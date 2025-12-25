21 वाइड, 21 नो-बॉल अन् तब्बल 62 एक्स्ट्रा धावा… तरीही जिंकला सामना! क्रिकेटमधील कधीही न पुसला जाणारा काळा अध्याय

Cricket Unbreakable Records: क्रिकेटच्या इतिहासात काही असे विक्रम नोंदले गेले आहेत, जे कोणत्याही संघाला आपल्या नावावर नकोसे वाटतात. असेच काहीसे 2007 च्या टी-20 विश्वचषकात पाहायला मिळाले होते, जेव्हा भारताच्या युवराज सिंगने इंग्लंडच्या स्टुअर्ट ब्रॉडच्या एका षटकात सलग सहा षटकार ठोकत इतिहास रचला. त्या एका षटकाने युवराज स्टार बनला, पण ब्रॉडसाठी तो क्षण आयुष्यभराचा धक्का ठरला. मात्र आज आपण त्या सामन्याबद्दल नाही, तर अशा एका लढतीबद्दल बोलणार आहोत जिथे फलंदाज नव्हे, तर गोलंदाजच चर्चेचा विषय ठरले. याच कारण असं की, त्यांना चेंडू टाकणंच जमत नव्हतं!
सन 1994 मध्ये इंग्लंडच्या लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये हा विचित्र आणि लाजिरवाणा विक्रम घडला. डार्लिंग्टन येथे झालेल्या या सामन्यात डर्बीशायर संघाने एका लिस्ट-ए सामन्यात सर्वाधिक एक्स्ट्रा रन देण्याचा नकोसा विक्रम आपल्या नावावर केला. ऐकून विश्वास बसणार नाही, पण डर्बीशायरने त्या सामन्यात तब्बल 62 एक्स्ट्रा रन मोफत दिले होते.
60 षटकांच्या या सामन्यात डर्बीशायरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली. मात्र त्यांचा हा निर्णय त्यांच्याच अडचणीत वाढ करणारा ठरला. संघाच्या गोलंदाजांनी एकूण 21 वाइड, 21 नो-बॉल, आणि 20 लेग-बाय दिले. म्हणजेच फलंदाजांनी न मारता देखील धावांचा पाऊस पडत होता.
सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे एवढ्या चुका करूनही डर्बीशायरने हा सामना जिंकला. डरहम संघाने प्रथम फलंदाजी करत 278 धावांपर्यंत मजल मारली, पण त्यांची डाव अखेरीस तिथेच संपली. प्रत्युत्तरात डर्बीशायरने केवळ 6 गडी गमावत, 11 चेंडू शिल्लक असतानाच लक्ष्य गाठले.
क्रिकेटच्या इतिहासात हा एकमेव असा सामना मानला जातो, जिथे एखाद्या संघाने 50 पेक्षा जास्त एक्स्ट्रा रन दिले आणि तरीही विजय मिळवला. त्यामुळे हा सामना आजही “लज्जास्पद पण ऐतिहासिक” म्हणून ओळखला जातो.