/French Open : 19 वर्षांच्या मिरा एंड्रीवाने रचला इतिहास, ग्रँड स्लॅम जिंकल्यावर मिळालं एवढं बक्षिस

French Open 2026 : टेनिस जगताला एक नवीन सुपरस्टार मिळाली असून 19 वर्षांची युवा खेळाडू मिरा एंड्रीवाने जबरदस्त प्रदर्शन करून तिने दुसरे ग्रँड स्लॅम 'फ्रेंच ओपन 2026' चा महिला सिंगल्सचा खिताब जिंकला आहे. पॅरिसचा प्रसिद्ध कोर्ट फिलिप-चेट्रिवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात एंड्रीवाने पोलंडची माजा चवलिंस्काला सरळ सेट्समध्ये पराभूत करून आपले पहिले मोठे विजेतेपद पटकावले. आठवे मानांकन असलेल्या एंड्रीवाने संपूर्ण सामन्यावर वर्चस्व गाजवत 6-3, 6-2 असा विजय मिळवला.
मिरा एंड्रीवाने मिळवलेला हा विजय अनेक बाबतीत ऐतिहासिक आहे. 19 व्या वर्षी फ्रेंच ओपन जिंकून टी पॅरिसमध्ये क्ले-कोर्टवर ही ट्रॉफी उंचावणारी 1992 नंतर सर्वात युवा खेळाडू ठरली आहे. यापूर्वी 1992 मध्ये दिग्गज खेळाडू मोनिका सेलेसने 18 व्या वर्षी हा कारनामा केला होता. या विजयासह एंड्रीवा २०१४ मध्ये मारिया शारापोवाच्या विजयानंतर फ्रेंच ओपन जिंकणारी पहिली रशियन महिला खेळाडू ठरली आहे.
सामन्याची सुरुवात खूप रोमांचक झाली. पात्रता फेरीतून अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या माजा च्वालिन्स्काने सुरुवातीला आपल्या ड्रॉप शॉट्स आणि आक्रमक फोरहँड्सने एंड्रीवाला कडवे आव्हान दिले आणि एका क्षणी पहिल्या सेटमध्ये 3-2 अशी आघाडी घेतली. एंड्रीवा ने लवकरच आपली प्रशिक्षक आणि माजी महान खेळाडू कोंचिता मार्टिनेझ यांचा सल्ला मानून आपली रणनीती बदलली. त्यानंतर तिने सलग गेम्स जिंकून केवळ पहिला सेट 6-3 ने जिंकला नाही, तर दुसऱ्या सेटमध्येही चवलिंस्काला कोणतीही संधी न देता तो 6-2 ने जिंकून सामना आणि विजेतेपद दोन्ही पटकावले.
एंड्रीवाने ऐतिहासिक खिताब जिंकला आणि त्यासोबतच तिला सुजैन-लेंगलेन ट्रॉफी आणि 3.25 मिलियन डॉलरची प्राईजमनी मिळाली आहे. जी भारतीय रुपयांमध्ये 30 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान एंड्रीवाचा परफॉर्मन्स अतिशय उत्तम राहिला. तिने फायनलपर्यंत फक्त १ सेट गमावला. ज्यामुळे तिला टेनिस जगताचा सुपरस्टार बनवले.