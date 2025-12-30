English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Year 2026 Predictions : सर्वात मोठी भविष्यवाणी, भारतासह जगभरात काय घडणार? सद्गुरुंनी दिले संकेत!

Year 2026 Predictions: 2026 हे वर्ष मानसिक तणाव, आर्थिक बदल आणि अनपेक्षित घटनांनी भरलेले असेल, असे भविष्यवाणीत म्हटलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 30, 2025, 06:40 PM IST
2026 भविष्यवाणी

Year 2026 Predictions: 2025 मध्ये भारतासह जगभरात अनेक चांगल्या वाईट घटना घडल्यानंतर आता 2026 काय घेऊन येणार? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान सद्गुरु डॉ. स्वामी आनंद यांच्या भविष्यवाणी भारत आणि जगासाठी महत्त्वाच्या आहेत. भारतासह जगाबद्दल काय केली भविष्यवाणी? सविस्तर जाणून घेऊया.

2026 हे वर्ष मानसिक तणाव, आर्थिक बदल आणि अनपेक्षित घटनांनी भरलेले असेल. राहुच्या शतभिषा नक्षत्रातील प्रवेशामुळे तंत्रज्ञानात मोठी उलथापालथ होईल. हे वर्ष आपत्तींचा काळ म्हणून ओळखला जाईल, पण नैसर्गिकापेक्षा आर्थिक आणि सामाजिक संकटे जास्त असतील. नोकऱ्या कमी होतील, विशेषतः आयटी क्षेत्रात यंत्रे माणसांची जागा घेतील. वैयक्तिक नातेसंबंधात ताण वाढेल, सोने-चांदाच्या किंमती वाढतील आणि तरुणांना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल, अशी भविष्यवाणी करण्यात आलीय. 

ग्रहांच्या हालचाली आणि प्रभाव

2026 च्या सुरुवातीला सूर्य राजा आणि चंद्र मंत्री असतील, ज्यामुळे नेतृत्वात बदल, पूर, आग आणि लोकांमध्ये असंतोष दिसेल. मार्चनंतर बृहस्पति राजा आणि मंगल मंत्री होतील. शनी मीन राशीत राहील, राहु कुंभात आणि केतु सिंहात असतील. जूनपर्यंत शनी-राहु-केतुचा योग घातक परिणाम दाखवेल. बृहस्पती मिथुन ते सिंह राशीत फिरेल, ज्यामुळे निर्णय घेण्यात गोंधळ होईल. मंगल आणि शुक्राच्या वक्री हालचालींमुळे ऊर्जा वाढेल पण नातेसंबंधात अंतर पडेल. एकंदरीत ग्रहांची स्थिती असामान्य असल्याने भ्रम आणि अनिश्चितता वाढेल, अशी भविष्यवाणी वर्तवण्यात आलीय. 

राजकीय क्षेत्रातील बदल

वर्षाच्या सुरुवातीला सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध आवाज उठतील. एखाद्या मोठ्या नेत्यावर आरोप होतील पण त्यांची प्रतिमा कायम राहील. काही राज्यांमध्ये नेत्यांच्या भूमिका बदलतील, विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचे निकाल आश्चर्यकारक असतील. जगात राजकीय अस्थिरता वाढेल, शेजारी देशांशी तणाव निर्माण होईल. भारतात सीमेवरील वाद, दंगल आणि दहशतवादाची सावली राहील. काही मोठ्या व्यक्ती किंवा नेत्यांना धोका संभवतो. विदेश धोरणात मोठे बदल होतील आणि इस्लामिक देशांमध्ये नवे गट तयार होतील, असंही भविष्यवाणीत म्हटलंय. 

अर्थव्यवस्थेची स्थिती

पैसा येईल पण स्थिर राहणार नाही. गुंतवणुकीत घाई आणि योजनांमध्ये असमतोल दिसेल. बँकिंग आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात हिसाब मागितला जाईल. आयटीसह अनेक क्षेत्रांत नोकऱ्या कमी होतील, विमान आणि रेल्वे प्रवासात अडचणी येतील. सोने-चांदीच्या किंमती खूप वाढतील, तांब्याची मागणी वाढेल. शेअर बाजारात सुरुवातीला तेजी, पण मे-जुलैमध्ये नुकसान होईल. काही फसळांना नुकसान, दूध कमी पडेल. बचत करणे गरजेचे असेल, कारण खर्च जास्त आणि स्थिरता कमी राहील.

नैसर्गिक आपत्ती आणि आरोग्य

भूकंप, पूर, सुनामी आणि भूस्खलन यासारख्या आपत्ती येतील. विजेच्या कडकडाटाने नुकसान होईल. आरोग्यात नवे आजार आणि ताप येऊ शकतात. प्राण्यांना रोगराई होईल. चांगल्या लोकांचा उत्साह कमी होईल तर वाईट प्रवृत्ती वाढतील. परदेशातील भारतीयांना अडचणी येऊ शकतात, असं  डॉ. स्वामी आनंद यांनी आपल्या भविष्यवाणीत म्हटलंय.

आंतरराष्ट्रीय संबंध 

देशांमध्ये वैर वाढेल, एशियात सत्तेच्या लढाया होतील. एखादा मोठा देश दुसऱ्याची स्थिरता डळमळीत करेल. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात बदल होतील, अशी भविष्यवाणीही वर्तवण्यात आलीय. 

करिअर आणि नातेसंबंध 

आयटीमध्ये यंत्रांचा बोलबाला वाढेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा खरा काळ सुरू होईल. नातेसंबंधात तणाव येईल, काही तुटतील तर काही मजबूत होतील. तंत्रज्ञान आणि मनोरंजनात नवे बदल येतील. भारतात खेळाडूंना यश मिळेल, क्रिकेट आणि अॅथलेटिक्समध्ये नवे तारे चमकतील. तरुणांनी नवे कौशल्य शिकणे गरजेचे असेल, कारण आव्हाने आणि संधी दोन्ही येतील, असंही त्यांनी पुढे सांगितलंय.

