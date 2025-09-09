भारताला मिळाला भालाफेकीचा नवा स्टार! 'या' मराठमोळ्या खेळाडूने मोडला नीरज चोप्राचा विक्रम

Shivam Lohakare Smashes Neeraj Chopra's Javelin Throw Record: जेव्हलिन थ्रो किंवा भालाफेक म्हटलं की पहिलं नाव आठवतं ते नीरज चोप्राचं. गोल्डन बॉय म्हणून ओळख असणाऱ्या नीरज चोप्राचे अनेक बेस्ट रेकॉर्ड आहेत. पण आता सोशल मीडियावर एका नव्या खेळाडूची जोरदार चर्चा रंगली आहे. अवघ्या 20 वर्षांच्या शिवम लोहकरेने असा पराक्रम केला आहे की, खुद्द ‘गोल्डन बॉय’ नीरज चोप्रालाही आश्चर्य वाटलं.
74व्या इंटर सर्व्हिसेस अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये शिवमने 84.31 मीटर अंतरावर भाला फेकत सर्वांना थक्क केलं. याच स्पर्धेत 2018 साली नीरज चोप्राने 83.80 मीटरचा विक्रम केला होता. शिवमने तो विक्रम मागे टाकला आहे. मात्र या स्पर्धेला अधिकृत वर्ल्ड अॅथलेटिक्स मान्यता नसल्याने हा थ्रो जागतिक नोंदीत मोजला जाणार नाही. तरीसुद्धा या कामगिरीमुळे शिवमचं नाव मोठं झालं आहे.
शिवमसाठी मोठा क्षण तो होता जेव्हा नीरज चोप्राने त्याला इंस्टाग्रामवर शुभेच्छा दिल्या. “बधाई हो शिवम, वेरी गुड, असंच पुढे जात राहा,” असं नीरजने लिहिलं. त्यावर शिवमने मनापासून उत्तर दिलं, “थँक यू सो मच भैया.”
शिवम लोहकरे हा 80 मीटरच्या पलीकडे भाला फेकणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात तरुण भारतीय ठरला आहे. टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण पदक जिंकणाऱ्या नीरज चोप्राने हे यश केवळ 18व्या वर्षी मिळवलं होतं. शिवम सलग चौथ्यांदा 80 मीटरचा टप्पा ओलांडत असल्याने त्याचा आत्मविश्वासही उंचावला आहे.
नीरजच्या पावलावर पाऊल ठेवत चालणारा शिवम आता भारताच्या जेव्हलिन थ्रोच्या नव्या पिढीचा चेहरा बनतोय. त्याच्या या यशामुळे भारतीय अॅथलेटिक्समध्ये नव्या आशेची ज्योत पेटली आहे.
