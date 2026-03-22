English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  21 षटकार, 69 चेंडूत 195 धावा... IPL 2026 ऑक्शनमधील अनसोल्ड खेळाडूची तुफानी खेळी! लगावले 21 षटकार

21 षटकार, 69 चेंडूत 195 धावा... IPL 2026 ऑक्शनमधील अनसोल्ड खेळाडूची तुफानी खेळी! लगावले 21 षटकार

Swastik Chikara: आयपीएल 2026 चा सीजन सुरू होण्यास काहीच दिवस उरलेत. या स्पर्धेसाठी झालेल्या ऑक्शनमध्ये अनेक खेळाडू अनसोल्ड राहिले. पण गेल्या सिजनमध्ये आरसीबी संघाचा भाग असलेल्या खेळाडूने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 22, 2026, 05:19 PM IST
21 षटकार, 69 चेंडूत 195 धावा... IPL 2026 ऑक्शनमधील अनसोल्ड खेळाडूची तुफानी खेळी! लगावले 21 षटकार
195 runs in 69 balls A stunning knock by an unsold player Swastik Chikara in the IPL 2026 auction Hit 21 sixes

Swastik Chikara stunning knock: आयपीएल चा यंदाचा सीजन (IPL 2026) सुरू होण्यास काहीच दिवस बाकी आहेत. त्याआधी अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. अनेक ट्रेंड्स, व्हिडीओ, फोटो, रेकॉर्ड्स समोर येत आहेत. यावेळी काही असे खेळाडूही चर्चेत आले आहेत, ज्यांना यंदाच्या ऑक्शनमध्ये कोणत्याही संघाने घेतले नाही. त्यापैकी एक नाव म्हणजे स्वास्तिक चिकारा (Swastik Chikara).  गेल्या हंगामात तो रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (RCB) च्या संघात होता, पण यावेळी त्याला रिलीज करण्यात आलं आणि ऑक्शनमध्ये तो अनसोल्ड राहिला. पण आता त्याने आपल्या बॅटनेच सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. अयोध्या प्रीमियर लीग 2026 मध्ये खेळताना त्याने अशी धडाकेबाज खेळी केली की, क्रिकेट वर्तुळात त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

दुहेरी शतक हुकलं, पण खेळी ऐतिहासिक

स्वास्तिक चिकारा हा गोमती थंडर संघाकडून खेळत होता. हिंडन टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात त्याने ओपनिंग करत अविश्वसनीय खेळी साकारली. फक्त ६९ चेंडूंमध्ये त्याने नाबाद १९५ धावा केल्या. तो दुहेरी शतकापासून अवघ्या ५ धावा दूर राहिला.

त्याच्या या खेळीत तब्बल २१ षटकार आणि ११ चौकारांचा समावेश होता. त्याचा स्ट्राइक रेटही २८० पेक्षा जास्त होता, जे त्याच्या आक्रमकतेचं स्पष्ट उदाहरण आहे. त्याच्या या धडाकेबाज कामगिरीमुळे गोमती थंडरने २० षटकांत एकही विकेट न गमावता ३०७ धावांचा प्रचंड स्कोअर उभा केला.

 IPL मध्ये अजूनही संधीची वाट

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचा रहिवासी असलेला स्वास्तिक अजूनही IPL पदार्पणाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याने यंदाच्या ऑक्शनसाठी ३० लाख रुपयांच्या बेस प्राइसवर नोंदणी केली होती, पण कोणत्याही फ्रँचायझीने त्याच्यावर बोली लावली नाही.

याआधी तो दिल्ली कॅपिटल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू या संघांचा भाग होता. मात्र त्या काळातही त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही.

 पुढच्या सिजनला संधी मिळणार?

अशा स्फोटक खेळीनंतर आता त्याच्याकडे पुन्हा एकदा निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधले गेले आहे. IPL 2026 मध्ये जरी तो संघाबाहेर असला, तरी आगामी काळात त्याला संधी मिळण्याची शक्यता नक्कीच वाढली आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
RCBswastik chikaraIPL 2026

