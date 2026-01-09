6, 4, 6, 4, 6, 4.. कॅप्टनला चोपलं! CSK च्या नव्या भिडूने झळकावलं Fastest अर्धशतक; किती बॉल खेळला पाहिलं?

Fastest Half Century: तरुण भारतीय क्रिकेटपटू सरफराज खानने एक अनोखा विक्रम आपल्या नावे करुन घेतला आहे. 2025-26 च्या विजय हजारे चषक स्पर्धेमध्ये पंजाबच्या संघाविरुद्ध खेळताना सर्वात वेगवान अर्धशतक झळकावलं आहे. कोणत्या अ दर्जाच्या भारतीय खेळाडूने झळकावलेलं सर्वात वेगवान अर्धशतक ठरलं आहे. सरफराजने 30 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडीत काढून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
मुंबईच्या संघाकडून खेळताना सफराजने पंजाबच्या गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई करत अवघ्या 15 चेंडूंमध्ये 50 धावा झळकावल्या. महाराष्ट्राचा अभिजित काळेने 1995 मध्ये बडोद्याविरुद्ध खेळताना 16 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावलं होतं. या विक्रमाची बरोबरी बडोद्याच्याच अतीत शेठने 2021 मध्ये छत्तीसगडविरुद्ध खेळताना केली होती. अतीतनेही 16 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावलं होतं. मात्र सरफराजने विक्रमी खेळी करुनही मुंबईला पराभवाचं तोंड पहावं लागलं. सुर्यकुमार यादवची विकेट पडल्यानंतर शिवम दुबेही तंबूत परतला. त्यापाठोपाठ कर्णधार श्रेयस अय्यरही बाद झाल्याने मुंबईचा संघ एका धावाने पराभूत झाला. मुंबईककडे चार विकेट हाती असताना 16 धावा हव्या होत्या. मात्र डावाच्या शेवटी झालेल्या पडझडीमुळे मुंबईला पराभवाचं तोंड पहावं लागलं.
जयपूरच्या जयपुरीया विद्यालयच्या मैदानावर 217 धावांचा पाठलाग करताना मुशीर खान आणि अंगकृष रघुवंशीने 8.2 ओव्हरमध्ये 57 धावांची सलामी दिली. मुशीर बाद झाल्यानंतर त्याचा भाऊ सरफराज फलंदाजीला आला. त्याने लगेच फिरकी गोलंदाजांचा समाचार घेण्यास सुरुवात केली. सरफारजने आधी पंजाबचा कर्णधार अभिषेक शर्माच्या गोलंदाजीवर तीन षटकार लगावले. त्याच ओव्हरमध्ये त्याने तीन चौकारही लगावले. 6, 4, 6, 4, 6, 4 अशा धावा त्याने या ओव्हरमध्ये केल्या. त्यानंतर डावखुरा फिरकी गोलंदाज हरप्रीत ब्रारच्या गोलंदाजीवर पहिल्या पाच चेंडूंमध्ये सरफराजने 19 धावा केल्या. सरफाराज 20 बॉलमध्ये 62 धावा करुन तंबूत परतला. मयांक मार्कंडने त्याला एलबीडब्यू केलं. सरफराजने त्याच्या खेळीमध्ये सात चौकार आणि पाच षटकार लगावले.
Sarfaraz Khan lit up Mumbai's chase with a blistering 73(22)
He smashed the fastest for Mumbai in, and put on a 111-run stand with Ajinkya Rahane.
Scorecardhttps://t.co/whgyNcdm2v#SMAT | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/fe4yhtKTgC
— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 16, 2025
सध्या उपलब्ध डेटानुसार, कोणत्याही ए लिस्टेड क्रिकेटपटूने झळकावलेल्या वेगवान अर्धशतकांच्या यादीत श्रीलंकेच्या कौशल्य विररत्ने हा 12 बॉलमध्ये अर्धशतक झळकावत पहिल्या स्थानी आहे. त्याने ही कामगिरी 2005-2006 च्या स्थानिक क्रिकेट स्पर्धेत केली होती.
सध्या विजय हजारे चषक स्पर्धेमध्ये सरफराज हा मुंबईसाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. त्याने सहा डावांमध्ये 303 धावा केल्या असून त्याने या धावा 190.56 च्या स्ट्राइक रेटने 75.75 च्या सरासरीने केल्या आहेत. त्याने 31 डिसेंबर रोजी गोव्याविरुद्ध 157 धावांची खेळी केली होती. त्यापूर्वी उत्तराखंडविरुद्ध दमदार अर्धशतक झळकावलं होतं. मुंबईचा संघ पुढील फेरीसाठी पात्र ठऱला आहे.
सरफराज भारतीय संघासाठी शेवटचा कसोटी सामना 2024 मध्ये नोव्हेंबर महिन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला आहे. आयपीएल 2026 च्या लिलावामध्ये सरफराजला चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाने 75 लाखांच्या बेस प्राइजला संघात घेतलं आहे.