2026 टी-20 वर्ल्ड कपचे लाईव्ह प्रसारण धोक्यात? भारतात सामने थेट पाहू शकणार नाही? JioStar चा मोठा निर्णय

2026 T20 World Cup in India Will Fans Miss Live Broadcast: 2026 टी-20 वर्ल्ड कप जवळपास येऊन पोहोचला आहे. या महत्त्वाच्या क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन भारत आणि श्रीलंका संयुक्तरित्या करणार आहेत, आणि हा क्रिकेटचा महोत्सव 7 फेब्रुवारीपासून 8 मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहे. या स्पर्धेत एकूण 20 संघ सहभागी होणार असून, जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांसाठी हा अनुभव रोमांचक ठरणार आहे. पण आता या स्पर्धेच्या प्रसारणाशी संबंधित मोठी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका मीडिया रिपोर्टनुसार, JioStar ने 2026 टी-20 वर्ल्ड कपचे प्रसारण करण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे चाहत्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे आणि सर्वात मोठा प्रश्न असा उभा राहतो की, भारतातील प्रेक्षक हे सामने टीव्ही किंवा मोबाइलवर लाईव्ह पाहू शकणार आहेत का?
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, JioStar ने ICC ला सांगितले आहे की ते 2027 पर्यंत मीडिया एग्रीमेंट चालवू शकणार नाहीत. मीडिया राइट्स सोडण्यामागे मुख्य कारण आर्थिक तोटा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ICC ने 2026-2029 च्या सत्रासाठी मीडिया राइट्स विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली असून, त्यांना या राइट्ससाठी 2.4 बिलियन डॉलर्स मिळण्याची अपेक्षा होती.
यापूर्वी JioStar ने 2023-2027 सत्रासाठी ICC सोबत 3 बिलियन डॉलर्सची डील केली होती, ज्यामुळे हा निर्णय ICC साठी मोठा धक्का ठरला आहे. JioStar चा अचानक मागे हटण्याचा निर्णय फक्त आर्थिक कारणांमुळेच नव्हे, तर लांब पल्ल्याच्या मीडिया स्ट्रॅटेजीसाठी देखील मोठा प्रश्न उपस्थित करतो.
JioStar चा निर्णय घेण्याच्या नंतर ICC ने मीडिया राइट्ससाठी अनेक प्लॅटफॉर्म्सना बोलीसाठी आमंत्रित केले. यामध्ये सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉन प्राइम यांचा समावेश होता. तथापि, या मोठ्या रकमेमुळे आतापर्यंत कोणत्याही प्लॅटफॉर्मने डीलमध्ये रस दाखवलेला नाही.
यामुळे सध्या टी-20 वर्ल्ड कप 2026 चे प्रसारण भारतात धोक्यात आलेले आहे. ICC ने या परिस्थितीवर लक्ष ठेवले आहे, मात्र जर लवकरच नवीन ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सापडला नाही, तर भारतातील चाहत्यांना हा महत्त्वाचा क्रिकेट उत्सव लाईव्ह पाहता न मिळण्याची शक्यता आहे.
जर प्रसारणात विलंब किंवा अडथळा आला, तर लाखो क्रिकेट प्रेमी घरबसल्या सामने पाहू शकणार नाहीत. यामुळे टी-20 वर्ल्ड कपची लोकप्रियता, सोशल मीडिया चर्चासत्रे, जाहिरातींचा प्रभाव आणि स्पर्धेचे व्यावसायिक महत्व यावरही परिणाम होऊ शकतो.
ICC सध्या अनेक पर्यायांचा विचार करत असून, लवकरच कोणता मीडिया पार्टनर यशस्वी होईल हे ठरवले जाईल. मात्र आतापर्यंतची परिस्थिती पाहता, 2026 टी-20 वर्ल्ड कपचे प्रसारण भारतातील प्रेक्षकांसाठी धोक्याची चिन्हे दाखवत आहे.
Q1. 2026 टी-20 वर्ल्ड कप भारतात का प्रसारित होणार नाही?
JioStar ने आर्थिक कारणांमुळे 2026 टी-20 वर्ल्ड कपचे प्रसारण करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ICC नवीन मीडिया पार्टनर शोधत आहे.
Q2. भारतातील चाहत्यांना सामने लाईव्ह पाहता येणार आहेत का?
सध्या JioStar मागे हटल्यामुळे प्रसारणाच्या संदर्भात अनिश्चितता आहे. ICC लवकरच नवीन मीडिया पार्टनर शोधणार आहे, नाही तर लाईव्ह प्रसारण धोक्यात येऊ शकते.
Q3. ICC ने मीडिया राइट्ससाठी कोणते पर्याय शोधले आहेत?
ICC ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम यांसह अनेक प्लॅटफॉर्म्सकडे बोलीसाठी आमंत्रण पाठवले आहे.