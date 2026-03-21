CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • 21 चौकार,14 षटकार, 193 धावा... भारतीय फलंदाजाची तुफानी खेळी! T20 मध्ये ख्रिस गेलच्या वर्चस्वाचा अंत?

21 चौकार,14 षटकार, 193 धावा... भारतीय फलंदाजाची तुफानी खेळी! T20 मध्ये ख्रिस गेलच्या वर्चस्वाचा अंत?

Aarya Desai 193 Runs Record: आयपीएलच्या 2026 च्या हंगामापूर्वी टी-20 क्रिकेटमध्ये एका भारतीय खेळाडूने तुफानी खेळी केली आहे. या भारतीय फलंदाजाने 193  धावा करून इतिहास रचला आहे. या खेळीने ख्रिस गेलचा 175 धावांचा विश्वविक्रम मोडीत काढला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 21, 2026, 06:20 PM IST
21 चौकार,14 षटकार, 193 धावा... भारतीय फलंदाजाची तुफानी खेळी! T20 मध्ये ख्रिस गेलच्या वर्चस्वाचा अंत?
21 fours 14 sixes 193 runs indian batsman Aarya Dessai smashed 193 runs breaks chris gayle t20 world record in Surat Cricket League 2026

Aarya Dessai smashed 193 runs breaks chris gayle t20 world record in Surat Cricket League 2026​: आयपीएल (IPL 2026) च्या नवीन सिजनचा जल्लोष सुरू होण्याआधीच भारतीय क्रिकेटमध्ये एका तरुण फलंदाजाने अशी कामगिरी करून दाखवली आहे की संपूर्ण क्रिकेटविश्व त्याच्याकडे पाहत राहिले आहे. टी20 हा फॉरमॅट जलद, आक्रमक असा मानला जातो. बहुतेक वेळा संघ 20 षटकांत 170 ते 200 धावांदरम्यान स्कोअर करतात. पण 19 मार्च 2026 हा दिवस या सगळ्या गोष्टींना छेद देणारा ठरला, कारण एका खेळाडूने एकहाती जवळपास दोनशे धावा करत इतिहासच रचला. त्यामुळे सगळीकडे याच खेळाडूची चर्चा होत आहे. त्याच्या कामगिरीमुळे आता T20 मध्ये ख्रिस गेलचं असलेलं वर्चस्वाचा अंत झाला आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

कोण आहे खेळाडू? 

गुजरातसाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळणारा 22 वर्षांचा आर्य देसाई सूरत क्रिकेट लीग 2026 मध्ये लूथरा पेगासस संघाकडून मैदानात उतरला आणि सगळीकडेच त्याची चर्चा सुरु झाली. आर्य देसाईने अक्षरशः गोलंदाजांवर धडक मोहीमच सुरू केली. केवळ 81 चेंडूंमध्ये त्याने नाबाद 193 धावा ठोकल्या. ही खेळी केवळ मोठी नव्हती, तर अत्यंत प्रभावी आणि वर्चस्व गाजवणारी होती. त्याच्या बॅटमधून सतत चौकार-षटकारांचा वर्षाव होत होता. त्याने 21 चौकार आणि 14 षटकार लगावत प्रत्येक दिशेला फटके मारले आणि प्रतिस्पर्धी संघाला कोणताही उपाय सुचू दिला नाही.

सातत्यपूर्ण आक्रमकता

या डावाची खास गोष्ट म्हणजे त्याची सातत्यपूर्ण आक्रमकता. सुरुवातीपासूनच आर्यने गोलंदाजांवर दबाव आणला आणि एकही क्षण त्यांना सावरू दिले नाही. प्रत्येक ओव्हरमध्ये तो मोठे फटके मारत होता, त्यामुळे रनरेट प्रचंड वेगाने वाढत गेला. त्याची फलंदाजी पाहताना प्रेक्षकांना असे वाटत होते की जणू तो टी20 नव्हे तर एखादा व्हिडीओ गेम खेळत आहे, जिथे प्रत्येक शॉट सीमारेषेबाहेर जात आहे.

93 धावांनी एकतर्फी विजय

या जबरदस्त खेळीमुळे लूथरा पेगाससने 20 षटकांत 3 विकेट्सच्या मोबदल्यात तब्बल 267 धावांचा डोंगर उभारला. एवढ्या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना कैलाश स्पोर्ट्स क्लबची टीम सुरुवातीपासूनच दबावाखाली होती. त्यांनी काही चांगले प्रयत्न केले, पण अखेरीस 179 धावांवरच त्यांचा डाव आटोपला आणि लूथराने 93 धावांनी एकतर्फी विजय मिळवला. या विजयाचा खरा शिल्पकार अर्थातच आर्य देसाई ठरला.

IPL मध्येही होता सामील 

विशेष म्हणजे आर्य देसाई हा नावाने नवीन असला तरी तो पूर्णपणे अपरिचित नाही. तो यापूर्वी IPL मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्सच्या संघात सामील झाला होता, मात्र त्याला अंतिम अकरामध्ये संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे त्याच्या क्षमतेबद्दल फारशी चर्चा झाली नव्हती. पण या एका डावाने त्याने स्वतःची ताकद सिद्ध केली आणि भविष्यातील मोठा खेळाडू म्हणून आपली छाप पाडली.

फर्स्ट क्लास आणि लिस्ट A क्रिकेटमध्येही चांगली कामगिरी

त्याच्या कारकिर्दीकडे पाहिल्यास, त्याने गुजरातसाठी फर्स्ट क्लास आणि लिस्ट A क्रिकेटमध्येही चांगली कामगिरी केली आहे. रणजी ट्रॉफी आणि दुलीप ट्रॉफीसारख्या प्रतिष्ठित स्पर्धांमध्ये त्याने सातत्याने योगदान दिले आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे केवळ फटकेबाजीच नाही, तर दीर्घकालीन फलंदाजीची क्षमता देखील आहे, हे स्पष्ट होते.

आर्य देसाई हा नव्या पिढीचा आत्मविश्वास

आर्य देसाईची ही खेळी केवळ एक विक्रम नसून भारतीय क्रिकेटमधील नव्या पिढीचा आत्मविश्वास आणि आक्रमकतेचे प्रतीक आहे. येत्या काळात IPL आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही तो अशीच कामगिरी करेल, अशी अपेक्षा आता क्रिकेट चाहत्यांना लागली आहे. ही खेळी त्याच्या करिअरमधील टर्निंग पॉइंट ठरू शकते आणि कदाचित भारतीय क्रिकेटला एक नवा सुपरस्टार मिळण्याची ही सुरुवातही असू शकते.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

