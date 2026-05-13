/104 चौकार, 26 षटकार अन् 50 षटकात ठोकल्या 822 धावा; 794 धावांनी सामना जिंकून रचला असंभव वर्ल्ड रेकॉर्ड!

Cricket Records: एकदिवसीय सामन्यात या संघाने 50 षटकांत 104 चौकार आणि 26 षटकारांच्या जोरावर 822 धावा केल्या आणि 794 धावांनी सामना जिंकून पहिल्यांदाच हा अशक्यप्राय विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे.
104 fours 26 sixes 822 runs scored in 50 overs won the match by 794 runs: क्रिकेटच्या इतिहासात अनेक मोठमोठे विक्रम झाले आहेत. प्रत्येक स्पर्धेत वेगवेगळे रेकॉर्डस् होत असतात. काही रेकॉर्डस् असे असतात ज्याचा आपण कधी विचारही केलेला नसतो. पण झिम्बाब्वेमध्ये नुकताच खेळला गेलेला एक स्थानिक वनडे सामना सध्या संपूर्ण क्रिकेटविश्वात चर्चेचा विषय ठरत आहे. कारण या सामन्यात एका संघाने 50 षटकांत तब्बल 822 धावा करत अशक्य वाटणारा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. एवढंच नाही तर या डावात 104 चौकार आणि 26 षटकारांचा अक्षरशः पाऊस पडला. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये 400 किंवा 500 धावांचा स्कोअरही मोठा मानला जातो, अशा परिस्थितीत 822 धावा हा आकडा क्रिकेट चाहत्यांसाठी अविश्वसनीय ठरत आहे.
हा सामना झिम्बाब्वेच्या डोमेस्टिक फर्स्ट-लीग स्पर्धेत स्कॉर्पियन्स क्रिकेट क्लब आणि मिथेन लायन्स यांच्यात खेळवण्यात आला. सामन्यात स्कॉर्पियन्स क्रिकेट क्लबने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर मैदानावर जे घडलं ते क्रिकेट इतिहासात कायम लक्षात राहील असंच ठरलं.
स्कॉर्पियन्सच्या फलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला. संघाने 50 षटकांत 4 विकेट्स गमावत तब्बल 822 धावा केल्या. या डावात संघाचा रनरेट 16.44 इतका होता, जो वनडे क्रिकेटमध्ये जवळपास अशक्य मानला जातो. म्हणजे प्रत्येक ओव्हरमध्ये सरासरी 16 पेक्षा जास्त धावा काढल्या गेल्या.
या विक्रमी डावाचा सर्वात मोठा हिरो ठरला तकुंडा मडेम्बो. त्याने केवळ 143 चेंडूंमध्ये 302 धावांची भयानक खेळी केली. त्याच्या या खेळीत तब्बल 50 चौकार आणि 7 षटकारांचा समावेश होता. मैदानाच्या चारही बाजूंना फटकेबाजी करत त्याने गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई केली. त्याचा स्ट्राईक रेट 211 पेक्षा जास्त होता, जो अशा मोठ्या खेळीत अत्यंत दुर्मिळ मानला जातो.
मडेम्बोव्यतिरिक्त विनफ्रेड मुटेंडेनेही अविश्वसनीय फलंदाजी केली. त्याने फक्त 75 चेंडूंमध्ये 203 धावा ठोकल्या. त्याच्या खेळीत 23 चौकार आणि 13 षटकार होते. विशेष म्हणजे त्याचा स्ट्राईक रेट 270 च्या पुढे होता. प्रत्येक ओव्हरमध्ये मोठे फटके खेळत त्याने प्रेक्षकांना अक्षरशः थक्क केलं.
गॅब्रिएल जया यानेही नाबाद 110 धावांची खेळी केली. त्याने केवळ 49 चेंडूंमध्ये ही खेळी साकारली. विंसेंट मोयोने 39 चेंडूंमध्ये 78 धावा करत संघाच्या धावसंख्येला आणखी वेग दिला. या सर्व फलंदाजांच्या तुफानी खेळीमुळे स्कॉर्पियन्स क्रिकेट क्लबने क्रिकेट इतिहासातील सर्वात मोठ्या स्कोअरपैकी एक उभारला.
मात्र या सामन्याचा सर्वात धक्कादायक भाग अजून बाकी होता. 823 धावांचं प्रचंड लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरलेल्या मिथेन लायन्स संघाची अवस्था पूर्णपणे बिकट झाली. ज्या पिचवर पहिल्या डावात चौकार-षटकारांचा पाऊस पडत होता, त्याच पिचवर दुसऱ्या डावात गोलंदाजांना अचानक मदत मिळू लागली. मिथेन लायन्सचा संपूर्ण संघ केवळ 7.5 षटकांत अवघ्या 28 धावांवर गारद झाला.
परिणामी स्कॉर्पियन्स क्रिकेट क्लबने हा सामना तब्बल 794 धावांच्या फरकाने जिंकला. क्रिकेट इतिहासात इतक्या मोठ्या फरकाने मिळालेला विजय अत्यंत दुर्मिळ मानला जात आहे. या सामन्यानंतर सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चा सुरू झाली असून अनेक क्रिकेट चाहत्यांनी या स्कोअरवर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
एकूणच पाहता, या सामन्याने वनडे क्रिकेटमधील धावसंख्येच्या सर्व मर्यादा मोडून काढल्या आहेत. 50 षटकांच्या क्रिकेटमध्ये 822 धावा करणं हे जवळपास अशक्य मानलं जात होतं, पण स्कॉर्पियन्स क्रिकेट क्लबने ते प्रत्यक्षात करून दाखवलं आणि क्रिकेट इतिहासात आपलं नाव कायमचं कोरलं.