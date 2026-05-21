/क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं होणार; यजमान संघ 2027 ODI World Cup आधीच स्पर्धेबाहेर?

2027 ODI World Cup First Time In Cricket History: 2027 च्या वर्ल्डकपची तयारी सुरु असतानाच एक रंजक माहिती समोर येत असून असं क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच होईल.
2027 ODI World Cup First Time In Cricket History: इंडियन प्रिमिअर लीगचे शेवटचे काही सामने शिल्लक असतानाच 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकासंदर्भात एक रंजक माहिती समोर आली आहे. या स्पर्धेच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही न घडलेली एक घटना कदाचित या विश्वचषकामध्ये घडू शकते. या संदर्भातील अधिकृत दुजोऱ्यासाठी थोडा अधिक काळ वाट पाहावी लागत असली, तरी एकूण परिस्थिती पाहता, आगामी विश्वचषक स्पर्धेआधीच यजमान संघच स्पर्धेबाहेर पडण्याची शक्यता आहे. आगामी एकदिवसीय विश्वचषकाचे यजमानपद भूषवणारा देशच या स्पर्धेतून बाद होण्याची विचित्र शक्यता निर्माण झाली आहे. पुढील घडामोडींची आपल्याला प्रतीक्षा करावी लागत असली, तरी सध्या निर्माण झालेल्या समीकरणांचा विचार केला तर सगळे हिशोब ठामपणे हेच निर्देश करत आहेत की यजमान संघच स्पर्धेतून बाहेर फेकला जाणार आहे. 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकाआधीच एखादी ऐतिहासिक घटना घडण्याची शक्यता दिसत आहे.
एकदिवसीय विश्वचषकाचं पुढील वर्षी आयोजित केलं जाणारं पर्व दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या देशांद्वारे संयुक्तपणे होणार आहे. आयसीसीचे 'पूर्ण वेळ सदस्य' असल्यामुळे, दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे यांना या स्पर्धेत थेट प्रवेश मिळाला आहे. मात्र, नामिबियाला हा विशेषाधिकार मिळालेला नाही, कारण त्यांच्याकडे केवळ 'सहयोगी सदस्य' देशाचा दर्जा आहे. इतर सहभागी संघांप्रमाणेच नामिबियालाही या स्पर्धेसाठी पात्रता फेरीतून जावे लागणार आहे. मात्र सध्या तरी या शर्यतीत नामिबियाचा संघ खूपच मागे पडल्याचे दिसून येत आहे. आकडेमोड पाहिल्यास नामिबियाचा संघ पुढील वर्षीच्या विश्वचषक स्पर्धेसाठी पात्र होण्याची शक्यता अजूनही जिवंत असली, तरी दिवसेंदिवस त्यांच्यापुढील मार्ग अधिकाधिक कठीण होत चालला आहे.
विश्वचषकासाठीच्या पात्रता प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, आयसीसीने सध्या 'क्रिकेट विश्वचषक लीग 2'चे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेत एकूण आठ संघ सहभागी झाले आहेत. या स्पर्धेतील अव्वल चार संघ पुढील फेरीत प्रवेश करतील, तर तळाच्या चार संघांना दुसरी संधी दिली जाईल. मात्र, ही दुसरी संधी मिळवण्याचा मार्ग तुलनेने खूपच अधिक आव्हानात्मक असेल. सध्या नामिबियाचा संघ गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहे. या स्थानावरून चौथ्या स्थानावर झेप घेणे त्यांना सध्या तरी आकडेमोडीनुसार शक्य असले, तरी प्रत्यक्षात हे काम फारच कठीण असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे व्यावहारिक दृष्टीने विचार करता, नामिबिया अव्वल चारमध्ये येण्याची शक्यता अत्यंत कमी मानली जात आहे.
आगामी एकदिवसीय विश्वचषक 2027 स्पर्धेमध्ये एकूण 14 संघ सहभागी होतील. यापैकी 10 संघ आयसीसी क्रमवारी आणि 'पूर्ण वेळ सदस्य' दर्जाच्या आधारे स्पर्धेसाठी पात्र ठरतील. विशेषतः, आयसीसी क्रमवारीतील पहिल्या 8 क्रमांकांवर असलेल्या संघांना तसेच दोन 'पूर्ण वेळ सदस्य' संघांना जे यजमान संघ असतात त्यांना या स्पर्धेत थेट प्रवेश मिळणार आहे. त्यानंतर, उर्वरित चार जागांसाठी पात्रता मिळवण्याच्या उद्देशाने सामने खेळवले जातील.
वर नमूद केल्याप्रमाणे, 'आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक लीग 2' सध्या सुरू आहे. या लीगच्या गुणतालिकेत पहिल्या चार क्रमांकांवर राहणारे संघ थेट मुख्य 'विश्वचषक पात्रता फेरी'मध्ये प्रवेश करतील. मात्र गुणतालिकेत खालच्या क्रमांकांवर राहणाऱ्या संघांना 'पात्रता प्ले-ऑफ'मध्ये खेळण्याची संधी मिळेल. तिथे विजय मिळवल्यानंतर, ते मुख्य विश्वचषक पात्रता फेरीत खेळण्यासाठी पुढे जातील. या टप्प्यावर 10 संघांमध्ये स्पर्धा होईल. या स्पर्धेत पहिल्या 4 क्रमांकांवर राहणारे संघ 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी आपली जागा निश्चित करतील. मात्र, ही प्रक्रिया वाचताना किंवा ऐकताना वाटते तितकी सोपी मुळीच नाही.
क्रिकेट विश्वचषक लीग 2 च्या गुणतालिकेत, सध्या अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर स्कॉटलंड दुसऱ्या, ओमान तिसऱ्या आणि नेदरलँड्स चौथ्या क्रमांकावर आहेत. अलीकडील सामने जिंकून नेपाळने पाचवे स्थान पटकावले आहे. नामिबियाचा संघ सध्या 22 गुणांसह सहाव्या क्रमांकावर आहे. नेपाळचेही 22 गुण आहेत, परंतु त्यांच्या सरस 'नेट रन रेट'मुळे ते नामिबियाच्या पुढे आहेत. चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या नेदरलँड्स संघाकडे 28 गुण आहेत; त्यांना मागे टाकण्यासाठी नामिबियाला त्या गुणांच्या आकड्यापर्यंत पोहोचावे लागेल. नामिबियाकडून ही कामगिरी होईल असं सध्या तरी अशक्यप्राय वाटते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, पात्र होण्याची संधी निर्माण करण्यासाठी नामिबियाला त्यांचे उर्वरित सर्वच्या सर्व सामने जिंकावे लागतील.
आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषकाच्या संपूर्ण इतिहासात, असे कधीही घडले नाही की एखाद्या यजमान राष्ट्राला स्पर्धेत सहभागी होता आले नाही. तथापि, यावेळी मात्र अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची अधिक शक्यता दिसत आहे. नामिबियाची पुढील वाटचाल अत्यंत आव्हानात्मक आहे. नामिबियाचा संघ पात्र ठरून स्पर्धेत खेळला, तर ती नक्कीच वेगळी गोष्ट असेल; परंतु जर ते अखेरच्या क्षणी स्पर्धेबाहेर पडले, तर तो एक ऐतिहासिक क्षण ठरेल. पहिल्यांदाच यजमान संघ स्वत: स्पर्धा खेळणार नाही असा प्रकार घडेल.