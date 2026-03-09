Cricket News : 10 पाकिस्तानी खेळाडू बेपत्ता, कुठे गेले क्रिकेटपटू?; शाहिद आफ्रिदी नाव घेत म्हणाला...

Shahid Afridi, Pakistan Cricket Team : टी 20 वर्ल्डकपमध्ये न्यूझीलंडचा पराभव करुन भारतीय संघाने इतिहास घडवला आहे. सलग दोन वेळा आणि एकूण तीन वेळा वर्ल्ड जिंकणारा टीम इंडिया पहिला संघ ठरला आहे. तरदुसरीकडे वर्ल्डकपमधून बाहेर पडलेला पाकिस्तान खेळाडूंबद्दल शाहिद आफ्रिदीने 10 खेळाडू बेपत्ता झाल्याचे म्हटलंय. काय आहे नेमकं प्रकरण जाणून घेऊयात.
वर्ल्डकपच्या सेमीफायनलही पाकिस्तान गाठू शकला नाही. त्यानंतर पाकिस्तान पूर्व खेळाडू सध्याचा खेळाडूबद्दल नाराज आहेत. तरदुसरीकडे एका पाकिस्तानी टीव्ही शोमध्ये शाहिद आफ्रिदीने असा प्रश्न उपस्थितीत केला की, "इमाम-उल-हक कुठे आहे? पाकिस्तानचे भविष्य मानला जाणारा अब्दुल्ला शफीक कुठे गेला आहे? कामरान गुलाम कुठे आहे, ज्याच्याबद्दल लोक म्हणत होते, 'पाकिस्तानकडे एबी डिव्हिलियर्स आहे' किंवा असेच काही?'" याशिवाय, सौद शकील, हसन नवाज, तय्यब ताहिर, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, खुशदिल शाह आणि आमिर जमाल - हे सर्व खेळाडू एकेकाळी पाकिस्तानचे भविष्य होते, पण आता ते कुठे आहेत?
टीम इंडियाने 2026 चा टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर शाहिद आफ्रिदीचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये तो म्हणतोय की, आज पाकिस्तान संघातील नवीन चेहऱ्यांकडे फारसा अनुभव नाही. दुसरं म्हणजे, ते त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे या स्थानावर पोहोचलेले नाहीत. पण पाकिस्तान क्रिकेटचे भविष्य म्हणून ओळखले जाणारे, ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला जात होता आणि ज्यांनी त्यांच्या देशांतर्गत कामगिरीच्या आधारे पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये स्थान मिळवले होते ते खेळाडू कुठे आहेत? शाहिद आफ्रिदी व्हिडीओमध्ये या खेळाडूंची नावे देखील घेतली आहे.
Shahid Afridi said, "We keep talking about surgery and bringing new kids into the team, but what about the players who were supposed to be the future of Pakistan? Where did they go? Players like Abdullah Shafiq, Sufyan Muqeem, Imam-ul-Haq."pic.twitter.com/7uUr7mBtSo
या मुलाखतीतून शाहिद आफ्रिदीने 10 खेळाडू कुठे गेला असा प्रश्न उपस्थितीत केला. त्यासोबतच पीसीबीचा दृष्टिकोनही तो स्पष्टच बोलला. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील पाकिस्तान क्रिकेट संघाची कामगिरी पाहिल्यानंतर, अहमद शहजाद आणि मोहम्मद हाफीज सारख्या इतर क्रिकेटपटूंनीही म्हटलंय की केवळ संघ किंवा निवड समिती बदलल्याने काहीही साध्य होणार नाही. जर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करायची असेल तर व्यवस्था बदलावी लागणार आहे.