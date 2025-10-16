लक्ष्मीदेवीचं वाहन असूनही घुबडं दिवाळीच्या आधी का पकडली जातात? या मागचं गूढ ऐकून थरकाप उडेल!

Owl Catching Reason Before Diwali: भारतात दिवाळी हा सण प्रकाश, आनंद आणि लक्ष्मी देवीच्या पूजेचे प्रतीक मानला जातो. परंतु या पवित्र प्रसंगात एक काळे सत्य देखील लपलेले आहे जे फार कमी लोकांना माहिती आहे. दरवर्षी दिवाळी जवळ येताच घुबडांना धोका निर्माण होतो. अंधश्रद्धा, जादूटोणा आणि संपत्तीच्या इच्छेमुळे घुबडांची तस्करी वाढते, विशेषतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि बंगाल सारख्या भागात. हे निष्पाप पक्षी जंगलातून पकडून काळ्या बाजारात विकले जातात कारण केवळ अंधश्रद्धा आणि लोभ आहे. वन विभागाचे कडक नियम आणि कायदे असूनही, दरवर्षी घुबडांचा बळी आणि तस्करी वाढते. दिवाळीपूर्वी घुबड का पकडले जातात आणि त्यांचे काय होते ते जाणून घेऊया.
हिंदू मान्यतेनुसार, घुबड हे देवी लक्ष्मीचे वाहन आहे आणि दिवाळीच्या रात्री किंवा अमावस्येला त्याचे दर्शन किंवा पूजा केल्याने घरात आनंद आणि समृद्धी येते. तांत्रिक विधींवर विश्वास ठेवणाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की दिवाळीच्या रात्री घुबडाचा बळी दिला तर देवी लक्ष्मी घरात कायमचा वास करते. म्हणूनच दिवाळीच्या काही आठवडे आधी जंगलात घुबडांचा शोध घेण्यासाठी तस्कर सक्रिय होतात. लोक त्यांच्या तांत्रिक विधींसाठी ते खरेदी करतात आणि त्यांची किंमत हजारो ते लाखोंपर्यंत असते. भारतातील काही भागात असे मानले जाते की घुबड तांत्रिक शक्तींचे प्रतीक आहे. असे मानले जाते की त्याच्या डोळ्यांमध्ये संमोहित करण्याची शक्ती असते, त्याची चोच शत्रूंना पराभूत करू शकते आणि त्याचे पाय तिजोरीत ठेवल्याने संपत्ती मिळते.
दिवाळीच्या सुमारे एक महिना आधी घुबड पकडले जाऊ लागतात. हे पक्षी अंधार्या खोल्यांमध्ये ठेवले जातात, विशेष तांत्रिक विधी वापरून तयार केले जातात, मांस आणि दारू खायला दिली जाते आणि नंतर दिवाळीच्या रात्री बळी दिले जातात. काहींचा असा विश्वास आहे की लक्ष्मी आणि तिची बहीण अलक्ष्मी यांच्यातील शक्ती संतुलित करण्यासाठी घुबडाचा बळी देणे आवश्यक आहे. वन विभागाच्या मते, अनेक तस्करीचे प्रयत्न हाणून पाडले गेले आहेत, परंतु जास्त मागणीमुळे, तस्कर नवीन पद्धती अवलंबत आहेत.
घुबड हा भारतातील एक संरक्षित पक्षी आहे. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972च्या अनुसूची 1 अंतर्गत, घुबड पकडणे, विकणे किंवा मारणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. असे असूनही, दरवर्षी दिवाळीच्या सुमारास घुबडांची तस्करी आणि बळी देण्याच्या बातम्या येतात. दोषी आढळणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठा दंड होऊ शकतो.