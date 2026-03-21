21 चौकार,14 षटकार, 193 धावा... भारतीय फलंदाजाची तुफानी खेळी! T20 मध्ये ख्रिस गेलच्या वर्चस्वाचा अंत?

Aarya Dessai smashed 193 runs breaks chris gayle t20 world record in Surat Cricket League 2026: आयपीएल (IPL 2026) च्या नवीन सिजनचा जल्लोष सुरू होण्याआधीच भारतीय क्रिकेटमध्ये एका तरुण फलंदाजाने अशी कामगिरी करून दाखवली आहे की संपूर्ण क्रिकेटविश्व त्याच्याकडे पाहत राहिले आहे. टी20 हा फॉरमॅट जलद, आक्रमक असा मानला जातो. बहुतेक वेळा संघ 20 षटकांत 170 ते 200 धावांदरम्यान स्कोअर करतात. पण 19 मार्च 2026 हा दिवस या सगळ्या गोष्टींना छेद देणारा ठरला, कारण एका खेळाडूने एकहाती जवळपास दोनशे धावा करत इतिहासच रचला. त्यामुळे सगळीकडे याच खेळाडूची चर्चा होत आहे. त्याच्या कामगिरीमुळे आता T20 मध्ये ख्रिस गेलचं असलेलं वर्चस्वाचा अंत झाला आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
गुजरातसाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळणारा 22 वर्षांचा आर्य देसाई सूरत क्रिकेट लीग 2026 मध्ये लूथरा पेगासस संघाकडून मैदानात उतरला आणि सगळीकडेच त्याची चर्चा सुरु झाली. आर्य देसाईने अक्षरशः गोलंदाजांवर धडक मोहीमच सुरू केली. केवळ 81 चेंडूंमध्ये त्याने नाबाद 193 धावा ठोकल्या. ही खेळी केवळ मोठी नव्हती, तर अत्यंत प्रभावी आणि वर्चस्व गाजवणारी होती. त्याच्या बॅटमधून सतत चौकार-षटकारांचा वर्षाव होत होता. त्याने 21 चौकार आणि 14 षटकार लगावत प्रत्येक दिशेला फटके मारले आणि प्रतिस्पर्धी संघाला कोणताही उपाय सुचू दिला नाही.
या डावाची खास गोष्ट म्हणजे त्याची सातत्यपूर्ण आक्रमकता. सुरुवातीपासूनच आर्यने गोलंदाजांवर दबाव आणला आणि एकही क्षण त्यांना सावरू दिले नाही. प्रत्येक ओव्हरमध्ये तो मोठे फटके मारत होता, त्यामुळे रनरेट प्रचंड वेगाने वाढत गेला. त्याची फलंदाजी पाहताना प्रेक्षकांना असे वाटत होते की जणू तो टी20 नव्हे तर एखादा व्हिडीओ गेम खेळत आहे, जिथे प्रत्येक शॉट सीमारेषेबाहेर जात आहे.
या जबरदस्त खेळीमुळे लूथरा पेगाससने 20 षटकांत 3 विकेट्सच्या मोबदल्यात तब्बल 267 धावांचा डोंगर उभारला. एवढ्या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना कैलाश स्पोर्ट्स क्लबची टीम सुरुवातीपासूनच दबावाखाली होती. त्यांनी काही चांगले प्रयत्न केले, पण अखेरीस 179 धावांवरच त्यांचा डाव आटोपला आणि लूथराने 93 धावांनी एकतर्फी विजय मिळवला. या विजयाचा खरा शिल्पकार अर्थातच आर्य देसाई ठरला.
विशेष म्हणजे आर्य देसाई हा नावाने नवीन असला तरी तो पूर्णपणे अपरिचित नाही. तो यापूर्वी IPL मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्सच्या संघात सामील झाला होता, मात्र त्याला अंतिम अकरामध्ये संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे त्याच्या क्षमतेबद्दल फारशी चर्चा झाली नव्हती. पण या एका डावाने त्याने स्वतःची ताकद सिद्ध केली आणि भविष्यातील मोठा खेळाडू म्हणून आपली छाप पाडली.
त्याच्या कारकिर्दीकडे पाहिल्यास, त्याने गुजरातसाठी फर्स्ट क्लास आणि लिस्ट A क्रिकेटमध्येही चांगली कामगिरी केली आहे. रणजी ट्रॉफी आणि दुलीप ट्रॉफीसारख्या प्रतिष्ठित स्पर्धांमध्ये त्याने सातत्याने योगदान दिले आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे केवळ फटकेबाजीच नाही, तर दीर्घकालीन फलंदाजीची क्षमता देखील आहे, हे स्पष्ट होते.
आर्य देसाईची ही खेळी केवळ एक विक्रम नसून भारतीय क्रिकेटमधील नव्या पिढीचा आत्मविश्वास आणि आक्रमकतेचे प्रतीक आहे. येत्या काळात IPL आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही तो अशीच कामगिरी करेल, अशी अपेक्षा आता क्रिकेट चाहत्यांना लागली आहे. ही खेळी त्याच्या करिअरमधील टर्निंग पॉइंट ठरू शकते आणि कदाचित भारतीय क्रिकेटला एक नवा सुपरस्टार मिळण्याची ही सुरुवातही असू शकते.