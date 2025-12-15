English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मेस्सीसोबत हँडशेक करण्यासाठी 1 कोटी रुपये, हॉटेलचा अख्खा मजला रिझर्व्ह, दिल्ली दौऱ्यातील Inside डिटेल्स

Lionel Messi Handshake Price: अर्जेंटिनाचा विश्वचषक विजेता कर्णधार लिओनेल मेस्सी आज राजधानी दिल्लीत असून, आजच्या दिवशी अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 15, 2025, 03:08 PM IST
Lionel Messi Handshake Price: अर्जेंटिनाचा विश्वचषक विजेता कर्णधार लिओनेल मेस्सी आज राजधानी दिल्लीत दाखल झाला आहे. सकाळी 10.45 वाजता मेस्सी दिल्लीत दाखल झाला असून आज हाय प्रोफाइल बैठका आणि भेटीगाठी होणार आहेत. मेस्सी आणि त्याचा ताफा चाणक्यपुरी येथील 'द लीला पॅलेस' हॉटेलमध्ये मुक्कामासा आहे. येथे त्यांच्यासाठी संपूर्ण एक मजला आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. सर्वांच्या राहण्याची सोय हॉटेलच्या प्रेसिडेंशियल स्वीट्समध्ये करण्यात आली आहे. या हॉटेलात एका दिवसाचं भाडं 3.5 ते 7 लाख आहे. सूत्रांनुसार, हॉटेल कर्मचाऱ्यांना मेस्सीच्या मुक्कामाबद्दल कोणतीही माहिती कोणाशीही शेअर न करण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मेस्सी वास्तव्यास असल्याने लीला पॅलेसच्या आजूबाजुला कडक सुरक्षाव्यवस्था आहे. मेस्सीच्या आधीच्या दौऱ्यांदरम्यान दिसलेल्या दृश्यांनंतर, दिल्लीतील हॉटेलच्या सभोवतालची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्याला एका अभेद्य किल्ल्याचं रुप मिळालं आहे. 

एका हँडशेकसाठी एक कोटी रुपये
 

हॉटेलमध्ये बंद दरवाजाआड व्हीयआपी आणि काही निवडक व्हीआयपी गेस्ट आणि कॉर्पोरेटसाठी भेटण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या दुर्मिळ भेटीसाठी त्यांनी मोठी किंमत मोजत आहेत. महान फुटबॉल खेळाडूला भेटण्यासाठी काही कॉर्पोरेट 1 कोटी रुपये मोजण्यासही तयार आहेत. 

सर्वोच्च स्तरावरील भेटीगाठी

दिल्लीच्या संक्षिप्त दौऱ्यादरम्यान, मेस्सी भारताचे सरन्यायाधीश, अनेक संसद सदस्य आणि क्रिकेटपटू तसंच ऑलिम्पिक व पॅरालिम्पिक पदक विजेत्यांसह भारतीय खेळाडूंच्या एका निवडक गटाला भेटणार आहे.

क्रिकेट, संस्कृती आणि विजेते

मेस्सी अरुण जेटली स्टेडियमला ​​भेट देणार आहे, जिथे एका फुटबॉल क्लिनिकचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसंच तो भारतीय क्रिकेटपटूंच्या एका निवडक गटाशी संवाद साधणार आहे. तिथून, अर्जेंटिनाचा कर्णधार Adidas ने आयोजित केलेल्या एका विशेष कार्यक्रमासाठी पुराणा किल्ल्याकडे रवाना होईल.

तिथे मेस्सी  रोहित शर्मा, पॅरालिम्पिक भालाफेक सुवर्णपदक विजेता सुमित अंतिल, बॉक्सिंग विश्वविजेती निखत झरीन आणि ऑलिम्पिक उंच उडी पदक विजेता निशाद कुमार यांच्यासह भारतीय क्रीडापटूंना भेटणार आहे.

मेस्सी संध्याकाळी 6.15 च्या सुमारास विमानतळासाठी रवाना होईल आणि अंदाजे रात्री 8 वाजता भारतातून निघणार आहे आणि यासह त्याच्या दौऱ्याची सांगता होईल. 

