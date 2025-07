Fauja Singh Death: 114 वर्षीय मॅरथॉनपटू फौजा सिंहचं निधन, रस्ता पार करत असताना झाला भीषण अपघात

Fauja Singh Death: जगातील सर्वात प्रसिद्ध मॅरथॉनपटू फौजा सिंह (Fauja Singh) यांचं सोमवारी 14 जुलै रोजी निधन झालं. पंजाबच्या जालंधर जिल्ह्यात ते रस्ता पार करत असताना त्यांचा अपघात झाला. ते 114 वर्षांचे होते आणि आपल्या गावी ब्यासमध्ये चालण्यासाठी निघाले होते, तेव्हा एका अज्ञात वाहनाने त्यांना टक्कर मारली. अपघातात डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे जालंधर येथील रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आलं आणि तेथे संध्याकाळी त्यांचा मृत्यू झाला. या अपघाताची माहिती जालंधर पोलीस आणि ‘द टर्बन्ड टॉरनेडो’ पुस्तक लिहिणारे लेखक खुशवंत सिंहने केली.

आदमपूर ठाण्याच्या SHO हरदेवप्रीत सिंहने सांगितलं की, या अपघातानंतर वाहन चालक घटनास्थळावरून फरार झाला. ज्याची ओळख अजूनपर्यंत झाली नाही. पोलीस या प्रकरणी अधिकचा तपास करत असून घटनास्थावरून वाहन आणि चालकाचे काही पुरावे मिळाले आहेत. ही घटना दुपारी साडे तीन वाजता झाली असल्याचे सांगण्यात येते, जेव्हा फौजा सिंह रस्ता पार करत होते. खुशवंत सिंहने सोशल मीडियावर फौजा सिंह यांच्या निधनाबद्दल सांगत शोक व्यक्त केला.

Deeply saddened by the passing of Sardar Fauja Singh Ji, the legendary marathon runner and symbol of resilience. At 114, he joined me in the ‘Nasha Mukt – Rangla Punjab’ march with unmatched spirit.

His legacy will continue to inspire a drug-free Punjab.

Om Shanti Om. pic.twitter.com/S6238AkDYu

Gulab Chand Kataria (Gulabkataria) July 14, 2025