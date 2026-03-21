13 चौकार आणि षटकार... KKR च्या कॅम्पमध्ये 21 वर्षीय फलंदाजाने घातला धुमाकूळ; संघाला सापडला नवा ओपनिंग पर्याय!

Angkrish Raghuvanshi Century: केकेआरने आयपीएलच्या पुढील सिजनसाठी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. या सराव सामन्यात 21 वर्षीय फलंदाजाने सामन्यात धुमाकूळ घातला. त्याने केवळ शतकच झळकावले नाही, तर संघासाठी मोठी आशा बनला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 21, 2026, 09:43 PM IST
Angkrish Raghuvanshi Century of KKR: IPL 2026 सुरू होण्यापूर्वीच कोलकाता नाइट रायडर्सच्या कॅम्पमध्ये जोरदार सराव सामने रंगू लागले आहेत, आणि या सराव सामन्यांमधून काही नवीन स्टार्स पुढे येताना दिसत आहेत. 20 मार्चच्या संध्याकाळी कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्सवर झालेल्या एका इंट्रा-स्क्वॉड सामन्यात 21 वर्षीय अंगकृष रघुवंशीने आपल्या धडाकेबाज फलंदाजीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. संघाने स्वतःचे दोन गट करून ‘पर्पल नाइट्स’ आणि ‘गोल्ड नाइट्स’ अशा दोन संघांमध्ये सामना खेळवला. या सामन्यात पर्पल नाइट्सचे नेतृत्व अजिंक्य रहाणे करत होते. प्रथम फलंदाजी करताना गोल्ड नाइट्सने 20 षटकांत 199 धावा केल्या. रिंकू सिंगने 40 धावा केल्या, टिम सिफर्टने 30 धावा जोडल्या, तर सार्थक रंजननेही 37 धावांची उपयुक्त खेळी केली.

अंगकृष रघुवंशीने मैदान गाजवलं 

200 धावांचे लक्ष्य डोळ्यासमोर असताना पर्पल नाइट्ससाठी अंगकृष रघुवंशी मैदानात उतरला आणि त्याने अक्षरशः सामन्याचा रंगच बदलून टाकला. त्याने फक्त 55 चेंडूंमध्ये 103 धावांची झंझावाती खेळी केली. त्याचा स्ट्राइक रेट जवळपास 190 च्या आसपास होता, आणि या खेळीत त्याने 9 चौकार आणि 5 षटकार ठोकले. मैदानाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात फटके मारत त्याने गोलंदाजांवर पूर्ण वर्चस्व गाजवले. त्याच्या या खेळीमुळे पर्पल नाइट्सने 19.2 षटकांत लक्ष्य गाठत 6 विकेट्सने विजय मिळवला.

 

KKR ला सापडला नवा ओपनिंग पर्याय! 

या सामन्यातून KKR साठी दोन मोठ्या सकारात्मक गोष्टी समोर आल्या. पहिली म्हणजे, संघाला आता एक विश्वासार्ह भारतीय ओपनिंग पर्याय मिळाल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आतापर्यंत फिन ऍलन आणि टिम सिफर्ट ही विदेशी ओपनिंग जोडी होती, पण पर्यायांची कमतरता जाणवत होती. रघुवंशीच्या या खेळीमुळे आता संघ व्यवस्थापनाला नवीन पर्याय मिळू शकतो, जो आक्रमक सुरुवात देण्यासोबत मोठी खेळीही करू शकतो.

गोलंदाजी विभागाची तयारी 

दुसरी सकारात्मक बाब म्हणजे गोलंदाजी विभागातील कामगिरी. हर्षित राणा दुखापतीमुळे बाहेर असताना कार्तिक त्यागीने जबरदस्त गोलंदाजी करत स्वतःची दावेदारी मजबूत केली. त्याने 4 षटकांत 30 धावा देत 3 विकेट्स घेतल्या, ज्यामुळे संघाला दिलासा मिळाला.

 

आधीच्या सिजनमध्येही दमदार कामगिरी 

अंगकृष रघुवंशीने यापूर्वीच्या सिजनमध्ये  काही चांगल्या खेळी केल्या होत्या. IPL मध्ये त्याने आतापर्यंत 22 सामन्यांत 463 धावा केल्या आहेत, ज्यात दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे क्षमता असल्याचे आधीच दिसून आले होते, पण या सराव सामन्यातील शतकामुळे त्याने आपली दावेदारी अधिकच मजबूत केली आहे. आता खरा प्रश्न असा आहे की IPL 2026 मध्ये त्याला अंतिम अकरामध्ये स्थान मिळेल का, आणि मिळालेच तर तो कोणत्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. मात्र एक गोष्ट नक्की आहे की, या खेळीमुळे त्याने KKR च्या टीम मॅनेजमेंटसमोर स्वतःला एक मजबूत पर्याय म्हणून सादर केले आहे.

एकंदरीत, स्पर्धा सुरू होण्याआधीच KKR साठी ही कामगिरी मोठी दिलासादायक ठरली आहे. नवीन पर्याय तयार होणे आणि युवा खेळाडूंची चमक ही कोणत्याही संघासाठी चांगली चिन्हे असतात, आणि रघुवंशीची ही खेळी त्याच दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

