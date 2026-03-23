Baba Vanga Prediction : सोनं स्वस्त होणार की...; काय आहे बाबा वेंगाचं धडकी भरवणारे भाकीत? ज्यामुळे उडाली झोप

Baba Vanga Prediction : भारतीयांसाठी सोनं हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. सोनं ही गुंतवणूक नसून त्या हिंदू धर्मात एक विशेष स्थान आहे. सोन्याला लक्ष्मीचं रूप मानलं जातं. तर सोनं हा महिलांचा अगदी जवळचा आणि आपुलकीचा विषय असतो. लग्नकार्य असो किंवा एखाद्या आनंदाचा क्षण सोन्याचे दागिनी हे असलेच पाहिजे. एवढंच नाहीतर हिंदू धर्मात सोनं खरेदीसाठी वर्षातून साडेतीन मुहूर्त सांगण्यात आले आहे. ज्यानुसार ग्राहक मोठ्या प्रमाणात सोने बाजारात जाऊन आपल्या खिशातील पैशांनुसार सोनं खरेदी करतो. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये सोन्याच्या दरात मोठी वाढ पाहिला मिळतंय. सोन्याचे दर गगनाला पोहोचले आहेत. त्यात अमेरिका - इस्त्रालय आणि इराण युद्धामुळे जागतिक पातळीवर तणाव वाढला आहे.
तुम्ही पाहिलं असेल काही आठवड्यांपूर्वी सोन्याच्या दरात ऐतिहासिक वाढ झाली होती. पण गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात अनपेक्षित चढ - उतार पाहिला मिळत आहे. अचानक झालेल्या सोन्यामधील प्राईस क्रॅशमुळे गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. त्यांना प्रश्न पडला आहे की, सोने खरेदी करायवं की सोनं विकून नफा कमवावा, नेमकं काय करणे योग्य आहे. अशात 2026 साठी बाबा वेंगाची भविष्यवाणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
सध्या भारतात सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1.50 लाखांच्या घरात आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही आनंदाची बातमी असली तरी ग्राहकांसाठी खिशा रिकामी करणारी आहे. बुल्गेरियाचे प्रसिद्ध भविष्यवर्ता बाबा वेंगाने हजारो वर्षांपूर्वी येणाऱ्या वर्षांबद्दल भाकीत केलं आहे. बाबा वेंगाही एक आंधळी महिला असून तिने केलेल्या अनेक भविष्यवाण्या आजपर्यंत खऱ्या ठरल्या आहेत. 2026 या वर्षासाठीही बाबा वेंगाने धडकी भरणारी भविष्यवाणी केली.
2026 या वर्षाबद्दल भाकीत करताना बाबा वेंगाने लिहिलंय की, मोठ्या जागतिक आर्थिक संकट येणार आहे. या आर्थिक संकटांमुळे बँकावर संक्रात कोसळणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तज्ज्ञ सांगतात की, जेव्हा आर्थिक संकट येतं आणि बँक - कागदी चलनावर परिणाम पाहिला मिळतो. त्यावेळी सोन्याला अधिक महत्त्व प्राप्त होतं. पूर्वीच्या काळात सोनं, रत्न यातच व्यवहार व्हायचे, त्यामुळे साहजिक लोकांचा कल पैशांपेक्षा हा सोनं-चांदी या सारख्यांकडे वाढतो.
बाजारातील तज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार, सोन्याच्या किमतीत आणखी 25% ते 40% वाढ होण्याचे संकेत आहेत. जर बाबा वेंगाचे भाकीत खरं ठरलं तर सोनं 10 ग्रॅमसाठी 1.9 लाख ते 2.1 लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
कमोडिटी मार्केट ॲनालिस्ट किंवा गोल्ड मार्केट एक्सपोर्ट यांनी सांगितलं आहे की, जागतिक व्याजदर, महागाई आणि राजकारण या सर्वांचा परिणाम सोन्याचा भावावर कायम पाहिला मिळतो. गोल्ड मार्केट एक्सपोर्ट असो किंवा आर्थिक विश्लेषक यांच्या म्हणण्यांनुसार युद्धाला पूर्णविराम लागल्यावर सोन्याचा किंमतीत बदल पाहिला मिळेल. सोन्याचे दर पुन्हा खाली येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं त्यांचं मत आहे. तज्ज्ञ ग्राहकांना कायम सांगतात, कुठलाही अफव्यांवर विश्वास न ठेवता तज्ज्ञांच्या सल्लानुसार गुंतवणूक करावी. त्यासोबत तुमच्या बजेटनुसार सोन्यात गुंतवणूक करावी.
फक्त सोनं खरेदीची ही योग्य वेळ आहे किंवा भविष्यात सोनं महाग होणार अगदी सोनं विकून नफा कमवायची ही सुवर्णसंधी आहे, अशा आणि कोणत्याही भाकीतवर विश्वास न ठेवता. कमोडिटी मार्केट ॲनालिस्ट किंवा गोल्ड मार्केट एक्सपोर्ट यांच्या सल्ला घेऊन गुंतवणूक करणे कधीही तुमच्या हिताचे आहे. सोन्याचे दर कमी होणार की वाढणार, याबद्दल एक अभ्यास असतो. तो तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानुसार केलेला एक अंदाज असतो. त्यामुळे कधीही कुठलीही गुंतवणूक अभ्यासपूर्ण माहितीनंतरच करावी. तरदुसरीकडे बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी किती खरी ठरते हा येणारा काळच सांगणार आहे.
(Disclaimer वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)