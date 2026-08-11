/भारतासह 10 संघ वनडे वर्ल्ड कप 2027 साठी झाले क्वालिफाय, पाहा संपूर्ण लिस्ट

Teams Qualified For ODI World Cup 2026 : पुढील वर्षी होणाऱ्या आयसीसी वर्ल्ड कप 2027 साठी 10 संघ क्वालिफाय झाले आहेत. यंदा दक्षिण आफ्रिकाम झिम्बाब्वे आणि नामिबिया अशा तीन देशांमध्ये हा वर्ल्ड कप आयोजित केला जाईल. तिसऱ्या वनडे सामन्यात आयर्लंडला तीन विकेटने पराभूत केल्यावर अफगाणिस्तानने वर्ल्ड कप पक्क केलं. हे क्वालिफिकेशन रँकिंगच्या आधारावर झालं असून यामुळे दोन वेळा वर्ल्ड कप चॅम्पियन ठरलेला संघ वर्ल्ड कप 2027 च्या क्वालिफिकेशन शर्यतीतून बाहेर जाण्याची शक्यता आहे. उजमान दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे हे सोडून आयसीसी वनडे रँकिंगमध्ये टॉप 8 वर असलेल्या सर्व संघांना वर्ल्ड कप 2027 साठी थेट क्वालीफिकेशन मिळालं आहे. अफगाणिस्तानसाठी आयर्लंडविरुद्धची मालिका जिंकणे अत्यंत महत्त्वाचे होते आणि ती जिंकून त्यांनी वर्ल्ड कपमधील आपले स्थान निश्चित केले.
आयसीसी रँकिंगच्या आधारावर भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या संघानी वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफाय केलं आहे. तर दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे हे स्पर्धेचे यजमान असल्याने त्यांना वर्ल्ड कपमध्ये डायरेक्ट क्वालिफिकेशन झालं आहे. अशा प्रकारे आतापर्यंत 10 संघ क्वालिफाय झाले आहेत.
आयसीसीने 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंतची डेडलाईन ठेवली असून या दिवशी वनडे रँकिंगच्या टॉप ८ मध्ये जे कोणते संघ असतील त्यांना वर्ल्ड कपचं तिकिट मिळेल. अफगाणिस्तान आणि आयर्लंड यांच्यात झालेल्या सीरिजनंतर स्पष्ट झालं की ते वेस्ट इंडिज अफगाणिस्तानला 30 सप्टेंबरच्या आधीपर्यंत अफगाणिस्तानला मागे टाकू शकत नाहीत. म्हणून आता वेस्ट इंडिजला वर्ल्ड कपमध्ये क्वालिफिकेशनसाठी क्वालिफायरमधून जावं लागेल.
भारत
पाकिस्तान
ऑस्ट्रेलिया
इंग्लैंड
बांग्लादेश
श्रीलंका
न्यूजीलैंड
दक्षिण अफ्रीका
जिम्बाब्वे
अफगानिस्तान
आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 मध्ये यावेळी 14 संघांचा सहभाग असणार आहे. यातील 10 संघ निश्चित झालेत तर 4 स्पॉट अजूनही रिकामे आहेत. त्यापैकी केवळ दोनच संघ 'सुपर-12' टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकतील. आयसीसीने अलीकडेच जाहीर केले आहे की, पात्रता स्पर्धेत एकूण 10 संघ सहभागी होतील आणि त्यातील विजेता संघ थेट विश्वचषकासाठी पात्र ठरेल.तर क्वालिफायर स्पर्धेत जो संघ दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर खेळेल यांमध्ये सुपर सीरिज खेळवली जाईल. ही सुपर सीरिज वर्ल्ड कपचा भाग असेल. यातूनच वर्ल्ड कप 2027 स्पर्धेला सुरुवात होईल. या सुपर सिरीजचा विजेता सुपर-12 टप्पा पूर्ण करेल.
दोनवेळा वर्ल्ड चॅम्पियन ठरलेल्या वेस्ट इंडिजसाठी ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. यावेळी ते वर्ल्ड कप 2027 साठी थेट क्वालिफाय होऊ शकले नाहीत, ज्यामुळे आता त्यांना क्वालिफायर सामना खेळावा लागेल. तर वर्ल्ड कप 2023 मध्ये सुद्धा वेस्ट इंडिजचा संघ वर्ल्ड कप स्पर्धेत क्वालिफाय करू शकला नव्हता.