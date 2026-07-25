/29 चेंडूच ठोकलं शतक! वैभव सूर्यवंशीने घातला धुमाकूळ, दुसऱ्या सामन्यासाठी सज्ज; Video viral

Vaibhav Sooryavanshi : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये आज दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे, हा सामना टीम इंडियासाठी महत्वाचा असणार आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने विजय मिळवला तर टीम इंडिया ही मालिका नावावर करेल. मागील सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या करिअरचे पहिले अर्धशतक झळकावले होते आणि टीम इंडियाचा विजय पक्का केला होता. आता दुसऱ्या सामन्याआधी वैभव सूर्यवंशीचा एक व्हिडिओ राजस्थान रॅायल्सच्या संघाच्या सोशल मिडिया अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. यामध्ये वैभवने 29 चेंडूमध्ये शतक पूर्ण केले आहे, हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
आयपीएलमध्ये त्याचबरोबर अंडर 19 संघामध्ये वैभव सूर्यवंशीची बॅटींग शैलीची जगभरामध्ये कौतुक केले जात आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये त्याने त्याच्या कामगिरीने जगभरात चाहते बनवले आहेत. आता राजस्थान रॉयल्सने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, या युवा फलंदाजाने नेट्समध्ये धुमाकूळ घालत सर्वांना थक्क केले आहे. व्हिडिओमध्ये वैभव सूर्यवंशीसाठी एक विशेष फलंदाजी आव्हान होते. सुरुवातीला, 36 चेंडूंमध्ये 80 धावांचे लक्ष्य होते, परंतु नंतर ते वाढवून 30 चेंडूंमध्ये 100 धावा करण्यात आले. पण वैभव सूर्यवंशीने अवघ्या 29 चेंडूंमध्ये 100 धावा ठोकून हे आव्हान सोपे करून दाखवले.
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त्याने नेट्समध्ये चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव केला, ज्यामुळे कोणत्याही गोलंदाजाला उत्तर सुचले नाही, हा व्हिडिओ आता वेगाने व्हायरल होत आहे. सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये फलंदाजी प्रशिक्षक विक्रम राठोड यांनी वैभव सूर्यवंशीला आव्हान दिले होते. त्याच्या आक्रमक फलंदाजीने सहकारी खेळाडू आणि फलंदाजी प्रशिक्षक विक्रम राठोड यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले. राजस्थान रॉयल्सने व्हिडिओला कॅप्शन देताना म्हटले आहे की, आव्हान 80 वरून 100 पर्यंत वाढवण्यात आले होते, पण 'बेबी बॉस'ने अवघ्या 29 चेंडूंमध्ये 100 धावांचा टप्पा गाठला.
भारताचा आगामी सामना हा काही तासांमध्ये सुरु होणार आहे, झिम्बाब्वेविरुद्ध सुरु असलेली ही मालिका टीम इंडियासाठी महत्वाची असणार आहे. मागील दोन मालिकांमध्ये टीम इंडियाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे त्यामुळे ही मालिका टीम इंडियासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. आजच्या सामन्यामध्ये वैभव सूर्यवंशीची कामगिरी कशी असणार याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. हरारे येथे झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या टी20 सामन्यात वैभवने अवघ्या 19 चेंडूंमध्ये धडाकेबाज अर्धशतक झळकावले.