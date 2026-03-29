19 वर्षांचा युवा क्रिकेटर करणार MS Dhoni ला रिप्लेस? 14.2 कोटींना चेन्नई सुपरकिंग्सने घेतलं होतं विकत

Who Is Kartik Sharma CSK : आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) पहिल्याच दिवशी चेन्नई सुपरकिंग्सच्या (CSK) फॅन्सला मोठा धक्का बसला. चेन्नई सुपरकिंग्सचा स्टार विकेटकिपर फलंदाज एम एस धोनी (MS Dhoni) हा पोटरीच्या स्नायूच्या दुखापतीमुळे पुढील दोन आठवडे खेळू शकणार नाही अशी माहिती मॅनेजमेंटकडून देण्यात आली. म्हणजेच एम एस धोनी हा पुढील काही दिवसात राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स या संघाशी होणाऱ्या सामन्यांमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सच्या प्लेईंग 11 चा भाग नसेल. तेव्हा मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 44 वर्षांच्या धोनीला 19 वर्षांचा युवा क्रिकेटर कार्तिक शर्मा रिप्लेस करण्याची शक्यता आहे.
एम एस धोनी हा संघाबाहेर असल्याने आता सर्वांचं लक्ष हे सीएसकेसाठी विकेटकिपिंग आणि मिडल ऑर्डरमध्ये फलंदाजीकडे आहे. राजस्थान रॉयल्सकडून ट्रेडद्वारे संघात आलेला संजू सॅमसन हा आयपीएल 2026 मध्ये एम एस धोनीच्या अनुपस्थितीत चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी विकेटकिपिंगची जबाबदारी सांभाळेल. तसेच मिडल ऑर्डरमध्ये सुद्धा आक्रमक फलंदाजी करेल.
महेंद्र सिंह धोनी मागील काही दिवसांपासून चेन्नई सुपरकिंग्स सोबत सराव करत होता. मात्र पोटरीच्या स्नायूच्या दुखापतीमुळे धोनी हा पुढील दोन आठवडे आयपीएलमध्ये खेळणार नाहीये. आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सने 14.2 कोटी रुपयांना 19 वर्षीय कार्तिक शर्माला करारबद्ध केलं होतं. कार्तिक या लिलावामुळे आयपीएलच्या इतिहासातील संयुक्तपणे सर्वात महागड्या अनकॅप्ड खेळाडूंपैकी एक बनला होता. कार्तिक शर्माला चेन्नई सुपरकिंग्सच्या प्लेईंग 11 मध्ये लगेचच स्थान मिळणं तसं कठीण होतं मात्र एम एस धोनीला दुखापत झाल्याने आता कार्तिक शर्मासाठी संघात जागा मिळण्याची शक्यता आहे.
कार्तिक शर्माचा जन्म 26 एप्रिल 2006 रोजी राजस्थानच्या भरतपूर येथे झाला होता. कार्तिक शर्माने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये झपाट्याने प्रगती केली आहे. या उजव्या हाताच्या विकेटकिपर फलंदाजाने उत्तराखंड विरुद्ध रणजी ट्रॉफी पदार्पणातच शतक झळकावून आपली ओळख निर्माण केली आणि तेव्हापासून तो सातत्यपूर्ण कामगिरी करू लागला आणि प्रकाशझोतात आला. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी केली होती.