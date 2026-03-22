0,6,0,6,4,4... पप्पू यादवांच्या मुलाने IPL पूर्वी केला धमाका! सार्थक रंजनची सराव सामन्यात तुफानी खेळी

Pappu Yadav Son Sarthak Ranjan Impresses In KKR: आयपीएलचा नवीन सीजन सुरु (IPL 2026) होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. लवकरच ही दमदार स्पर्धा सुरु होणार आहे. त्याआधी सगळ्याच संघांनी सराव करायला सुरुवात केली आहे. याच दरम्यान कोलकाता नाईट रायडरचा संघ कंबर कसून तयारी करत आहे. अलिडकेच कोलकाता नाईट रायडर (KKR) संघाने सराव सामना खेळला. या सामन्यात खेळाडूंना दोन गटांत विभागण्यात आलं एक म्हणजे पर्पल नाइट्स आणि दुसरं गोल्ड नाइट्स असा संघ. याच सामन्यात गोल्ड नाइट्सकडून खेळताना सार्थक रंजन (Sarthak Ranjan) याने आपल्या आक्रमक खेळाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
सार्थकने फक्त 16 चेंडूत 37 धावा करत आपली क्षमता दाखवून दिली. त्याच्या या छोटेखानी पण स्फोटक खेळीमध्ये चौकार-षटकारांची आतषबाजी पाहायला मिळाली. विशेष म्हणजे, त्याने प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांवर सुरुवातीपासूनच दबाव टाकला.
पर्पल नाइट्सचा वेगवान गोलंदाज वैभव अरोरा (Vaibhav Arora) हा त्याच्या निशाण्यावर होता. त्याच्या एका षटकात सार्थकने दोन षटकार आणि दोन चौकार ठोकत झटपट तब्बल २० धावा काढल्या. एवढ्यावरच न थांबता त्याने अनुकूल रॉय (Anukul Roy) आणि कार्तिक त्यागी (Kartik Tyagi) यांच्या गोलंदाजीवरही हल्ला चढवला आणि त्यांच्या षटकांत मिळून दमदार तीन चौकार लगावले.
0 6 0 6 4 4 Sarthak Ranjan is off and running
चांगल्या लयीत दिसणाऱ्या सार्थकची खेळी अखेर ब्लेसिंग मुझारबानी (Blessing Muzarabani)याने थांबवली. त्याने सार्थकला बाद करत त्याची आक्रमक खेळी संपवली. मुजरबानी हा झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज असून, येत्या IPL हंगामात तोही KKR कडून खेळणार आहे.
सार्थक रंजनला KKR ने मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या मिनी लिलावात 30 लाख रुपयांत आपल्या संघात सामील करून घेतलं होतं. तो सध्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दिल्लीकडून खेळतो. आतापर्यंत त्याने काही फर्स्ट क्लास, लिस्ट-ए आणि टी20 सामने खेळले असून, अजूनही तो स्वतःला सिद्ध करण्याच्या टप्प्यात आहे.
या सराव सामन्यातील त्याच्या दमदार कामगिरीमुळे IPL 2026 मध्ये त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.