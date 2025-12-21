रविवारी दिवसाचे काम लवकर संपवा. आजची रात्र वर्षातील सर्वात मोठी रात्र असल्याने दिवस लवकर निघून जाईल. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या विज्ञान प्रसारक सारिका घारू यांनी स्पष्ट केले की, खगोलशास्त्रात या घटनेला हिवाळी संक्रांती म्हणतात, ज्यामध्ये सूर्याची किरणे मकर राशीला लंबवत होणार आहेत.
हे रविवारी भारतीय वेळेनुसार रात्री 8.33 वाजता घडेल. या वेळेनंतर, सूर्याचा कर्क राशीकडे उत्तरेकडे प्रवास सुरू होईल. सारिका यांनी याचे वैज्ञानिक कारण स्पष्ट केले: पृथ्वी त्याच्या अक्षावर 23.5 अंशांच्या झुकावाने सूर्याभोवती फिरत आहे. या कक्षा दरम्यान, 21 डिसेंबर रोजी उत्तर गोलार्ध सूर्यापासून त्याच्या कमाल अंतरावर असतो. यावेळी, सूर्याची किरणे उत्तर गोलार्धावर तिरकसपणे पडतात. 21 तारखेनंतर, दिवस हळूहळू मोठे होतील.
आजच्या लहान दिवसाची लांबी देखील वेगवेगळ्या ठिकाणी बदलेल. मध्य प्रदेशातील शहरांमध्ये ते अंदाजे १० तास ४४ मिनिटे असेल, तर उत्तर भारतातील शहरांमध्ये ते आणखी कमी असेल. दक्षिण भारतात ते मध्य प्रदेशपेक्षा जास्त असेल. तर, रविवारची सर्वात मोठी रात्र आणि सर्वात लहान दिवस साजरा करण्यासाठी सज्ज व्हा.
त्याचे परिणाम देशभर दिसून येतील. दिवस आणि रात्रीच्या कालावधीत हा बदल उत्तर गोलार्धात सूर्याच्या किरणांच्या तिरकस पडण्यामुळे होतो. रविवारी मध्य प्रदेशात दिवस सरासरी १० तास ४४ मिनिटे असेल. उर्वरित कालावधी रात्र असेल. रविवारनंतर, दिवस हळूहळू मोठे होतील.
दिवस आणि रात्रीच्या लांबीमध्ये बदल होण्याचे कारण पृथ्वीचा तिच्या अक्षावरील कल आहे. खगोलशास्त्रज्ञांच्या मते, पृथ्वी तिच्या कक्षीय समतलाकडे २३.५° च्या कोनात झुकलेली आहे. तिच्या भूगर्भीय आकारामुळे, पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा अर्धा भाग सूर्यप्रकाश प्राप्त करतो, दिवसाचा अनुभव घेतो, तर उर्वरित अर्धा भाग त्या वेळी अंधार अनुभवतो.
खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. व्ही.के. परासाई यांच्या मते, रविवारी, सूर्य उत्तर गोलार्धापासून त्याच्या जास्तीत जास्त अंतरावर असेल. यामुळे सूर्याची किरणे तिरकस पडतात, दिवस लहान होतो आणि रात्रीचा कालावधी वाढतो. मध्य प्रदेशातील बहुतेक भागात दिवस सरासरी १० तास ४४ मिनिटे आणि रात्र सरासरी 13 तास 16 मिनिटे असेल.
Winter Solstice 2025 : वर्षातील सर्वात छोटा दिवस आणि सगळ्यात मोठी रात्र, काय आहे यामागचं वैज्ञानिक कारण?
Winter Solstics 2025 : आज रविवार 21 डिसेंबर हा दिवस 2025 मधील सर्वात छोटा दिवस आणि सर्वात मोठी रात्र. खगोलाशास्त्राच्या भाषेत याला विंटर सोल्स्टिस म्हटलं जातं. ज्यामध्ये सूर्याची किरणे मकर राशीला लंबवत होणार आहेत. 21 डिसेंबरनंतर दिवस मोठे होऊ लागतात.
