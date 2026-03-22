आतापर्यंत एकही ट्रॉफी जिंकले नाहीत IPL च्या इतिहासातील 10 सर्वात अनलकी खेळाडू

Unlucky Players In IPL : आयपीएल 2026 (IPL 2026) सीजनला 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. स्पर्धेचा ओपनिंग सामना हा गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) विरुद्ध सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात होणार आहे. आयपीएलच्या मागच्या 18 सीजनमध्ये 8 संघ ट्रॉफी जिंकण्यात यशस्वी ठरले. मात्र आयपीएलच्या इतिहासात असे 10 अनलकी खेळाडू आहे जे कधीही आयपीएल विजेत्या संघाचा भाग नव्हते. त्यांनी शंभरहून जास्त आयपीएल सामने खेळले पण त्यांना कधीही आयपीएलची ट्रॉफी उंचावण्याची संधी मिळाली नाही. IPL च्या इतिहासातील 10 सर्वात अनलकी खेळाडूंबद्दल जाणून घ्या.
आयपीएलच्या इतिहासात एबी डिविलियर्सच्या नावावर अनेक रेकॉर्डस् आहेत. मात्र आयपीएलमध्ये एकूण 184 सामने एबी डिव्हिलियर्सने खेळले असले तरी तो कधीही विजेत्या संघाचा भाग बनू शकला नाही. तो दिल्ली कॅपिटल्स आणि आरसीबी संघांचा भाग राहिला आहे, पण त्याने कधीही आयपीएल ट्रॉफी जिंकलेली नाही.
आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळणारा संजू सॅमसन हा त्या दुर्दैवी खेळाडूंपैकी एक आहे, ज्याने आयपीएलमध्ये एकही ट्रॉफी जिंकलेली नाही. संजू सॅमसनने आयपीएलमध्ये 177 सामने खेळले आहेत, पण त्याला अद्याप एकही विजेतेपद जिंकता आलेले नाही किंवा त्या संघाचा भाग होता आले नाही.
आयपीएलमध्ये 174 सामने खेळणारा युजवेंद्र चहल आतपर्यंत एकदाही विजेतेपद जिंकणाऱ्या संघाचा भाग नव्हता. युजवेंद्र चहल हा आयपीएल 2025 मध्ये फायनलमध्ये पोहोचणाऱ्या पंजाब किंग्सचा भाग होता मात्र त्याच्या संघाचा आरसीबीकडून पराभव झाला.
आयपीएलमध्ये 3 वेळा हॅट्रिक घेणारा गोलंदाज अमित मिश्राला सुद्धा अजून एकदाही आयपीएलचं विजेतेपद जिंकता आलं नाही. अमित मिश्राने आयपीएलमध्ये 162 सामने खेळले तो अनेक मोठ्या संघांकडून सुद्धा खेळला, मात्र तो कधीही फायनल सामना जिंकू शकला नाही.
आयपीएलमध्ये अक्षर पटेल हा सध्या दिल्ली कॅपिटल्सचा भाग आहे. अनेक वर्षांपासून अक्षर पटेल आयपीएल खेळतोय, त्याने १६२ सामने सुद्धा खेळले मात्र अद्याप त्याला एकदाही आयपीएलची ट्रॉफी जिंकण्यात यश आलं नाहीये.
टीम इंडियाचा विकेटकिपर फलंदाज केएल राहुल याने आयपीएलमध्ये एकूण 145 सामने खेळले. मात्र आयपीएलमध्ये अंतिम सामना जिंकणाऱ्या संघाचा तो भाग नव्हता.
ख्रिस गेलच्या नावावर आयपीएलचे अनेक मोठे विक्रम आहेत मात्र तो कधीही आयपीएलचं विजेतेपद मिळवणाऱ्या संघाचा भाग नव्हता. गेलने आपल्या आयपीएल कारकिर्दीत एकूण 142 सामने खेळले.
ऑस्ट्रेलियाचा फलंदाज ग्लेन मॅक्सवेल हा एकट्याच्या जीवावर सामन्याची दशा पलटण्यासाठी सक्षम असा खेळाडू होता. मात्र तो सुद्धा आयपीएलचं विजेतेपद मिळवणाऱ्या संघाचा भाग नव्हता. ग्लेन मॅक्सवेलने 141 आयपीएल सामने खेळले आहेत.
ऋषभ पंत हा लखनऊ सुपर जाएंट्सचा कर्णधार आहे. आयपीएलमध्ये त्याने 125 सामने खेळले असून तो आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा खेळाडू सुद्धा आहे. ऋषभ पंतला लखनऊने आयपीएल 2025 च्या ऑक्शनमध्ये 27 कोटींना विकत घेतले होते.