपाडव्याला एका नवीन आर्थिक चक्राची सुरुवात मानून सोनं खरेदी किंवा गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात. अगदी कमी वजनाच्या सोन्याच्या नाण्यालाही एक प्रतीकात्मक म्हणून खरेदी करुन शुभ सुरुवात करतात. त्यामुळेच नागरिक या शुभ दिवशी काही-ना-काही सोने खरेदी नक्कीच करतात. 

 

भारतात, सोने खरेदी करणे हे केवळ आर्थिक गुंतवणूक मानली नाही तर एक सांस्कृतिक प्रथा म्हणून पाहिलं जातं. या शुभ दिवशी सोने खरेदी करण्याशी पवित्रता आणि संपत्तीचा संबंध असल्याने हा विशेष आहे. लोकांचा असा विश्वास आहे की या शुभ दिवशी सोने खरेदी केल्याने वर्षभर आशीर्वाद आणि यश आपल्या सोबत राहतं. ही सांस्कृतिक परंपरा नवीन सुरुवातीच्या आनंदाशी सुसंगत राहते.  

सोनं खरेदी करण्यासाठी सण हे फक्त निमित्त असतं. या निमित्ताने तुमची उत्तम गुंतवणूकही मानली जाते. बहुदा याच विचाराने सोनं किंवा दागिने खरेदी करण्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे. ही गोष्ट लक्षात घेत सोनं दागिन खरेदीचा ट्रेंड झाला आहे. अशात तुम्ही विविध मार्गांनी सोनं खरेदी करु शकता.

 

सोने खरेदीसाठी शुभ मुहूर्त काय?

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, बहुतेक कामांसाठी मिनिट-दर-मिनिट शुभ मुहूर्त पाहून शुभ कार्य करायला सांगतात. पण साडेतीन मुहूर्त याला अपवाद असतात. याचा अर्थ हे "स्वयंसिद्ध" मुहूर्त मानले जातात. ज्याचा अर्थ असा आहे की संपूर्ण दिवसभरात तुम्ही खरेदी आणि शुभ कार्यासाठी शुभ मानला गेला आहे. 19 मार्चला सकाळी 6.52 वाजेपर्यंत अमावस्या आहे. त्यामुळे तुम्ही सकाळी 6.52 वाजेनंतर सोनं खरेदी करु शकतात.

शुभ मुहूर्त 

गुढीपाडव्याचा पूर्ण दिवस शुभ असला, तरी यादिवसाचा अमृत मुहूर्तावर सोनं आणि वाहन खरेदी करा.

सकाळचा मुहूर्त: सकाळी 06:35 ते 08:05 (अमृत वेळ)

दुपारचा मुहूर्त: दुपारी 12:30 ते 02:00 (शुभ वेळ)

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

