/131 सामने, 31 गोल आणि 43 असिस्ट; कोलंबियाच्या फुटबॉल सुपरस्टारने केलं आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलला अलविदा

James Rodríguez retires from international football: कोलंबियाचा स्टार फुटबॉलपटू जेम्स रोड्रिगेजने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. तब्बल 15 वर्षे कोलंबियाच्या राष्ट्रीय संघाची जर्सी अभिमानाने परिधान केल्यानंतर 35 वर्षीय रोड्रिगेजने आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीला पूर्णविराम दिला. 131 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत 31 गोल आणि 43 असिस्ट अशी त्याची उल्लेखनीय कामगिरी राहिली.
जेम्सने 2026 फिफा विश्वचषकात कोलंबियासाठी आपला अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. स्वित्झर्लंडविरुद्धच्या राउंड ऑफ 16 सामन्यात तो बदली खेळाडू म्हणून मैदानात उतरला होता. हा सामना पेनल्टी शूटआउटमध्ये कोलंबियाच्या पराभवाने संपला आणि त्याचबरोबर जेम्सच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीचाही शेवट झाला.
निवृत्तीची घोषणा करताना जेम्सने सोशल मीडियावर एक भावनिक व्हिडीओ शेअर केला. अनेक वर्षांचा प्रवास, असंख्य सामने, विजयाचे क्षण आणि कठीण प्रसंग अनुभवल्यानंतर आता आयुष्यातील एका महत्त्वाच्या अध्यायाला विराम देण्याची वेळ आली असल्याचे त्याने म्हटले. कोलंबियाची जर्सी परिधान करणे हे आपले स्वप्न होते, पण त्यासोबत मोठी जबाबदारीही होती, असे जेम्सने सांगितले. मैदानात उतरताना तो केवळ स्वतःसाठी खेळत नव्हता, तर आपल्या कुटुंबासाठी, सहकाऱ्यांसाठी आणि आपल्या संघाकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवणाऱ्या लाखो कोलंबियन चाहत्यांसाठी खेळत होता.
जेम्स रोड्रिगेजने ऑक्टोबर 2011 मध्ये बोलिव्हियाविरुद्धच्या सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर तो हळूहळू कोलंबियाच्या संघाचा प्रमुख खेळाडू बनला. राष्ट्रीय संघासाठी खेळताना त्याने 131 सामने खेळले आणि 31 गोल करण्यासोबतच 43 असिस्ट नोंदवले. त्याने कोलंबियाचे नेतृत्वही केले. 2024 कोपा अमेरिका स्पर्धेत संघाला अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचवण्यात त्याची महत्त्वाची भूमिका होती. मात्र त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा टप्पा 2014 च्या फिफा विश्वचषकात आला.
ब्राझीलमध्ये झालेल्या 2014 फिफा विश्वचषकात जेम्सने अवघ्या पाच सामन्यांत सहा गोल केले आणि स्पर्धेतील गोल्डन बूट पटकावला. उरुग्वेविरुद्धच्या राउंड ऑफ 16 सामन्यात त्याने केलेला अप्रतिम व्हॉली गोल आजही त्या विश्वचषकातील संस्मरणीय गोलांपैकी एक मानला जातो. या स्पर्धेतील जबरदस्त कामगिरीमुळे जेम्सकडे जगभरातील फुटबॉलविश्वाचे लक्ष वेधले गेले. विश्वचषकानंतर त्याचा मार्ग थेट स्पॅनिश दिग्गज रियल माद्रिदकडे वळला.
2014 च्या विश्वचषकानंतर जेम्स रोड्रिगेज रियल माद्रिदमध्ये दाखल झाला. त्यानंतर त्याने जर्मनीतील बायर्न म्यूनिखकडूनही खेळ केला. आपल्या क्लब कारकिर्दीत त्याने युरोपसोबतच मिडल ईस्ट आणि अमेरिकेतही फुटबॉल खेळला. क्लब पातळीवर त्याचे संघ बदलत गेले, मात्र कोलंबियाच्या राष्ट्रीय संघातील त्याचे महत्त्व अनेक वर्षे कायम राहिले. जेम्सने 2014, 2018 आणि 2026 च्या फिफा विश्वचषकात कोलंबियाचे प्रतिनिधित्व केले. 2022 मध्ये मात्र कोलंबियाला विश्वचषकासाठी पात्रता मिळवता आली नव्हती.
निवृत्तीची घोषणा करताना जेम्सने कोलंबियाच्या जर्सीतील आपल्या प्रवासाबद्दल समाधान व्यक्त केले. मैदानावर आपण आपले सर्वस्व दिले आणि त्यामुळे शांत मनाने राष्ट्रीय संघाला निरोप देत असल्याचे त्याने सांगितले. चाहत्यांचे आभार मानताना जेम्सने कोलंबियाला भावनिक निरोप दिला. “मी शांत मनाने जात आहे, कारण मी माझे सर्वस्व दिले. प्रत्येक क्षणासाठी धन्यवाद, कोलंबिया.” आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर जेम्स आता आपले लक्ष क्लब फुटबॉलवर केंद्रित करणार आहे. तो अलीकडेच अॅटलेटिको नॅशनलशी जोडला गेला असून क्लब पातळीवरील आपला प्रवास पुढे सुरू ठेवणार आहे.
2011 मधील आंतरराष्ट्रीय पदार्पणापासून 2014 च्या विश्वचषकातील गोल्डन बूटपर्यंत, 2024 कोपा अमेरिका अंतिम फेरीपासून 2026 विश्वचषकातील अखेरच्या सामन्यापर्यंत, जेम्स रोड्रिगेजची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द कोलंबियाच्या फुटबॉल इतिहासातील अनेक महत्त्वाच्या क्षणांची साक्षीदार ठरली.