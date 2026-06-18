/झी समूहाचा मोठा निर्णय! Zee 5 फुटबॉल सबस्क्रिप्शनच्या माध्यमातून येणाऱ्या महसुलातील 15 टक्के रक्कम भारतातील फुटबॉलच्या विकासासाठी देणार

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) ही जगातील फुटबॉल विश्वातील सर्वात मोठी स्पर्धा 11 जून ते 19 जुलै दरम्यान आयोजित करण्यात आलेली आहे. यंदा या स्पर्धेत एकूण 48 संघांनी सहभाग घेतला असून जवळपास 103 सामने खेळवले जाणार आहेत. यंदा फिफा वर्ल्ड कपचा 23 वा सीजन असून या स्पर्धेला 96 वर्षांचा इतिहास आहे. दर 4 वर्षांनी होणारी फुटबॉल वर्ल्ड कपची ही स्पर्धा यावर्षी अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये आयोजित केली असून या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण टेलिव्हिजन आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंगच्या माध्यमातून केलं जात आहे. भारताचा संघ हा फिफा वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी नसला तरी भारतातील फुटबॉल चाहत्यांपर्यंत यंदाचा वर्ल्ड कप पोहोचवण्यासाठी झी समूहाने पुढाकार घेतला. भारतात इतर कोणतीही वाहिनी फुटबॉल वर्ल्ड कपचे सामने दाखवण्यासाठीचे हक्क विकत घेत नव्हती, तेव्हा भारतीय फुटबॉल प्रेमींसाठी झी समूहाने पुढाकार घेऊन त्याचे प्रसारण हक्क विकत घेतले, ज्यामुळे आज भारतातील अनेक चाहते या फुटबॉल वर्ल्ड कपमधील सामन्यांचा आनंद घेत आहेत. अशातच भारतातील फुटबॉलला चालना देण्यासाठी झी समूहाने अजून एक स्तृत्य पाऊल उचललं आहे. ज्यानुसार Zee 5 फुटबॉल सबस्क्रिप्शनच्या माध्यमातून येणाऱ्या महसुलातील 15 टक्के रक्कम झी समूह भारतातील फुटबॉलच्या विकासासाठी देणार आहे. गुरुवारी अधिकृतपणे याबाबत घोषणा करण्यात आली.
झी समूहाने यापूर्वी भारतात क्रिकेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी दमदार लीगशी संलग्न होऊन क्रिकेटपटुंच्या प्रतिभेला वाव देण्यासाठी आणि देशात या खेळाला बळकटी मिळवून देण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावली होती. कंपनीने केलेल्या ठोस प्रयत्नांमुळे भारतीय क्रिकेटमध्ये आमूलाग्र बदल घडून आला. आता भारताच्या फुटबॉल क्षेत्रात सुद्धा असाच प्रभाव निर्माण करण्याचा कंपनीचा मानस आहे. फिफा वर्ल्ड कप ही जगातील सर्वात मोठी फुटबॉल स्पर्धा आहे, मात्र या स्पर्धेच्या 96 वर्षांच्या इतिहासात भारताला एकदाही या स्पर्धेसाठी क्वालिफाय करणं शक्य झालेलं नाही. तेव्हा आता 2034 चा पुरुष आणि महिलांच्या फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताचा संघ पाठवण्याचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन झी समूह भारतातील कानाकोपऱ्यातील युवा प्रतिभेचा शोध घेणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि त्यांचा विकास साधणे यासाठी तळागाळात जाऊन काम करणार असून त्या त्या प्रदेशातील क्लबना सुद्धा सर्वोतोपरी मदत करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
भारतात फुटबॉलचा प्रसार अधिक वाढवण्यासाठी झी समूह आपली क्षमता बळकट करणारच आहे मात्र त्यासोबतच ग्राहकांना सुद्धा या मोहिमेत सहभागी करून त्यांना सुद्धा भारतातील एक मजबूत आणि सर्वसमावेशक फुटबॉल परिसंस्था उभारण्यात सहभागी होण्याची संधी देणार आहे. झी समूहाने गुरुवारी केलेल्या घोषणेनुसार Zee5 च्या फुटबॉल संबंधित सबस्क्रिप्शनमधून मिळणाऱ्या महसुलापैकी 15 टक्के रक्कम भारतातील फुटबॉलच्या विकासासाठी योगदान म्हणून दिली जाईल.