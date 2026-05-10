/W W W... 18 वर्षीय गोलंदाजाची ऐतिहासिक कामगिरी! पदार्पण सामन्यात हॅटट्रिक, 120 वर्षानंतर मोडला रेकॅार्ड

Tom Norton News : काउंटी चॅम्पियनशिप 2026 सुरु आहे, आता एका गोलंदाजाने पदार्पण सामन्यामध्ये चमत्कार केला आहे. युवा वेगवान गोलंदाजाने प्रथम श्रेणी पदार्पणात हॅटट्रिक घेऊन खळबळ उडवून दिली आहे, त्याने 120 वर्ष जुना रेकॅार्ड मोडला आहे.
Tom Norton hat trick : काउंटी चॅम्पियनशिप 2026 मध्ये कार्डिफच्या सोफिया गार्डन्सवर ग्लॅमॉर्गन आणि सॉमरसेट यांच्यामध्ये सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये ग्लॅमॉर्गनकडून खेळणाऱ्या खेळाडूने त्याच्या पहिल्याच सामन्यात ऐतिहासिक कामगिरी केली. प्रत्येक खेळाडूचे स्वप्न असते की, त्याला त्याच्या करिअरमध्ये त्याने पदार्पण सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी करावी आणि त्याच्या तो दिवस नेहमीच संस्मरणीय असेल अशी इच्छा असेल. अनेक खेळाडू त्याच्या पदार्पण सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी करण्यात यशस्वी होतात तर काही खेळाडू अपयशी ठरतात. आता इंग्लंडमध्ये एका 18 वर्षीय गोलंदाजाने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे.
काउंटी चॅम्पियनशिप 2026 सुरु आहे, यामध्ये आता ग्लॅमॉर्गन संघातील गोलंदाज टॅाम नॅार्टन याने त्याच्या पहिल्या सामन्यामध्ये म्हणजेच पदार्पण सामन्यामध्ये चमत्कार केला. सुरु असलेल्या काउंटी चॅम्पियनशिप 2026 मध्ये ग्लॅमॉर्गनकडून पदार्पण करणारा या युवा वेगवान गोलंदाजाने प्रथम श्रेणी पदार्पणात हॅटट्रिक घेऊन खळबळ उडवून दिली आहे. त्याने 120 वर्ष जुना रेकॅार्ड मोडला आहे त्याचबरोबर क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये असा मोठा योगायोग आहे असू दिसून आले आहे. नक्की सामन्यात घडले काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
18 years old. First‑Class debut. Hat‑trick.— Glamorgan Cricket (@GlamCricket) May 9, 2026
कार्डिफच्या सोफिया गार्डन्स मैदानावर ग्लॅमॉर्गन आणि सॉमरसेट यांच्यामध्ये सामना खेळवण्यात येत होता. सामन्याला सुरुवात झाली आणि त्यानंतर टॅाम नॅार्टन याने त्याच्या चेंडूने मैदानावर कहर करायला सुरुवात केली. त्यानंतर सामन्याची दिशाच त्याने बदलून टाकली. सामन्याची दुसरी इनिंग सुरु झाली आणि नॉर्टनने सलग तीन चेंडूंवर तीन फलंदाजांना पॅव्हेलियनमध्ये पाठवून आपली हॅटट्रिक पूर्ण केली. यामध्ये सांगायचे झाले तर नॉर्टनने विल श्मिडलाही दुसऱ्या इनिंगमध्येही बाद केले आणि त्यानंतर दुसऱ्याच डावामध्ये त्याने 4 विकेट्स देखील घेतले.
टॅाम नॅार्टन याने 4 बळी पूर्ण केले आणि सॉमरसेटची धावसंख्या 6 बाद केवळ 32 धावा अशी होती. टॅाम नॅार्टन याने ही कामगिरी केल्यानंतर आता इतिहासाच्या पानांवर त्याचे नाव लिहीण्यात आले आहे. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये हॅटट्रिक घेणारा हा सर्वात तरुण गोलंदाज ठरला आहे. ही कामगिरी याआधी 1906 मध्ये काउंटी चॅम्पियनशिपमध्ये पदार्पण सामन्यामध्ये ही कामगिरी केली होती. डब्ल्यू.ई. बेन्स्किनने साऊथएंड येथील एसेक्सविरुद्ध 1906 मध्ये लीसेस्टरशायरसाठी काउंटी चॅम्पियनशिपच्या पदार्पणाच्या सामन्यात ही कामगिरी केली होती.