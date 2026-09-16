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131 सामने, 31 गोल आणि 43 असिस्ट; कोलंबियाच्या फुटबॉल सुपरस्टारने केलं आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलला अलविदा

International retirement: कोलंबियासाठी 15 वर्षे खेळल्यानंतर या खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. 2014 च्या फिफा विश्वचषकात 'गोल्डन बूट' जिंकणाऱ्या या खेळाडूने 131 सामन्यांत  31 गोल ​​केले आहेत.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 16, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:32 PM IST
131 सामने, 31 गोल आणि 43 असिस्ट; कोलंबियाच्या फुटबॉल सुपरस्टारने केलं आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलला अलविदा

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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