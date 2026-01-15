English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मकर संक्रांतीच्या दुसऱ्या दिवशी किंक्रांत का केली जाते? 'ही' चूक टाळा नाहीतर...

Kinkrant 2026 : भोगी नंतर मकर संक्रांत आणि तिसऱ्या दिवशी किंक्रांत केली जाते. हा दिवस शुभ असतो की, अशुभ आणि यादिवशी काय करु नये, काय करावे याबद्दल जाणून घ्या.

नेहा चौधरी | Updated: Jan 15, 2026, 01:05 PM IST
Kinkrant 2026 : मकर संक्रांतीच्या उत्साहानंतर दुसरा दिवस येतो तो दिवस किंक्रांत म्हणून ओळखला जातो. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार संक्रांतीचा पहिला सण भोगी, दुसरा मकर संक्रांत आणि तिसरा दिवस हा किंक्रांत याला कर किंवा करदिन असं म्हटलं जातं. आता किंक्रांत ही शुभ असते की अशुभ जाणून घ्या.

किंक्रांत म्हणजे काय आणि पौराणिक कथा जाणून घ्या!

हिंदू पौराणिक कथेनुसार फार वर्षांपूर्वी संकारसुर नावाचा राक्षस होता. तो लोकांना त्रास देत होता. त्याचा वध करण्यासाठी देवी संक्रांतीचं रुप घेऊन संकरासुराला मारण्यासाठी आली होती. देवीने मकर संक्रांतीच्या दुसऱ्या दिवशी किंकरासूरचा वध करुन लोकांची सुटका केली. म्हणून तेव्हा हा दिवस किंक्रांत म्हणून पाळला जातो. 

किंक्रांत हा दिवस शुभ की अशुभ?

धार्मिक शास्त्रानुसार किंक्रांत हा दिवस शुभ कार्यासाठी वर्ज्य मानला गेला आहे. कारण यादिवशी युद्धात संहाराचा होता. म्हणून शुभ कार्य यादिवशी करण्यात येत नाही. संक्रांतीचा काळ हा संक्रमणाचा असतो म्हणजे निसर्ग बदलाचा असल्याने यादिवशी लांबचा प्रवास किंवा महत्त्वाची कामं टाळतात. 

'या' गोष्टी करु नयेत!

महाराष्ट्रात या दिवशी महिला शेणात हात घालत नाहीत. शिवाय यादिवशी शिळी भाकरी खाल्ली जाते. तर काही ठिकाणी यादिवशी बेसनाचे धिरडे करण्याची परंपरा आहे. त्याशिवाय घरातून केस काढण्याआधी महिलांनी वेणीफणी करावी. कारण मोकळ्या केसांनी किंक्रांतीला कामं करणं वर्ज्य मानलं जातं. घरात कटकट करु नये, असं म्हणतात.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

