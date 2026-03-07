Rang Panchami 2026 : होळीच्या 5 दिवसांनी का साजरी केली जाते रंगपंचमी? महाराष्ट्रात इथे असतो 'रहाड रंगपंचमी'चा उत्साह

Rang Panchami 2026 : होळीचा उत्साह अजून संपलेला नाही, कारण होळीच्या पाच दिवसांनी रंगपंचमी साजरी करण्यात येते. हिंदू पंचांगानुसा फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील पंचमी तिथीला रंगपंचमी साजरी करण्यात येणार आहे. यंदा पंचमी तिथी 7 मार्चला संध्याकाळी 7.17 वाजेपासून 8 मार्चला रात्री 9.11 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार 8 मार्चला रविवारी रंगपंचमी साजरी करण्यात येणार आहे.
नाशिक : नाशिकमध्ये होलिका दहनच्या दुसऱ्या दिवशी रंग खेळण्याची परंपरा नाही. इथे रंगपंचमीला रंगांची उधळण करुन होळी साजरी करण्यात येते. इथे 300 वर्षे जुन्या पेशवेकालीन 'रहाड' (रंगाचे हौद) उघडले जातात, ज्यात उड्या मारून रंगोत्सव साजरा करण्याची परंपरा आहे.
लातूर: लातूरमध्ये होळीनंतर पाच दिवसांनी, कोरडे आणि नैसर्गिक रंग आणि फुलांच्या पाकळ्या वापरून सुरक्षित रंगपंचमी साजरी करण्याची परंपरा आहे.
सोलापूर: सोलापूरमध्ये दक्षिण कसबा इथे श्री बालाजी मंदिरात भव्य रंगगाडी मिरवणूक आणि रंगांचा अभिषेक करून रंगपंचमीचा आनंद लुटला जातो.
धुलिवंदन आणि रंगपंचमीला अनेक जण एकच असल्याच समजतात. मात्र, धार्मिक शास्त्रानुसार धुलिवंदन हे धूळ आणि राखेचे प्रतीक मानले जाते. तर रंगपंचमी हा रंगांचा उत्सव आहे. या दिवशी कोरड्या गुलालाची आणि रंगांची उधळण करण्यात येण्याची परंपरा आहे.
पौराणिक मान्यतेनुसार, रंगपंचमी राधा कृष्णाला समर्पित आहे. त्यासोबत असं म्हणतात की, रंगपंचमीच्या दिवशी देवी देवता पृथ्वीवर येऊन रंग खेळतात. म्हणून रंगपंचमीला अनेक ठिकाणी देव होळी असेही म्हणतात. रंगपंचमीला देवाला गुलाल अर्पण केल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते आणि ईश्वरी कृपा लाभते, अशी धार्मिकशास्त्रात मान्यता आहे. असे मानले जाते की, रंगपंचमीच्या दिवशी रंगांची उधळण केल्याने वातावरणातील 'तम' आणि 'रज' गुण कमी होऊन 'सत्त्व' गुण वाढतात आणि मानवी जीवनात सुख-शांती येते.
