English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • त्या 10 मिनिटांच्या Video ने टीम इंडियाला केलं चॅम्पियन, असं काय होतं त्यात? कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने केला खुलासा

त्या 10 मिनिटांच्या Video ने टीम इंडियाला केलं चॅम्पियन, असं काय होतं त्यात? कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने केला खुलासा

T20 World Cup 2026 :  टीम इंडियाचा सुपर 8 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दारुण पराभव झाला होता. या पराभवानंतर टीम इंडियाचा आत्मविश्वास ढासळला, तेव्हा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टीम इंडियाचा हा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी त्यांना १० मिनिटांची एक क्लिप दाखवली होती. या क्लिपमध्ये नेमकं काय होतं याबाबत सूर्यकुमार यादवने खुलासा केला.   

पूजा पवार | Updated: Mar 12, 2026, 07:35 PM IST
त्या 10 मिनिटांच्या Video ने टीम इंडियाला केलं चॅम्पियन, असं काय होतं त्यात? कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने केला खुलासा
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 :  टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) हा भारतासाठी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) जिंकणारा तिसरा कर्णधार ठरला. यापूर्वी एम एस धोनी आणि रोहित शर्मा यांच्या नेतृत्वात भारतीय संघने टी20 वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकली होती. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या फायनल सामन्यात टीम इंडियाने न्यूझीलंडवर 96 धावांनी विजय मिळवला. संपूर्ण स्पर्धेत टीम इंडियाला फक्त दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुपर 8 फेरीतील सामन्यात पराभव मिळाला. मात्र या 76 धावांनी मिळालेल्या पराभवानंतर टीम इंडियाचं सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याचं समीकरण बिघडलं होतं त्यामुळे खेळाडूंसह फॅन्स सुद्धा टेन्शनमध्ये आले होते. मात्र या पराभवानंतर टीम इंडियाने जोरदार कमबॅक केलं आणि झिम्बाब्वे, वेस्ट इंडिज, इंग्लंड यांना धूळ चारत न्यूझीलंड विरुद्ध फायनलमध्ये सुद्धा त्यांनी विजय मिळवला. मात्र टीम इंडियाने (Team India) हा कमबॅक कसा केला याचा खुलासा सूर्यकुमार यादवने केलाय. भारतीय संघाच्या या दमदार विजयामागे टीम इंडियाचं बाहुबली कनेक्शन समोर आलं आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

10 मिनिटांच्या व्हिडीओने केली कमाल : 

कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सांगितलं की, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव झाल्यावर टीम इंडियाचा आत्मविश्वास खूप खालावला होता. पण एका 10 मिनिटांच्या व्हिडीओने टीम इंडियाच्या खेळाडूंवरचा दबाव हटवला आणि त्यांचा आत्मविश्वास अजून वाढला'. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुपर 8 सामन्यातील पराभवानंतर सूर्यकुमारने संघाला 10 मिनिटांचा व्हिडीओ दाखवला. या व्हिडिओमध्ये गेल्या दोन वर्षातील संघाच्या प्रभावी कामगिरीचे काही ठळक मुद्दे दाखवण्यात आले आहेत. या व्हिडिओमध्ये भारतीय खेळाडूंच्या शक्तिशाली फलंदाजी आणि घातक गोलंदाजीच्या क्लिप्सचा समावेश होता.

हेही वाचा : माझ्याकडून चूक झाली.... वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर कॅप्टन सूर्यकुमारने कोणाची मागितली माफी? प्लेइंग 11 मधून बाहेर केल्याने खेळाडू झाला होता नाराज

 

काय आहे बाहुबली कनेक्शन? 

10 मिनिटांच्या या व्हिडीओमध्ये फक्त भारतीय खेळाडूंच्या शक्तिशाली फलंदाजी आणि घातक गोलंदाजीच्या क्लिप्सचा समावेश नव्हता तर त्यात दोन गाणी सुद्धा होती. यातील एक गाणं हे बाहुबली तर दुसरं गाणं केसरी 2 मधील होतं. सूर्यकुमार यादवचा हा गुरुमंत्र टीम इंडियाच्या कामी आला. सूर्यकुमार यादवने इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या एक मुलाखतीत म्हटले की, या व्हिडिओत फलंदाजांची बाहुबलीमधील गाणं होतं तर गोलंदाजांसाठी 'ओ शेरा तीर ते ताज' हे गाणं होतं. हे सर्व टीम इंडियाचा आत्मविश्वास पुन्हा वाढविण्यासाठी होतं. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
team indiaCricket NewsSuryakumar YadavT20 World Cup 2026

इतर बातम्या

हाहाकार! अणुबॉम्बचा हल्ला झाला तर iकसं होईल अख्खं शहर उद्ध्...

विश्व