Pithori Amavasya 2025 : पिठोरी अमावस्येच्या दिवशी का साजरा केला जातो मातृदिन? प्रत्येक महिलेसाठी महत्त्वाची असते ही पूजा

Pithori Amavasya 2025 : श्रावण महिन्यातील अमावस्येनंतर भाद्रपद महिन्याला सुरुवात होणार. श्रावणातील या अमावस्येला दर्श, पिठोरी अमावस्या असं म्हटलं जातं. यादिवशी महाराष्ट्रात बैल पोळा आणि मातृदिन साजरा करण्यात येतो. पण पिठोरी अमावस्येला मातृदिन का साजरा करतात याबद्दल तुम्हाला माहितीय का?

नेहा चौधरी | Updated: Aug 21, 2025, 09:43 PM IST
Pithori Amavasya 2025 : पिठोरी अमावस्येच्या दिवशी का साजरा केला जातो मातृदिन? प्रत्येक महिलेसाठी महत्त्वाची असते ही पूजा

Pithori Amavasya 2025 : हिंदू धर्मात श्रावण महिन्याला विशेष महत्त्व आहे. महादेवाला श्रावण महिना समर्पित असतो. श्रावणातील प्रत्येक दिवसाला विशेष महत्त्वाचा असतो. श्रावणातील अमावस्या देखील अतिशय खास असते. श्रावण अमावस्या ही दर्श किंवा पिठोरी अमावस्या ओळखली जाते. श्रावण अमावस्यानंतर भाद्रपद महिन्याला सुरुवात होते. भाद्रपद महिन्यातील चतुर्थी तिथीला गणरायाचे मोठ्या धुमधडक्यात आगमन होतं. त्यानंतर अनंत चतुर्दशीला बाप्पाला निरोप दिला जातो. त्यापूर्वी येणाऱ्या अमावस्येला विशेष महत्त्व आहे. हिंदू धर्मात अमावस्येला शुभ मानले जात नाही. पण काही अमावस्या अतिशय शुभ मानल्या जातात. त्यातील पिठोरी अमावस्या महिलांसाठी अतिशय खास मानली गेली आहे. 

पिठोरी अमावस्या तिथी?

श्रावण अमावस्या तिथी 22 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11.55 वाजेपासून 23 ऑगस्ट 2025 ला सकाळी 11.34 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार 22 ऑगस्ट 2025 पिठोरी अमावस्या पाळली जाणार आहे. त्यासोबत पिठोरी अमावस्येला बैल पोळा आणि मातृदिन साजरा करण्यात येतो. 

पिठोरी अमावस्या पूजाविधी

या अमावस्येला पिठाचेच सर्व पदार्थ नैवेद्य म्हणून केले जातात, त्यामुळेच याला पिठोरी अमावस्या असं म्हणतात. या दिवशी मातृदिन साजरा केला जातो. या दिवशी दुर्गा मातासह 64 देवींच्या मूर्ती पीठ मळून तयार केले जातात. घरातील मुलांच्या सुख समृद्धीसाठी महिला पिठोरी अमावस्येला उपवास करतात. ज्या घरात गणरायाचं आगमन होतं तिथे पिठोरी अमावस्या केली जाते. अनेक घरात भाताची खीर हा खास नैवेद्य केला जातो. याशिवाय अमावस्येला पितृदोषापासून मुक्तीसाठी उपाय केले जातात.  

आदिशक्ती, दुर्गेची पूजा या दिवशी केली जाते. सुहासिनी महिला या दिवशी पिठाच्या मूर्ती बनवून बाळाचा जन्म आणि पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतात. 

पिठोरी अमावस्येला मातृदिन का साजरा करतात?

पिठोरी अमावस्येला केलेले व्रत कार्य शुभ ठरते. आईने मुलांसाठी करायचे जसे जिवितीचे व्रत तसेच पिठोरीचेही. कदाचित म्हणूनच याला 'मातृदिन' म्हणतात. आईचे पुण्य मुलांना मिळते. सुख - समुद्धी त्यांच्या दारी येते. भारतीय संस्कृतीत प्रत्येकांसाठी खास दिवस आहेत. त्यापैकी हा मातृदिन होय.

पौराणिक कथा 

या सणामागची पौराणिक कथा अशी आहे की, विदेहा नावाच्या स्त्रीला दर श्रावण अमावास्येला मुले होत होती व ती लगेच मरण पावत होती. या कारणासाठी पतीने तिला घराबाहेर हाकलून दिले. तेव्हा तिने कठोर तपश्चर्या केली. चौसष्ट देवतांनी तिला दर्शन दिले. पुढे ती पुन्हा घरी आली. विदेहावर प्रसन्न झालेल्या देवतांच्या कृपेमुळे तिला दीर्घायुषी असे आठ पुत्र झाले. चौसष्ट योगिनींची पूजा केली आणि त्यांच्या आशीर्वादाने तिची मरण पावलेली सातही मुलं जिवंत झाल्यामुळे संतती रक्षणासाठी चौसष्ट देवतांच्या पूजनाबरोबरच स्त्रीला स्वत:च्या सामर्थ्याची व मर्यादाशीलतेची जाणीव पिठेरी अमावास्या करून देते. म्हणून ही अमावास्या महत्वाची आहे.

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

