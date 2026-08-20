/Explainer : श्रावण महिन्यात मांसाहार का करत नाही? हा केवळ धर्माचा प्रश्न नाही, यामागे आहे विज्ञान

हिंदू धर्मात प्रत्येक महिन्याला आणि त्यासोबत येणाऱ्या सण-उत्सवाला विशेष महत्त्व आहे. धर्मशास्त्रात या सणासोबत काही नियम आणि पूर्वीपासून काही परंपरा चालू आहेत. पण त्या सगळ्या परंपरा, रीतिरिवाज आणि नियमामागे पुराणात कथा सांगण्यात आल्या आहेत. पण तुम्हाला माहितीये का या सगळ्यामागे फक्त धर्मशास्त्र नाही तर यामागे वैज्ञानिक कारणही दडलंय. होय, श्रावणात मांसाहार करायचा नसतो. त्यामागे धर्मशास्त्रात सांगण्यात आलंय. पण यामागेही अनेक वैज्ञानिक कारण आहे.
श्रावण महिना महादेव भगवान शिवाची पूजा करण्यात येते. श्रावण महिना हा महादेवाचा आवडता महिना आहे. विष्णू भगवान निद्र अवस्थेत असतात आणि जगाचा भाग हा महादेवावर येतो. श्रावणात मांस, मासे, लसूण आणि कांदा यांसारख्या तामसिक पदार्थांचे सेवन करायचं नसतं, असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. जरी याला अनेकदा केवळ एक धार्मिक श्रद्धा मानले जात असले तरी, यामागे एक सखोल वैज्ञानिक आणि आरोग्याशी संबंधित दृष्टिकोन देखील आहे.
हिंदू आणि जैन धर्मात लसूण आणि कांदा निषिद्ध मानला गेला आहे. धर्मग्रंथांनुसार ब्राह्मणांनी लसूण आणि कांद्याचे सेवन करू नये. श्रावण महिन्यात, लोक भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी सात्विक जीवनशैलीचा अवलंब करतात.
अनेक हिंदू धर्मग्रंथ आणि पुराणांमध्ये लसूण आणि कांद्याचे सेवन श्रावणात करु नये म्हणतात. कूर्म पुराणात कांदा आणि लसूण हे न खाण्याचे पदार्थ म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आले आहेत. त्यातील एका श्लोकात म्हटलंय की ब्राह्मणांनी कांदा, लसूण, गाजर आणि मशरूम खाऊ नयेत आणि जर ते चुकून खाल्ले गेले, तर त्यांना तपश्चर्या करावी लागते.
स्कंद पुराणातही लसूण आणि कांद्याला तामसिक पदार्थ म्हणून गणलं गेलंय. त्यात स्पष्टपणे म्हटलंय की लसूण, कांदा, मशरूम आणि अशुद्ध दुधाचे सेवन केल्याने व्यक्तीच्या आध्यात्मिक प्रगतीत अडथळा येतो. याज्ञवल्क्य स्मृतीमध्ये, महर्षी याज्ञवल्क्यांनी गृहस्थ आणि साधकांसाठी असलेल्या आचारसंहितेत या पदार्थांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, व्यास स्मृतीमध्ये, महर्षी व्यासांनी कांदा, लसूण, पांढरे वांगे आणि लाल मुळ्याचा रस यांवर बंदी असते. वराह पुराणाच्या अध्याय १६, श्लोक ११-१५ मध्ये देवांच्या पूजेत निषिद्ध असलेल्या वस्तूंची स्पष्ट यादी देण्यात आली आहे. यामध्ये लसूण, कांदा आणि दह्यात मिसळलेले सत्तू (गव्हाचे पीठ) यांचा समावेश आहेत.
