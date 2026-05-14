422+ चा स्ट्राईक रेट अन् साडेसहा फूट उंच असलेला 'अमर रेकॉर्ड! 9 चेंडूत मैदानावर धुमाकूळ घालणारा IPL मधला खेळाडू कोण?

IPL Records: आयपीएल 2026 मध्ये काही स्फोटक फलंदाजीचे प्रदर्शन पाहायला मिळत आहे. पण हे फलंदाजसुद्धा 6.5 फूट उंचीच्या फलंदाजाने रचलेला विक्रम मोडू शकलेले नाहीत.
196 cm tall dangerous batter 422 strike rate in IPL Records: आयपीएल म्हटलं की चौकार-षटकारांचा पाऊस, विक्रमी धावा आणि चाहत्यांची प्रचंड उत्सुकता हे चित्र समोर येते. दरवर्षी या स्पर्धेत अनेक फलंदाज आपल्या आक्रमक फलंदाजीने चर्चेत येतात. 2026 च्या हंगामातही अशीच काही तुफानी खेळी क्रिकेट चाहत्यांनी पाहिली.अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी यांसारख्या युवा फलंदाजांनी आपल्या स्फोटक बॅटिंगने प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांची झोप उडवली आहे. मात्र IPL च्या इतिहासातील एक असा विक्रम आहे, जो गेली तब्बल 9 वर्षे कोणालाही मोडता आलेला नाही.
विशेष म्हणजे हा विक्रम एखाद्या दीर्घ शतकाचा किंवा मोठ्या डावाचा नाही. तर अवघ्या काही चेंडूंमध्ये खेळलेल्या तुफानी खेळीचा आहे. एका 6.5 फूट उंचीच्या खेळाडूने केवळ 9 चेंडूंमध्ये अशी धडाकेबाज फलंदाजी केली होती की आजही त्याचे नाव IPL इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जाते.
ही ऐतिहासिक खेळी 2017 च्या IPL हंगामात पाहायला मिळाली होती. पुण्यात झालेल्या सामन्यात दिल्ली डेअरडेव्हिल्स आणि रायझिंग पुणे सुपरजायंट आमनेसामने होते. दिल्लीचा डाव शेवटच्या टप्प्यात पोहोचला असताना मैदानात आलेल्या या फलंदाजाने अक्षरशः वादळ निर्माण केले. प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांवर कोणतीही दया न दाखवता त्याने चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी केली. काही क्षणांतच सामन्याचं चित्र बदललं आणि दिल्लीचा स्कोअर 200 च्या पुढे पोहोचला.
हा फलंदाज दुसरा तिसरा कोणी नसून दक्षिण आफ्रिकेचा अष्टपैलू स्टार ख्रिस मॉरिस होता. आपल्या आक्रमक फलंदाजीसाठी आणि वेगवान गोलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा मॉरिस त्या दिवशी पूर्णपणे वेगळ्याच मूडमध्ये दिसला. त्याने केवळ 9 चेंडूंचा सामना करताना नाबाद 38 धावा कुटल्या. या खेळीत त्याने अनेक मोठे षटकार आणि चौकार लगावले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याचा स्ट्राइक रेट तब्बल 422.22 इतका होता.
IPL च्या इतिहासात किमान 25 किंवा त्यापेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये हा आजपर्यंतचा सर्वाधिक स्ट्राइक रेट आहे. क्रिकेटमध्ये 200 च्या आसपास स्ट्राइक रेट असला तरी ती मोठी कामगिरी मानली जाते. पण 400 पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने फलंदाजी करणं म्हणजे अक्षरशः गोलंदाजांवर हल्लाच. त्यामुळे मॉरिसचा हा विक्रम आजही ‘अमर’ मानला जातो.
या यादीत भारतीय खेळाडूचं नावही आहे. शशांक सिंग याने 2022 मध्ये 416.66 च्या स्ट्राइक रेटने नाबाद 25 धावांची खेळी केली होती. त्याने या विक्रमाच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ख्रिस मॉरिसचा विक्रम मोडण्यात तोही अपयशी ठरला.
दरम्यान, IPL मध्ये दरवर्षी नवीन विक्रम होतात आणि जुने विक्रम मोडले जातात. पण काही विक्रम असे असतात, जे काळाच्या ओघात अधिकच खास बनतात. ख्रिस मॉरिसची ही खेळी त्यापैकीच एक मानली जाते. विशेषतः एवढ्या कमी चेंडूंमध्ये इतक्या मोठ्या स्ट्राइक रेटने धावा करणं हे कोणत्याही फलंदाजासाठी अत्यंत कठीण आहे. आजही जेव्हा IPL मधील सर्वात विस्फोटक खेळींची चर्चा होते, तेव्हा ख्रिस मॉरिसचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. त्याची ती 9 चेंडूंतील 38 धावांची वादळी खेळी आणि 422.22 चा अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट क्रिकेट चाहत्यांच्या कायम स्मरणात राहणार आहे.