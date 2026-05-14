/Work From Home मुळे प्रगती होत नाहीये? पगारही वाढेना? मग या 5 गोष्टी नक्की कराच

Vastu Tips for Work from Home : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी Work From Home सुरु करण्याचे आवाहन कंपन्यांना केला आहे. अशावेळी अनेकांना वाटतं की, वर्क फ्रॉम होममध्ये काम करताना करिअरमध्ये अडचणी येतात. अशावेळी वास्तु टिप्स तुम्हाला काय मदत करतील.
Work From Home and Growth : रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना पेट्रोल, डिझेल, गॅस बचतीबाबत आवाहन केलं. तसेच यावेळी त्यांनी कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य देत कर्मचाऱ्यांना ही सेवा उपलब्ध करुन द्यावी असे आवाहन केलं. असं असताना अनेकजण Work from Home करत आहेत. अगदी घरात तासन् तास बसून मिटिंग घेतात. काम पूर्ण करुन टार्गेट पूर्ण करतात. एवढ सगळं करुनही अनेकांना मेहनतीप्रमाणे यश मिळत नाही. यामुळे प्रमोशन थांबते, पगारवाढही पार मिळत नाही. एवढंच नव्हे तर कामातही मन लागत नाही. वास्तुशास्त्रात याचं मुख्य कारण सांगितलं आहे आणि ते म्हणजे घरात चुकीच्या जागी तयार केलेली वर्कस्पेस. असं म्हटलं जातं की, ज्या ठिकाणी एखादी व्यक्ती बसून काम करते. तिकडची ऊर्जा त्यांच्या कामाला आणि विचारांना प्रेरणा देत असते.
वास्तुनुसार, आपण ज्या ठिकाणी काम करतो ती जागा अतिशय स्वच्छ आणि व्यवस्थित असणे गरजेचे आहे. जर तुमच्या कामाच्या टेबलवर फाइल पसरलेल्या असतील. खूप साऱ्या वायर असतील तर किंवा जवळपास अस्वच्छता असेल तर याचा परिणाम कामावर होतो. अशा वातावरण माणूस लवकर थकतो. त्यामुळे अशावेळी लक्षकेंद्रीत करण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे कामाचे टेबल कायमच स्वच्छ असणे गरजेचे आगे. असे केल्यामुळे सकारात्मक वातावरण आजूबाजूला राहिल. कामावर फोकस करण्यासही मदत होईल.
बसण्याची पद्धत देखील तितकीच महत्त्वाची मानली जाते. बरेच लोक बसून किंवा पलंगावर झोपून काम करतात. वास्तुशास्त्रज्ञ आणि आरोग्य तज्ज्ञ दोघेही हे चुकीचे मानतात. चुकीच्या स्थितीत बसल्याने शरीर लवकर थकते, ज्यामुळे पाठ आणि मान दुखते. याचा परिणाम कामाच्या गुणवत्तेवरही होतो. नेहमी टेबल किंवा खुर्चीवर बसून काम करण्याचा प्रयत्न करा. तुमची पाठ सरळ ठेवा. स्क्रीन तुमच्या डोळ्यांसमोर असावी. यामुळे शरीरातील ऊर्जा टिकून राहण्यास आणि मन सक्रिय ठेवण्यास मदत होते.
वास्तुशास्त्रानुसार प्रकाश आणि दिशा यांनाही महत्त्वाचे मानले जाते. खूप जास्त किंवा खूप कमी प्रकाशामुळे डोळ्यांवर ताण येतो आणि चिडचिड व थकवा वाढू शकतो. कामाच्या ठिकाणी नैसर्गिक प्रकाश सर्वोत्तम मानला जातो. जर हे शक्य नसेल, तर मंद पांढऱ्या प्रकाशाचा वापर करा. वास्तुशास्त्रानुसार, उत्तर किंवा पूर्वेकडे तोंड करून काम करणे शुभ मानले जाते. यामुळे सकारात्मक विचार आणि आत्मविश्वास वाढतो असे म्हटले जाते.
घरात काम आणि विश्रांतीसाठी स्वतंत्र जागा असणे देखील महत्त्वाचे मानले जाते. जर एखादी व्यक्ती जिथे झोपते त्याच ठिकाणी काम करत असेल, तर मन काम आणि विश्रांतीमध्ये योग्य प्रकारे फरक करू शकत नाही, ज्यामुळे तणाव वाढू शकतो. काम करताना दूरदर्शन, मोबाईल नोटिफिकेशन्स आणि गोंगाटापासून दूर राहणे देखील महत्त्वाचे आहे. शांत वातावरणात काम केल्याने एकाग्रता वाढते. वास्तुशास्त्रानुसार, योग्य दिशा, स्वच्छ वातावरण आणि संतुलित शरीरप्रणाली व्यक्तीच्या प्रगतीमध्ये मोठी भूमिका बजावू शकतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)