Marathi News
Hartalika 2025 : गणेश चतुर्थीपूर्वी का केली जाते हरतालिकेची पूजा? हे व्रत सोपं नसतं, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजाविधी आणि साहित्य

Hartalika 2025 : भाद्रपद महिन्यातील पहिला सण जो गणेश चतुर्थीआधी करण्यात येतो तो म्हणजे हरतालिका व्रत. हे व्रत सोपं नसतं, असं म्हटलं जाते, तुम्ही पहिल्यांदाच हे व्रत करणार असाल तर संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.   

नेहा चौधरी | Updated: Aug 25, 2025, 10:12 PM IST
Hartalika 2025 : वटसावित्री, मंगळागौर आणि हरतालिका हे व्रत महाराष्ट्रातील महिलांसाठी अतिशय खास असतं.  त्यातही भाद्रपद महिन्यातील हरतालिका व्रत भगवान महादेव आणि माता पार्वतीला समर्पित आहे. पूर्वजन्मी सती पार्वतीने शंकरालाच वरले होते, तिचा पिता दक्षप्रजापती याने एकदा यज्ञात शंकराचा अपमान केलो. तो सहन न होऊन पार्वती मातेने यज्ञकुंडाच स्वत:ला जाळून घेतले आणि नंतर शंकरांची अर्धांगी झाली. अशी ही दृढनिश्चयी आणि स्वाभिमानी पतिव्रता पार्वती ही आर्य महिलांचा महान आदर्श आहे. म्हणून तिची पूजा करुन तिच्याजवळ पतीला उदंड आयुष्य आणि आरोग्य मागावयाचे असतं आणि स्वत:चे सौभाग्य अखंड राखण्यासाठी तिची प्रार्थना करायची असते. 

हरतालिका तिथी?

भाद्रपद शुद्ध तृतीया तिथी सोमवार, 25 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 12.34 मिनिटपासून मंगळवार, 26 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 01. 54 वाजेपर्यंत असणार आहे. 

हिंदू पंचांगपद्धतीनुसार, सूर्योदयाची तिथी मानण्याची प्राचीन परंपरा प्रचलित असल्यामुळे मंगळवार, 26 ऑगस्ट 2025 ला हरतालिका तृतीया स्वर्ण गौरी व्रत करायचे आहे. 

हरितालिका तृतीया पूजेचा शुभ मुहूर्त

पूजनाचा शुभ मुहूर्त सकाळी 5.56 वाजेपासून ते सकाळी 8.31 वाजेपर्यंत असणार आहे. यानुसार जवळपास अडीच तास पूजनासाठी मिळणार आहेत. 

हरितालिका या शब्दाचा अर्थ काय? 

हरिता म्हणजे अरण्य आणि आलिका म्हणजे सखी. पार्वतीने आपल्या सखीला अरण्यात नेऊन हे व्रत केले म्हणून या व्रतास "श्री हरितालिका व्रत" असे म्हणतात. 

पूजा करताना म्हणा हा मंत्र

हरतालिका तृतीयेच्या दिवशी महिलांनी सकाळी लवकर उठून स्नान करावं. 'मम उमामहेश्वर सायुज्यसिद्धये हरतालिकाव्रतमह करिष्ये।' या मंत्राचा जप करून व्रत करण्याचा संकल्प करा.
पूजा घराला छान सजवून 'ओम उमाय पार्वत्याय जगद्धात्रयै जगत्प्रतिस्थायै शांतिरूपिण्यै शिवाय व ब्रह्मरूपिण्यै नमः' या मंत्राचा उच्चार करून पार्वतीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करा.
'माहेश्वराय', 'शांभवे', 'शूलपाणये', 'पिनाकधृषे', 'शिवाय', 'पाशुपतये' आणि 'महादेवाय नमः' असा जप करून शिवाच्या मूर्तीची स्थापना करा.
त्यानंतर 'देवी देवी उमे गौरी त्राही मां करुणानिधे । ममपराधः क्षान्तव्य भुक्तिमुक्तिप्रदा भव । नामजप करताना उपवास ठेवा आणि दुसऱ्या दिवशी उपवास सोडावा. 

गणेश चतुर्थीपूर्वी का केली जाते हरतालिकेची पूजा? 

पौराणिक अख्यायिकेनुसार, हिमालय पर्वतराजाची कन्या उपवर झाली तेव्हा नारदाने तिचा विवाह भगवान विष्णूशी करण्याचं ठरवलं. मात्र पार्वतीच्या मनात भगवान शंकर होते. पार्वतीने आपल्या सखीकडून वडिलांना निरोप पाठवला. जर माझं लग्न विष्णूसोबत केल्यास मी प्राणत्याग करेल, असा निरोप वडिलांना मिळाला. एवढंच नाही तर पार्वती घरातून पळून गेली आणि शिवप्राप्तीसाठी जंगलात कठोर तपस्या केली. जवळपास  12 वर्षे पार्वतीने तपस्या केल्यावर भाद्रपद महिन्यातील तृतीयेला हस्त नक्षत्रावर पार्वतीने शिवलिंगाची पूजा केली. दिवसभर कडकडीत उपवास केला. पार्वतीच्या या तपाने आणि पूजेने शंकर भगवान प्रसन्न झाले आणि त्यांनी पार्वतीला पत्नी म्हणून स्विकार केला.

हे व्रत सोपं नसतं...

दिवसभर कोणी पाणी पिऊ तर काही जण फळं खाऊ हा उपवास करतात. खरं तर हरतालिकेचे व्रत हे निर्जल उपवास असतो. शिवाय हा उपवास दुसऱ्या दिवशी सोडला जातो. त्यामुळे हे व्रत करणे फार कठीण असतं. त्याशिवाय हे व्रत एकदा सुरु केल्यास ते आजन्म करावं लागतं, शास्त्रानुसार ते मध्येच सोडून देता येतं नाही. या दिवशी आळस करू नये किंवा झोपून राहू नये, असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. यादिवशी रात्री जागरण करायचं असतं. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

