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29 चेंडूच ठोकलं शतक! वैभव सूर्यवंशीने घातला धुमाकूळ, दुसऱ्या सामन्यासाठी सज्ज; Video viral

मागील सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या करिअरचे पहिले अर्धशतक झळकावले होते आणि टीम इंडियाचा विजय पक्का केला होता. आता दुसऱ्या सामन्याआधी वैभव सूर्यवंशीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये त्यांने 29 चेंडूंमध्ये शतक झोकले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 25, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:48 PM IST
29 चेंडूच ठोकलं शतक! वैभव सूर्यवंशीने घातला धुमाकूळ, दुसऱ्या सामन्यासाठी सज्ज; Video viral
Image Credit: वैभव सूर्यवंशीची दमदार खेळी (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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29 चेंडूच ठोकलं शतक! वैभव सूर्यवंशीने घातला धुमाकूळ, दुसऱ्या सामन्यासाठी सज्ज; Video viral
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