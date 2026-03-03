English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • मोठ्या अवॉर्डसाठी टीम इंडियाला मिळालं नॉमिनेशन, ठरला पहिला संघ, BCCI ने स्वतः दिली माहिती

मोठ्या अवॉर्डसाठी टीम इंडियाला मिळालं नॉमिनेशन, ठरला पहिला संघ, BCCI ने स्वतः दिली माहिती

Laureus World Sports Awards : 2025 च्या महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेत्या टीम इंडियाला लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्डसाठी नामांकन मिळाले आहे. या पुरस्कारासाठी नामांकित झालेला पहिला महिला क्रिकेट संघ ठरला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Mar 3, 2026, 10:54 PM IST
मोठ्या अवॉर्डसाठी टीम इंडियाला मिळालं नॉमिनेशन, ठरला पहिला संघ, BCCI ने स्वतः दिली माहिती
Photo Credit - Social Media

Laureus World Sports Awards : भारताच्या महिला क्रिकेट संघासाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. टीम इंडियाच्या (Team India) महिला संघाने हरमनप्रीत कौरच्या (Harmanpreet Kaur) नेतृत्वात 2025 मध्ये आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप जिंकला होता. वर्ल्ड चॅम्पियन बनलेल्या टीम इंडियाला त्यांच्या ऐतिहासिक उपलब्धतेसाठी खेळ जगतातील सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी नामांकन मिळालेलं आहे. 2025 च्या महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेत्या टीम इंडियाला लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्डसाठी (Laureus World Sports Awards) नामांकन मिळाले आहे. लॉरेस स्पोर्टने मंगळवारी टीम इंडियाला नामांकन मिळाल्याच्या बातमीची पुष्टी केली आणि बीसीसीआयने सुद्धा याबाबत पोस्ट करून स्वतः माहिती दिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

टीम इंडिया ठरला पहिला महिला क्रिकेट संघ : 

भारतीय संघ या पुरस्कारासाठी नामांकित झालेला पहिला महिला क्रिकेट संघ ठरला आहे. हे नामांकन म्हणजे वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाला मिळालेल्या जबरदस्त प्रदर्शनाची ओळख आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध सेमी फायनल सामन्यात विजय मिळवला होता, यात त्यांनी वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात मोठं विजयाचं लक्ष पूर्ण केलं होतं. लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्डमध्ये दिल्या जाणाऱ्या पुरस्काराच्या शर्यतीत हरमनप्रीतच्या नेतृत्वातील टीम इंडियासह इंग्लंडचा महिला फुटबॉल संघ, यूरोपीय राइडर कप संघ, फ्रेंच फुटबॉल लीग संघाची नावे पॅरिस सेंट-जर्मेन आणि मॅकलरेन फॉर्म्युला वन संघासारख्या प्रमुख संघांसोबत नामांकित करण्यात आलं आहे. 

हेही वाचा : 'तू एकटा नाहीस', रिंकू सिंह सोबत उभी राहिली संपूर्ण टीम इंडिया, कोच गौतम गंभीर काय म्हणाला?

 

लॉरेस स्पोर्ट केलं जाहीर : 

लॉरेस स्पोर्टने प्रेस नोट जाहीर करून म्हटलं की, 'वनडे वर्ल्ड कपच्या सेमीफायनल सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोच्च स्कोअर (339) गाठला. त्यानंतर संघाने दक्षिण आफ्रिकेचा फायनलमध्ये पराभव करून पहिले विजेतेपद जिंकले आणि या पुरस्कारासाठी नामांकन मिळालेला हा पहिला महिला क्रिकेट संघ आहे. यासह, संघाने पुरुषांच्या लॉरियस श्रेणीसाठी नामांकित झालेल्या भारतीय खेळाडूंच्या एलिट गटात प्रवेश केला आहे, ज्यामध्ये विनेश फोगट (2019), नीरज चोप्रा (2022) आणि ऋषभ पंत (2025) यांचा समावेश आहे'.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
bcciWomens Team IndiaCricket NewsLaureus World Sports Awards

इतर बातम्या

'तू एकटा नाहीस', रिंकू सिंह सोबत उभी राहिली संपूर...

स्पोर्ट्स