15 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशीने आतापर्यंत या 12 गोलंदाजांना मारले IPL 2026 मध्ये षटकार! या यादीत मोठ्या नावांचा समावेश

Vaibhav Suryavanshi Sixes : 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आयपीएल 2026 मध्ये उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. त्याने या हंगामात आपल्या फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या या डावखुरा सलामीवीर फलंदाजाने या हंगामात आतापर्यंत चार सामने खेळून 200 धावा केल्या आहेत. सध्या त्याच्याकडे ऑरेंज कॅप आहे . या आयपीएल हंगामात वैभवने मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरच्या गोलंदाजांना पराभूत करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. त्याने गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांनाही धूळ चारली आहे.
आयपीएल 2026 च्या आपल्या पहिल्या सामन्यात, वैभव सूर्यवंशीने चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध 17 चेंडूंमध्ये 52 धावा ठोकल्या. त्याने अंशुल कंबोज, नूर अहमद आणि मॅट हेन्री यांच्या गोलंदाजीवर उत्तुंग षटकार ठोकले. त्यानंतर पुढच्याच सामन्यात त्याने गुजरात टायटन्सविरुद्ध 18 चेंडूंमध्ये 31 धावा ठोकल्या, ज्यात अशोक शर्माच्या गोलंदाजीवर मारलेल्या एका षटकाराचा समावेश होता. वैभवने या वर्षातील आपला तिसरा सामना मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळला. जगातील सर्वोत्तम गोलंदाजांविरुद्ध वैभव कसा खेळेल यावर चर्चा सुरू होती.
वैभवने जसप्रीत बुमराहच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारून दोन षटकार ठोकले आणि या चर्चेला उत्तर दिले. त्याने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध 14 चेंडूंमध्ये 39 धावा ठोकल्या, ज्यात ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकूर आणि जसप्रीत बुमराह यांच्या गोलंदाजीवर षटकारांचा समावेश होता. वैभवने आपला शेवटचा सामना शुक्रवारी आरसीबीविरुद्ध खेळला, ज्यात त्याने 26 चेंडूंमध्ये 78 धावा ठोकल्या. या काळात त्याने आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारच्या गोलंदाजीवर दोन षटकार ठोकले. तसेच त्याने हेझलवूड आणि कृणाल पांड्या यांच्यासह आरसीबीच्या बहुतेक गोलंदाजांच्या गोलंदाजीवरही षटकार मारले. यासह, तो आतापर्यंत आयपीएल 2026 मध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंपैकी एक बनला आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये, वैभव सूर्यवंशीने आतापर्यंतच्या चार सामन्यांमध्ये 12 षटकार ठोकले आहेत, जे त्याच्या प्रतिभेची साक्ष देते. सूर्यवंशीने केवळ कमकुवत गोलंदाजांनाच लक्ष्य केले आहे असे नाही; त्याने काही अत्यंत प्रतिभावान गोलंदाजांना षटकारांनी उद्ध्वस्त केले आहे. बुमराह सध्या त्याच्या भेदक गोलंदाजीमुळे जगातील नंबर एकचा गोलंदाज आहे. भारताच्या टी-20 विश्वचषक विजयात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, पण वैभवने त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून षटकार ठोकले. सूर्यवंशीने स्विंगचा जादूगार भुवनेश्वर कुमार आणि सध्याच्या सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक असलेल्या हेझलवूडलाही सोडले नाही. शार्दुल ठाकूर आणि अंशुल कंबोजसारख्या गोलंदाजांना सहजपणे षटकार मारणे हे त्याच्यासाठी नित्याचे झाले आहे.