/FIFA World Cup 2026 : पहिल्या सामन्यानंतर चॅम्पियन बनण्याच्या शर्यतीत कोणते संघ आघाडीवर, कोणते 10 संघ सर्वात मजबूत?

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये यंदा एकूण 48 संघांनी सहभाग घेतला आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये यंदा या स्पर्धेचे सामने आयोजित करण्यात आले असून आज झालेल्या कोलंबिया आणि उज्बेकिस्तान सामन्यानंतर स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व 48 संघांनी आपला प्रत्येकी एक सामना खेळला आहे. आतापर्यंत झालेल्या सामन्यातून यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये कोणते संघ प्रभावशाली ठरणार आणि कोणता संघ लंबी रेसचा घोडा ठरणार हे आता बहुतांशी समोर आलेलं आहे. तेव्हा फिफा वर्ल्ड कपमध्ये पहिला सामना खेळल्यावर 10 संघांबद्दल जाणून घेऊयात ज्यांनी आपल्या प्रदर्शनाने सर्वांना प्रभावित केलं आणि वर्ल्ड कपचं चॅम्पियन बनवण्यासाठी दावेदारी मजबूत केली.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सुरुवातीच्या दौऱ्यात काही संघांनी आपल्या प्रदर्शनाने स्पष्ट केलंय की ते यंदा चॅम्पियन बनण्याचे प्रबळ दावेदार आहेत. जर्मनीने सात गोल करून सर्वात मोठा विजय मिळवला. तर इंग्लंड, अर्जेंटिना, फ्रांस आणि अमेरिका यांनी सुद्धा जबरदस्त सुरुवात केली. दुसरीकडे पुर्तगाल, ब्राझील, स्पेन आणि बेल्जियम सारख्या संघांनी अपेक्षेप्रमाणे प्रदर्शन केलं नाही.
पहिल्या सामन्यानंतर फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धा आता दुसऱ्या आणि तिसऱ्या ग्रुप सामन्यांकडे वळले. सर्व १२ गटांमधील अव्वल दोन संघ आणि तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या आठ संघांची आगेकूच 'नॉकआउट' टप्प्यात म्हणजेच 'राऊंड ऑफ ३२' मध्ये होईल. यानंतर पराभूत होणारे संघ बाहेर जातील आणि जिंकणारा संघ राउंड ऑफ 16, क्वाटर फायनल, सेमी फायनल आणि मग फायनलमध्ये स्थान मिळतील. म्हणजेच आता प्रत्येक सामन्यानंतर पॉईंट्स टेबलचं चित्र अजून स्पष्ट होईल आणि चॅम्पियन बनण्यासाठीची शर्यत सुरु होईल.
जर्मनी विरुद्ध कुरासाओ यांच्यात झालेल्या सामन्यात जर्मनीने 7-1 ने विजय मिळवला. सात गोल करून जर्मनी आक्रमण आणि मिडफील्ड या दोन्ही विभागात संतुलित दिसत आहे. सामन्यात जर्मनीने सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सामन्यात आपला दबदबा निर्माण केला आणि विरुद्ध संघाला कमबॅक करण्याची संधी दिली नाही. पहिल्या सामन्यात जर कोणत्या संघाने सर्वात जास्त प्रभावित केलं तर तो जर्मनीचा संघ आहे.
क्रोएशिया सारख्या मजबूत संघाविरुद्ध इंग्लंडने 4-2 ने आपली ताकद दर्शवत विजय मिळवला. यात हॅरी केनने दोन गोल केले तर जूड बेलिंगहम आणि मार्कस रॅशफोर्डने सुद्धा गोल टाकले. क्रोएशियाने बरोबरी साधल्यानंतरही इंग्लंड संघ डगमगला नाही आणि दुसऱ्या हाफमध्ये त्यांनी दोन गोल करून सामन्यावर पूर्णपणे वर्चस्व मिळवले.
अर्जेंटिनाने अल्जीरियाला 3-0 ने पराभूत करून जबरदस्त विजय मिळवला होता. वर्ल्ड चॅम्पियन संघाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले की फिफा वर्ल्ड कप 2026 च्या विजतेपदासाठी ते प्रबळ दावेदार आहेत. आक्रमण, मिडफील्ड आणि डिफेन्स अशा तिन्ही विभागात अर्जेंटिनाचा खेळ अत्यंत शिस्तबद्ध दिसून आला. संपूर्ण सामन्यादरम्यान त्यांनी अल्जेरियाला फारशा संधी मिळू दिल्या नाहीत.
फ्रान्सने सेनेगलला 3-1 ने पराभूत केलं होतं. आफ्रिकेच्या संघाविरुद्ध हा सामना खूप सोपा नव्हता, परंतु फ्रान्सच्या खेळाडूंनी सामंजस्य दाखवलं आणि आक्रमणातील वेग आणि मिडफील्डवरील नियंत्रणाने त्यांना इतर संघापेक्षा वेगळ बनवलं.
यजमान अमेरिकेची स्पर्धेतील सुरुवात सुद्धा जबरदस्त झाली, त्यांनी पराग्वेला 4-1 ने पराभूत केले. अमेरिकेच्या संघाने जोरदार आक्रमक करून वेगवान सुरुवात केली. त्यांनी तब्बल 4 गोल केले, त्यामुळे अमेरिकेचा संघ हा नॉकआऊट सामन्यात इतर संघांसाठी मोठा धोका ठरू शकते.
स्वीडनने ट्यूनीशियाला 5-1 ने पराभूत केलं. संघाचं आक्रमक खूप धारदार दिसलं आणि त्यांनी मिळालेल्या प्रत्येक सामन्याचा फायदा उचलला. पाच गोल करणाऱ्या स्वीडिश संघाने स्पष्ट केलं की त्यांना हलक्यात घेणं कोणत्याही संघासाठी खूप महागडं ठरू शकतं.
नॉर्वेचं इराक विरुद्ध 4-1 ने दमदार प्रदर्शन करून स्पर्धेची उत्तम सुरुवात केली. संघाचा हल्ला सातत्याने प्रभावी राहिला. ज्यामुळे इराक संघाला खेळण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही. चार गोलमुळे नॉर्वेचा विजय झाला.
ऑस्ट्रियाने पहिल्या सामन्यात जॉर्डनला 3-1 ने पराभूत केलं. हा सामना जास्त चर्चेत राहिला नसला तरी ज्या प्रकारे ऑस्ट्रिया संघाने नियंत्रित आणि व्यवस्थित फुटबॉल खेळला त्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. संघाने आघाडी घेतल्यावर सुद्धा आक्रमण सुरु ठेवलं.
दक्षिण कोरियाने चेकियाला 2-1 ने पराभूत केलं आणि आशियायी फुटबॉलची ताकद दाखवून दिली. खेळात मागे पडल्यावर सुद्धा संघाने सामना जिंकला आणि दबावाच्या स्थितीत संयम राखून सामना जिंकला. टेक्निकमध्ये यावेळी दक्षिण कोरियाचा संघ मजबूत स्थितीत दिसला.
मेक्सिकोने दक्षिण आफ्रिकेला 2-0 ने पराभूत केलं. वर्ल्ड कपचा पहिलाच सामना या संघांमध्ये झाला होता ज्यात मेक्सिकोने पूर्णपणे नियंत्रण राखलं होतं. मजबूत डिफेंस आणि प्रभावशाली काउंटर अटॅकने मेक्सिकोला पहिल्या दौऱ्यात सर्वात प्रभावशाली संघांमध्ये सामील केलं.