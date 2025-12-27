123 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं, ऑस्ट्रेलिया - इंग्लंडने मेलबर्नमध्ये रचला इतिहास, पाहून फॅन्स चकित

The Ashes Test : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड (Australia VS England) यांच्यात चौथी अॅशेज टेस्ट मेलबर्नमध्ये खेळवली जात आहे.मात्र यात सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी 20 विकेट पडल्या. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या इनिंगमध्ये एकही विकेट न गमावता 4 धावा केल्या. त्यामुळे या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी इतिहास रचला. अॅशेजच्या मागच्या 123 वर्षांच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच घडलं होतं की, मेलबर्नमध्ये कोणत्या टेस्ट सामन्यात पहिल्याच दिवशी 20 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त विकेट पडल्या असतील.
चौथ्या अॅशेज टेस्टमध्ये इंग्लंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. मेलबर्नची पिच फलंदाजीसाठी इतकी खराब दिसत होती की ऑस्ट्रेलियाने 51 धावा करेपर्यंत 4 विकेट गमावले. कशी बशी ऑस्ट्रेलिया 100 धावांच्या पार पोहोचली. अखेर ऑस्ट्रेलियाची पहिली इनिंग 152 धावांवर आटोपली.
इंग्लंडचा संघ जेव्हा फलंदाजी करण्यासाठी आला तेव्हा त्यांची अवस्था तर ऑस्ट्रेलियापेक्षा सुद्धा खराब होती. इंग्लंडने 16 धावा करता करताच त्यांच्या 4 विकेट गमावल्या. हॅरी ब्रूकने 41 आणि गस एटकिंसनच्या 28 धावांमुळे इंग्लंडचा संघ 110 धावांच्या जवळ पोहोचला. मेलबर्नमध्ये झालेल्या चौथ्या अॅशेज टेस्टच्या पहिल्या दिवशी गमावलेल्या 20 विकेट या सर्व वेगवान गोलंदाजांनी घेतल्या होत्या. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात 5 सामन्यांची अॅशेज टेस्ट खेळवली जातेय. मात्र पहिल्या तीन सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडचा पराभव करून विजयी आघाडी मिळवली आहे.
1902 मध्ये मेलबर्नमध्ये खेळवण्यात आलेल्या टेस्ट सामन्याच्या पहिल्या दिवशी 20 पेक्षा जास्त विकेट पडल्या होत्या. त्यावेळी झालेल्या सामन्यात पहिल्या दिवशी 25 विकेट पडल्या. हा MCG स्टेडियमच्या इतिहातील एक वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे. टेस्ट सामन्याच्या पहिल्या दिवशी सर्वाधिक विकेट्स गमावल्याचा रेकॉर्ड सुद्धा ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात झाला होता. 1888 मध्ये लॉर्ड्स येथे इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया टेस्टच्या पहिल्या दिवशी 27 विकेट्स पडल्या होत्या.
यंदाची म्हणजेच 2025 ची अॅशेस सीरिज ऑस्ट्रेलियात खेळली जात आहे. पाच टेस्ट सामन्यांची ही सीरिज 21 नोव्हेंबर 2025 ते 8 जानेवारी 2026 दरम्यान खेळवली जात आहे. स्पॉन्सरशिपमुळे एनआरएमए इन्शुरन्स हे नाव जोडलं आहे. त्यामुळे प्रातिनिधिक ट्रॉफीमध्येही बदल करण्यात आला आहे. मात्र मूळ छोटी ट्रॉफीही या नव्या ट्रॉफी सोबत कायम राहणार आहे. आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियाने 34 वेळा अॅशेस मालिका जिंकली असून इंग्लंडने 32 वेळा अॅशेसचा कप आपल्याकडे राखण्यात यश मिळवलं आहे. एकूण 7 वेळा मालिका बरोबरीत सुटली आहे. सध्या खेळवली जात असलेली अॅशेस सीरिज वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा भाग असल्याने तिला दिर्घकालीन महत्त्व प्राप्त झालं आहे.