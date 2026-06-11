FIFA World Cup 2026 : आजपासून फिफा वर्ल्ड कपला सुरुवात! ग्रुप स्टेजमधील 'हे' 10 सर्वोत्तम सामने पाहायलाच हवेत

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेला 11 जून पासून सुरुवात होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार 12 जून रोजी रात्री 12: 30 वाजता या स्पर्धेचा ओपनिंग सामना मेक्सिको शहरात पार पडणार असून यात मेक्सिको विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात लढत होणार आहे. यंदा वर्ल्ड कपमध्ये एकूण 48 संघांनी सहभाग घेतला असून यात एकूण 103 सामने पार पडतील. तर सुरुवातीला एकूण 72 ग्रुप स्टेज सामने खेळवले जाणार आहेत. या ग्रुप स्टेजमधील 10 सर्वोत्तम सामन्यांविषयी जाणून घेऊयात जे सामने फुटबॉल फॅन्सनी पाहायलाच हवेत.
1. ब्राझील विरुद्ध मोरोक्को (ग्रुप C)
कधी: 14 जून, शनिवार, रात्री 3: 30 वाजता
ठिकाण : मेटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी
सामना का महत्वाचा : पाच वेळा चॅम्पियन ब्राझील (विनीशियस, नेमार, कासेमिरो) विरुद्ध आफ्रिकन चॅम्पियन मोरोक्को (हकीमी, ब्राहिम डियाज) या संघांमध्ये रोमांचक लढत अपेक्षित आहे.
2. नेदरलँड्स विरुद्ध जपान (ग्रुप F)
कधी: 15 जून, रविवार, रात्री 1: 30 वाजता
ठिकाण : AT&T स्टेडियम, डॅलस
सामना का महत्वाचा : नेदरलँड्स हा फिफा वर्ल्ड कप उंचावण्यासाठी पात्र असणाऱ्या संघांपैकी एक मानला जातो. तर आशियातील जपान संघ हा सुद्धा वर्ल्ड कपमधील मजबूत संघ आहे. ज्यामुळे यांच्यातील होणारा सामना हा ग्रुप टॉपर ठरणार आहे.
3. फ्रान्स विरुद्ध सेनेगल (ग्रुप I)
कधी: 17 जून, मंगळवार, रात्री 12: 30 वाजता
ठिकाण : मेटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी
सामना का महत्वाचा : 'ग्रुप ऑफ डेथ'मधील फ्रँकोफोन यांच्यात लढत होणार आहे. किलियन एमबाप्पे, ओस्माने डेम्बेले विरुद्ध सेनेगलचा मजबूत संघ.
4. इंग्लंड विरुद्ध क्रोएशिया (ग्रुप L)
कधी: 18 जून, बुधवार, रात्री 1: 30 वाजता
ठिकाण : AT&T स्टेडियम, डॅलस
सामना का महत्वाचा : युरोपियन महासत्ता असलेल्या इंग्लंड विरुद्ध लुका मोद्रिचची शेवटची वर्ल्डकप लढत असणार आहे.
5. नॉर्वे विरुद्ध सेनेगल (ग्रुप I)
कधी: 22 जून, सोमवार, रात्री 8 वाजता
ठिकाण: मेटलाइफ स्टेडियम
सामना का महत्वाचा: एर्लिंग हालँडचा पहिला वर्ल्डकप सामना! गोल स्कोअरिंग मशीनचा प्रभाव पाहण्याची संधी.
6. इक्वाडोर विरुद्ध जर्मनी (ग्रुप E)
कधी: 26 जून, गुरुवार, रात्री 1: 30 वाजता
ठिकाण: मेटलाइफ स्टेडियम
सामना का महत्वाचा: जर्मनीचा अनुभव विरुद्ध इक्वाडोरचा आश्चर्यकारक संघ. हाय अल्टीट्यूडमुळे इक्वाडोरची ताकद.
7. तुर्की विरुद्ध USA (ग्रुप D)
कधी: 26 जून, गुरुवार, सकाळी 7: 30 वाजता
ठिकाण: SoFi स्टेडियम, लॉस एंजेलिस
सामना का महत्वाचा: अमेरिकन चाहत्यांसाठी खास! अर्दा गुलरच्या तुर्की टीम विरुद्ध USA. ग्रुप विजेता ठरू शकतो.
8. नॉर्वे विरुद्ध फ्रान्स (ग्रुप I)
कधी: 27 जून, शुक्रवार, रात्री 12: 30 वाजता
ठिकाण: जिलेट स्टेडियम, बोस्टन
सामना का महत्वाचा: हालँड विरुद्ध एमबाप्पे! मायकेल ओलिसेच्या फॉर्मचा देखील प्रभाव.
9. उरुग्वे विरुद्ध स्पेन (ग्रुप H)
कधी: 27 जून, शुक्रवार, रात्री 12: 30 वाजता
ठिकाण: एस्टाडियो अक्रॉन, मेक्सिको
सामना का महत्वाचा: लामिन यामल (इजा रिकव्हरीनंतर) विरुद्ध दोन वेळा चॅम्पियन उरुग्वे. स्पेनचा कठीणतम सामना.
10. कोलंबिया विरुद्ध पोर्तुगाल (ग्रुप K)
कधी: 28 जून, शनिवार, सकाळी 5: 00 वाजता
ठिकाण: हार्ड रॉक स्टेडियम, मायामी
सामना का महत्वाचा: लुईस डियाज विरुद्ध क्रिस्टियानो रोनाल्डोची शेवटची वर्ल्डकप मोहीम. पोर्तुगालचा मजबूत मिडफिल्ड.