रविवारी (२१ डिसेंबर) दिवसाचे काम लवकर संपवा. आजची रात्र वर्षातील सर्वात मोठी रात्र असल्याने दिवस लवकर निघून जाईल. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या विज्ञान प्रसारक सारिका घारू यांनी स्पष्ट केले की, खगोलशास्त्रात या घटनेला हिवाळी संक्रांती म्हणतात, ज्यामध्ये सूर्याची किरणे मकर राशीला लंबवत होणार आहेत.
हे रविवारी भारतीय वेळेनुसार रात्री ८:३३ वाजता घडेल. या वेळेनंतर, सूर्याचा कर्क राशीकडे उत्तरेकडे प्रवास सुरू होईल. सारिका यांनी याचे वैज्ञानिक कारण स्पष्ट केले: पृथ्वी त्याच्या अक्षावर २३.५ अंशांच्या झुकावाने सूर्याभोवती फिरत आहे.
या कक्षा दरम्यान, २१ डिसेंबर रोजी उत्तर गोलार्ध सूर्यापासून त्याच्या कमाल अंतरावर असतो. यावेळी, सूर्याची किरणे उत्तर गोलार्धावर तिरकसपणे पडतात. २१ तारखेनंतर, दिवस हळूहळू मोठे होतील.
वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दिवसाची लांबी बदलते
आजच्या लहान दिवसाची लांबी देखील वेगवेगळ्या ठिकाणी बदलेल. मध्य प्रदेशातील शहरांमध्ये ते अंदाजे १० तास ४४ मिनिटे असेल, तर उत्तर भारतातील शहरांमध्ये ते आणखी कमी असेल. दक्षिण भारतात ते मध्य प्रदेशपेक्षा जास्त असेल. तर, रविवारची सर्वात मोठी रात्र आणि सर्वात लहान दिवस साजरा करण्यासाठी सज्ज व्हा.
त्याचे परिणाम देशभर दिसून येतील. दिवस आणि रात्रीच्या कालावधीत हा बदल उत्तर गोलार्धात सूर्याच्या किरणांच्या तिरकस पडण्यामुळे होतो. रविवारी मध्य प्रदेशात दिवस सरासरी १० तास ४४ मिनिटे असेल. उर्वरित कालावधी रात्र असेल. रविवारनंतर, दिवस हळूहळू मोठे होतील.
दिवस आणि रात्रीच्या लांबीमध्ये बदल होण्याचे कारण पृथ्वीचा तिच्या अक्षावरील कल आहे. खगोलशास्त्रज्ञांच्या मते, पृथ्वी तिच्या कक्षीय समतलाकडे २३.५° च्या कोनात झुकलेली आहे. तिच्या भूगर्भीय आकारामुळे, पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा अर्धा भाग सूर्यप्रकाश प्राप्त करतो, दिवसाचा अनुभव घेतो, तर उर्वरित अर्धा भाग त्या वेळी अंधार अनुभवतो.
खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. व्ही.के. परासाई यांच्या मते, रविवारी, सूर्य उत्तर गोलार्धापासून त्याच्या जास्तीत जास्त अंतरावर असेल. यामुळे सूर्याची किरणे तिरकस पडतात, दिवस लहान होतो आणि रात्रीचा कालावधी वाढतो. मध्य प्रदेशातील बहुतेक भागात दिवस सरासरी १० तास ४४ मिनिटे आणि रात्र सरासरी १३ तास १६ मिनिटे असेल.
भारतीय संस्कृती आणि सनातन धर्मात या दिवसाचे विशेष महत्त्व आहे. हिवाळी संक्रांती ही अंधारावर प्रकाशाच्या विजयाची सुरुवात मानली जाते. या दिवसापासून दिवस मोठे होऊ लागतात, ज्यामुळे सकारात्मकता आणि नवीन ऊर्जा मिळते. मकर संक्रांती (१४-१५ जानेवारी) ही सूर्याच्या अधिकृत उत्तरायण प्रवेशाची तारीख मानली जात असली तरी, खगोलशास्त्रानुसार, सूर्याची उत्तरेकडे जाणारी यात्रा आजपासून सुरू होते. अनेक परंपरांमध्ये, पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे, ध्यान करणे आणि गरजूंना उबदार कपडे दान करणे हे या दिवशी शुभ मानले जाते. हा आध्यात्मिक जागृतीचा काळ देखील मानला जातो.