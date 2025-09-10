14 वर्षीय अभिमन्यू मिश्राने घडवला इतिहास, विश्वविजेता गुकेशचा केला पराभव

Abhimanyu Mishra vs D Gukesh: समरकंद (उझबेकिस्तान) येथे सुरू असलेल्या फिडे ग्रँड स्विस स्पर्धेत मोठा धक्का बसला आहे. बुद्धिबळातील सर्वांत तरुण विश्वविजेता गुकेश डोमराजू यांना १६ वर्षीय भारतीय वंशाचा अमेरिकन खेळाडू अभिमन्यू मिश्रा याने मात दिली आहे. क्लासिकल बुद्धिबळात विद्यमान विश्वविजेत्याला पराभूत करणारा हा सर्वांत तरुण खेळाडू म्हणून अभिमन्यूने विक्रम रचला. गुकेशसाठी हे आणखी आश्चर्यकारक ठरले कारण यापूर्वी फक्त तीन दिवसांपूर्वी, तुर्कीचा १४ वर्षीय यागिझ खान एरडोग्मुस याने त्यांच्याशी बरोबरी साधली होती. या रोमांचक लढतीसाठी तब्बल १६ ग्रँडमास्टर्सनी आपापले सामने थांबवून बोर्डपाशी हजेरी लावली होती. सामन्याच्या सुरुवातीलाच गुकेश बचावात्मक भूमिकेत गेले. १३व्या चालीपासून दबाव जाणवू लागला आणि २०व्या चालीपर्यंत त्यांनी सामना वाचवण्याची आशा निर्माण केली होती. मात्र, ३७व्या चालीत पुन्हा गुकेश अडचणीत आले आणि अखेर ६१व्या चालीला त्यांनी हार मानली.
विजयानंतर अभिमन्यू म्हणाला, “ही माझ्या आयुष्यातील मोठी जिंक आहे, पण खेळ फारसा परिपूर्ण नव्हता. तरीही स्पर्धेत माझी कामगिरी अपेक्षेपेक्षा खूप चांगली चालली आहे. जर अशीच फॉर्म कायम ठेवली तर किताब जिंकण्याची खऱ्या अर्थाने संधी आहे.”
या फेरीत केवळ गुकेशच नव्हे तर इतर काही भारतीय खेळाडूंनाही पराभव पत्करावा लागला. प्रज्ञानंद ह्यांना जर्मनीच्या मॅथियास ब्लूबाऊम यांनी हरवले. महिला गटात दिव्या देशमुख आणि वंतिका अग्रवाल यांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. मात्र, अर्जुन एरिगैसीने ब्रिटीश ग्रँडमास्टर निकिता वितियोगोव यांच्यावर मात करत भारतीय चाहत्यांना आनंद दिला. त्यांच्या या विजयामुळे ते अजूनही गुणतक्त्यात वरच्या स्थानाजवळ आहेत.
दरम्यान, विदित गुजराथी, वैशाली रमेशबाबू, हरिका द्रोनावली, निहाल सरीन, पेंटला हरीकृष्णा, रौनक साधवानी, आदित्य मित्तल आणि एसएल नारायणन यांनी आपापले सामने बरोबरीत सोडवले.
