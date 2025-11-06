घरच्या उंबऱ्यावर पाय ठेवून बाहेर का पडू नये? वास्तूशास्त्रात सांगितलंय कारण!

Vastu shastra Tips: तुमच्या घराच्या दारातली ती छोटी लाकडी/दगडी पट्टी फक्त सजावट नाही तर ती ‘लक्ष्मी-स्थान’ आहे. वास्तु शास्त्र आणि ज्योतिषात उंबऱ्याला ‘देवद्वार’ मानलं जातं. वृंदावनचे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित राधाकांत वत्स यांनी यामागची कारणे सांगितली. ज्यानंतर लाखो कुटुंबांनी हा नियम पाळायला सुरुवात केली.
उंबरा म्हणजे माता लक्ष्मीचं सिंहासन. जेव्हा तुम्ही त्यावर पाय ठेवता, तेव्हा थेट मातेच्या मस्तकावर पाय ठेवल्यासारखं होतं. परिणामी घरातून पैसा, सुख, समृद्धी बाहेर पळते.
वास्तुनुसार उंबरा हा ‘एनर्जी शील्ड’ आहे. तो घरातील शुभ ऊर्जा आत ठेवतो, अशुभ बाहेर. पाय ठेवल्याने हे कवच फाटतं. परिणामी घरात भांडण, आजार, अपयशाचा साखळी सुरू होते.
उंबऱ्यावर जोरात पाय मारला की पूर्वज क्रोधित होतात. नाशिकच्या एका कुटुंबाला ९ वर्षे मुलगा बोलला नाही. उंबरा नियम पाळताच २८ व्या दिवशी बोलायला लागला! “हे विज्ञान नाही, शास्त्र आहे,” असे पंडित सांगतात.
महाराजांचे महालही उंबऱ्यावर पाय ठेवत नव्हते. ते नेहमी उजव्या पायाने उंबरा ओलांडायचे. जयपूरच्या राजघराण्यात आजही हा नियम पाळला जातो. ताज हॉटेलच्या मुख्य दरवाजावर लक्ष्मीची मूर्ती आहे. त्यामुळे पाय ठेवणं बंदी!
रोज सकाळी उंबऱ्याला हळद-कुंकू लावा. बाहेर पडताना उजव्या पायाने उंबरा ओलांडा “ॐ जय लक्ष्मी माते” म्हणत निघा.शुक्रवारी 11 फुले ठेवा, असा सल्ला देण्यात आलाय.
“जो उंबऱ्यावर पाय ठेवतो, तो स्वतःच्या नशिबाला लाथ मारतो!” आजपासूनच नियम पाळा, लक्ष्मी माता तुमच्या दारात उभी आहे, फक्त पाय हटवा, असे पंडीत सांगतात.
