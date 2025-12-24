''84 चेंडूत 190 धावा, 16 चौकार अन् 15 षटकार...', विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये वैभव सूर्यवंशीचा वादळासारखा डाव

14 Year old Vaibhav Sooryavanshi Creates History: सध्या विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सुरु आहे. या स्पर्धांच्या सामन्यात अनेक रेकॉर्ड्स मोडले गेले आणि बनवलेही गेले आहेत. दरम्यान भारतीय क्रिकेटप्रेमींना थक्क करणारा क्षण पाहायला मिळाला. अवघ्या 14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी याने अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध अशी फलंदाजी केली, जी खूपकाळ लक्षात राहील. रांची येथे झालेल्या प्लेट ग्रुप सामन्यात वैभवने केवळ 84 चेंडूंमध्ये 190 धावांची विस्फोटक खेळी साकारत बिहारच्या डावाला प्रचंड उंचीवर नेले.
सामन्याच्या पहिल्या चेंडूपासून वैभवचा आत्मविश्वास स्पष्ट दिसत होता. त्याने अरुणाचल प्रदेशच्या गोलंदाजांना सावरायची संधीच दिली नाही. मैदानाच्या सर्व दिशांना फटके मारत त्याने चौकार-षटकारांची अक्षरशः आतषबाजी केली. बाद होण्यापूर्वी त्याच्या खात्यात 16 चौकार आणि 15 लांब षटकार जमा झाले होते. या झंझावाती खेळीमुळे बातमी लिहीपर्यंत बिहारने 56 षटकांत 500 पेक्षा अधिक धावा फटकावल्या होत्या.
ही खेळी अधिक खास ठरण्याचे कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच अंडर-19 आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध वैभवला अपयश आले होते. त्या सामन्यात तो फक्त 26 धावा करून बाद झाला होता आणि भारताला मोठ्या फरकाने पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्या सामन्यादरम्यान पाकिस्तानी गोलंदाज अली रझासोबत झालेली शाब्दिक चकमकही सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली होती.
Vaibhav Suryavanshi becomes the youngest to score a hundred in men's List A cricket
A ton to start his Vijay Hazare Trophy - his first non-T20 century! pic.twitter.com/Q60WqPCUlb
— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 24, 2025
विजय हजारे ट्रॉफीतील ही खेळी वैभवसाठी स्वतःला सिद्ध करण्याची मोठी संधी होती आणि त्याने ती पूर्णपणे साधली. मैदानावरील त्याचा आत्मविश्वास, प्रत्येक चेंडूवरचा आक्रमक दृष्टिकोन आणि निर्भय फलंदाजी पाहता तो अलीकडील निराशा पूर्णपणे मागे टाकल्याचे स्पष्ट झाले. 14 व्या वर्षी लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणे सोपे नसते, पण वैभव सूर्यवंशीने आपण भविष्यातील मोठा खेळाडू ठरू शकतो, याचे ठोस संकेत दिले आहेत.