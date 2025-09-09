English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारताला मिळाला भालाफेकीचा नवा स्टार! 'या' मराठमोळ्या खेळाडूने मोडला नीरज चोप्राचा विक्रम

20-year-old Shivam Lohakare breaks Neeraj Chopra’s record: भालाफेकीचा विचार केला तर नीरज चोप्राचे नाव सर्वांच्या ओठांवर येते. पण आता नीरज चोप्राचा एक मोठा विक्रम एकाच वेळी मोडणारा हा तरुण खेळाडू चर्चेत आला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 9, 2025, 07:32 AM IST
भारताला मिळाला भालाफेकीचा नवा स्टार! 'या' मराठमोळ्या खेळाडूने मोडला नीरज चोप्राचा विक्रम

Shivam Lohakare Smashes Neeraj Chopra's Javelin Throw Record: जेव्हलिन थ्रो किंवा भालाफेक म्हटलं की पहिलं नाव आठवतं ते नीरज चोप्राचं.  गोल्डन बॉय म्हणून ओळख असणाऱ्या नीरज चोप्राचे अनेक बेस्ट रेकॉर्ड आहेत. पण आता सोशल मीडियावर एका नव्या खेळाडूची जोरदार चर्चा रंगली आहे. अवघ्या 20 वर्षांच्या शिवम लोहकरेने असा पराक्रम केला आहे की, खुद्द ‘गोल्डन बॉय’ नीरज चोप्रालाही आश्चर्य वाटलं.

बनवला नवा विक्रम

74व्या इंटर सर्व्हिसेस अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये शिवमने 84.31 मीटर अंतरावर भाला फेकत सर्वांना थक्क केलं. याच स्पर्धेत 2018 साली नीरज चोप्राने 83.80 मीटरचा विक्रम केला होता. शिवमने तो विक्रम मागे टाकला आहे. मात्र या स्पर्धेला अधिकृत वर्ल्ड अॅथलेटिक्स मान्यता नसल्याने हा थ्रो जागतिक नोंदीत मोजला जाणार नाही. तरीसुद्धा या कामगिरीमुळे शिवमचं नाव मोठं झालं आहे.

नीरजची थेट दाद

शिवमसाठी मोठा क्षण तो होता जेव्हा नीरज चोप्राने त्याला इंस्टाग्रामवर शुभेच्छा दिल्या. “बधाई हो शिवम, वेरी गुड, असंच पुढे जात राहा,” असं नीरजने लिहिलं. त्यावर शिवमने मनापासून उत्तर दिलं, “थँक यू सो मच भैया.”

प्रेरणादायी प्रवास

शिवम लोहकरे हा 80 मीटरच्या पलीकडे भाला फेकणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात तरुण भारतीय ठरला आहे. टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण पदक जिंकणाऱ्या नीरज चोप्राने हे यश केवळ 18व्या वर्षी मिळवलं होतं. शिवम सलग चौथ्यांदा 80 मीटरचा टप्पा ओलांडत असल्याने त्याचा आत्मविश्वासही उंचावला आहे.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by nnissports (@nnis_sports)

नीरजच्या पावलावर पाऊल ठेवत चालणारा शिवम आता भारताच्या जेव्हलिन थ्रोच्या नव्या पिढीचा चेहरा बनतोय. त्याच्या या यशामुळे भारतीय अॅथलेटिक्समध्ये नव्या आशेची ज्योत पेटली आहे.

FAQ

प्रश्न 1: शिवम लोहकरे कोण आहे?

 शिवम लोहकरे हा 20 वर्षांचा भारतीय जेव्हलिन थ्रोअर आहे, ज्याने अलीकडेच इंटर सर्व्हिसेस अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये मोठी कामगिरी केली आहे.

प्रश्न 2: त्याने कोणता विक्रम मोडला?

 2018 मध्ये नीरज चोप्राने केलेला 83.80 मीटर भालाफेकीचा विक्रम मोडून शिवमने 84.31 मीटर फेक केली.

प्रश्न 3: हा विक्रम अधिकृत जागतिक नोंदीत मोजला जाणार का?

 नाही. ही स्पर्धा जागतिक अॅथलेटिक्स मान्यताप्राप्त नसल्याने हा विक्रम अधिकृत नोंदीत मोजला जाणार नाही.

प्रश्न 4: नीरज चोप्राची यावर काय प्रतिक्रिया होती?

 नीरज चोप्राने इंस्टाग्रामवर शिवमचं कौतुक करत त्याला शुभेच्छा दिल्या आणि पुढे असंच चांगलं करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

