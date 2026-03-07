English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Rang Panchami 2026 : होळीच्या 5 दिवसांनी का साजरी केली जाते रंगपंचमी? महाराष्ट्रात इथे असतो रहाड रंगपंचमीचा उत्साह

Rang Panchami 2026 : होळीच्या 5 दिवसांनी का साजरी केली जाते रंगपंचमी? महाराष्ट्रात इथे असतो 'रहाड रंगपंचमी'चा उत्साह

Rang Panchami 2026 : देशात होळीचा उत्साह हा पाच दिवस चालतो, महाराष्ट्रातील काही भागात होलिका दहन झाल्यानंतर होळीच्या पाचव्या दिवशी रंगपंचमी साजरी होते. रंगपंचमीचा सणामागील धार्मिक कारण तुम्हाला माहितीये का?

नेहा चौधरी | Updated: Mar 7, 2026, 06:04 PM IST
Rang Panchami 2026 : होळीच्या 5 दिवसांनी का साजरी केली जाते रंगपंचमी? महाराष्ट्रात इथे असतो 'रहाड रंगपंचमी'चा उत्साह

Rang Panchami 2026 : होळीचा उत्साह अजून संपलेला नाही, कारण होळीच्या पाच दिवसांनी रंगपंचमी साजरी करण्यात येते. हिंदू पंचांगानुसा फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील पंचमी तिथीला रंगपंचमी साजरी करण्यात येणार आहे. यंदा पंचमी तिथी 7 मार्चला संध्याकाळी 7.17 वाजेपासून 8 मार्चला रात्री 9.11 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार 8 मार्चला रविवारी रंगपंचमी साजरी करण्यात येणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्रात कुठे कुठे साजरी होते रंगपंचमी?

नाशिक : नाशिकमध्ये होलिका दहनच्या दुसऱ्या दिवशी रंग खेळण्याची परंपरा नाही. इथे रंगपंचमीला रंगांची उधळण करुन होळी साजरी करण्यात येते. इथे 300 वर्षे जुन्या पेशवेकालीन 'रहाड' (रंगाचे हौद) उघडले जातात, ज्यात उड्या मारून रंगोत्सव साजरा करण्याची परंपरा आहे. 

लातूर: लातूरमध्ये होळीनंतर पाच दिवसांनी, कोरडे आणि नैसर्गिक रंग आणि फुलांच्या पाकळ्या वापरून सुरक्षित रंगपंचमी साजरी करण्याची परंपरा आहे.

सोलापूर: सोलापूरमध्ये दक्षिण कसबा इथे श्री बालाजी मंदिरात भव्य रंगगाडी मिरवणूक आणि रंगांचा अभिषेक करून रंगपंचमीचा आनंद लुटला जातो. 

 

हेसुद्धा वाचा - Rangpanchami Wishes in Marathi : रंग नात्याचा, रंग आनंदाचा...; रंगपंचमीच्या आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

 

धुलिवंदन आणि रंगपंचमीमधील फरक?

धुलिवंदन आणि रंगपंचमीला अनेक जण एकच असल्याच समजतात. मात्र, धार्मिक शास्त्रानुसार धुलिवंदन हे धूळ आणि राखेचे प्रतीक मानले जाते. तर रंगपंचमी हा रंगांचा उत्सव आहे. या दिवशी कोरड्या गुलालाची आणि रंगांची उधळण करण्यात येण्याची परंपरा आहे.

होळीच्या 5 दिवसांनी का साजरी केली जाते रंगपंचमी? 

पौराणिक मान्यतेनुसार, रंगपंचमी राधा कृष्णाला समर्पित आहे. त्यासोबत असं म्हणतात की, रंगपंचमीच्या दिवशी देवी देवता पृथ्वीवर येऊन रंग खेळतात. म्हणून रंगपंचमीला अनेक ठिकाणी देव होळी असेही म्हणतात. रंगपंचमीला देवाला गुलाल अर्पण केल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते आणि ईश्वरी कृपा लाभते, अशी धार्मिकशास्त्रात मान्यता आहे. असे मानले जाते की, रंगपंचमीच्या दिवशी रंगांची उधळण केल्याने वातावरणातील 'तम' आणि 'रज' गुण कमी होऊन 'सत्त्व' गुण वाढतात आणि मानवी जीवनात सुख-शांती येते.

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
holiCulturefestivalcolourLIFESTYLE

इतर बातम्या

अकोल्यात मार्चच्या सुरुवातीलाच उन्हाचा तडाखा, नागरिकांना उष...

महाराष्ट्र बातम्या