मकर संक्रांतीच्या दुसऱ्या दिवशी किंक्रांत का केली जाते? 'ही' चूक टाळा नाहीतर...

Kinkrant 2026 : मकर संक्रांतीच्या उत्साहानंतर दुसरा दिवस येतो तो दिवस किंक्रांत म्हणून ओळखला जातो. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार संक्रांतीचा पहिला सण भोगी, दुसरा मकर संक्रांत आणि तिसरा दिवस हा किंक्रांत याला कर किंवा करदिन असं म्हटलं जातं. आता किंक्रांत ही शुभ असते की अशुभ जाणून घ्या.
हिंदू पौराणिक कथेनुसार फार वर्षांपूर्वी संकारसुर नावाचा राक्षस होता. तो लोकांना त्रास देत होता. त्याचा वध करण्यासाठी देवी संक्रांतीचं रुप घेऊन संकरासुराला मारण्यासाठी आली होती. देवीने मकर संक्रांतीच्या दुसऱ्या दिवशी किंकरासूरचा वध करुन लोकांची सुटका केली. म्हणून तेव्हा हा दिवस किंक्रांत म्हणून पाळला जातो.
धार्मिक शास्त्रानुसार किंक्रांत हा दिवस शुभ कार्यासाठी वर्ज्य मानला गेला आहे. कारण यादिवशी युद्धात संहाराचा होता. म्हणून शुभ कार्य यादिवशी करण्यात येत नाही. संक्रांतीचा काळ हा संक्रमणाचा असतो म्हणजे निसर्ग बदलाचा असल्याने यादिवशी लांबचा प्रवास किंवा महत्त्वाची कामं टाळतात.
महाराष्ट्रात या दिवशी महिला शेणात हात घालत नाहीत. शिवाय यादिवशी शिळी भाकरी खाल्ली जाते. तर काही ठिकाणी यादिवशी बेसनाचे धिरडे करण्याची परंपरा आहे. त्याशिवाय घरातून केस काढण्याआधी महिलांनी वेणीफणी करावी. कारण मोकळ्या केसांनी किंक्रांतीला कामं करणं वर्ज्य मानलं जातं. घरात कटकट करु नये, असं म्हणतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)