पावसाळ्यात आपली पाचकअग्नी मंदावल्यामुळे पचनसंस्था जरा कमजोर होते. मुळात मांसाहार हे तामसी अन्न असून त्यात जास्त प्रमाणात प्रोटीन, फॅट असल्याने हे पचवणं या कमजोर पातकअग्नीसाठी कठीण होतं. म्हणून हलकं अन्न आणि उपवास करण्याचा जास्त प्राधान्यदिलं जातं. श्रावण महिन्याचा परिणाम प्रामुख्याने लोकांच्या पचनशक्तीवर होतो. जंतुसंसर्ग, अतिसार आणि अन्न विषबाधेची प्रकरणे वाढतात. अशा परिस्थितीत, मसालेदार आणि तळलेले पदार्थ आरोग्यासाठी नुकसानदायक असतात. शास्त्रानुसार, लसूण आणि कांद्यामध्ये आंबवण्यायोग्य कर्बोदके असतात. विशेषतः कांदा हा फ्रक्टॅन्सचा एक महत्त्वाचा स्रोत असतो. त्यामुळे, ज्यांना आधीपासूनच अपचनाचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी कांदा आणि लसूण यांचे मिश्रण गॅस आणि पोट फुगणे यासाठी कारणीभूत ठरतात.
अनेक अभ्यासांमधून असेही दिसून आलंय की कच्च्या लसणामुळे पोटाच्या सर्वात आतील अस्तराला, म्हणजेच गॅस्ट्रिक म्युकोसाला, दाह निर्माण होतो. ज्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात.
पाश्चात्य संस्कृतीत एकेकाळी लसूण आरोग्यासाठी फायदेशीर मानला जातोय. त्याला कधीकधी नैसर्गिक प्रतिजैविक म्हटलं गेलंय, पण सध्याच्या संशोधनाने त्याचा नकारात्मक प्रभाव असल्याचे सिद्ध केलंय. शास्त्रीयदृष्ट्या, कच्च्या लसणामुळे शरीरातील हानिकारक बोटुलिझम जीवाणूंची संख्या वाढते, ज्यामुळे संभाव्यतः प्राणघातक आजार होऊ शकतात.
आयुर्वेदात कांद्याला तामसिक आणि लसणाला राजसिक मानलं गेलं आहे. असं म्हटलं जातं की, हे पदार्थ शरीराच्या जैविक कार्यांवर परिणाम करतात. विशेषतः पावसाळ्यात शरीरासाठी सात्विक अन्न सर्वोत्तम असते. तामसिक हा शब्द 'तमस' या शब्दावरून आला आहे, ज्याचा अर्थ अंधार असा होतो. या शब्दाचा अर्थ शिळे अन्न, म्हणजेच असे अन्न जे शरीराला जड करते आणि आळस आणते, असा होतो. तेलकट पदार्थ, कडधान्ये आणि मांसाहारी पदार्थ तामसिक म्हणून गणले जातात. राजसिक अन्न म्हणजे मसालेदार आणि तिखट पदार्थ, आणि असे अन्न केवळ शरीरासाठीच नव्हे तर मनासाठीही हानिकारक मानले जाते.
आयुर्वेदाच्या वैज्ञानिक तत्त्वांनुसार, पावसाळ्यातील दमटपणामुळे कांद्यामध्ये जिवाणू आणि सूक्ष्मजंतू वेगाने वाढण्याचा धोका असतो. ज्यामुळे संसर्गाचा धोका निर्माण होतो. कांदा आणि लसूण ध्यान आणि भक्तीमध्ये अडथळा आणतात असं मानलं गेलं आहे. ते मज्जासंस्थेवर परिणाम करतात. त्यांचे सेवन केल्याने शरीराची चेतना जागृत करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते, ज्यामुळे मानसिक एकाग्रता साधता येत नाही. खरे तर, त्यांना कामोत्तेजक मानले गेले आहे. आयुर्वेदानुसार, जर कांद्याचा रक्तप्रवाहात परिणाम झाला, तर लैंगिक इच्छा मनावर हावी होते, अशी मान्यता आहे.
श्रावण महिना हा तो काळ असतो जेव्हा मासे, पक्षी आणि प्राणी प्रजनन करतात. जर याच काळात त्यांची शिकार केली गेली तर त्यांच्या वंशवृद्धीला धोका पोहोचून आपली Ecological Balance अर्थातच Ecosystem पूर्णपणे बिघडू शकते.