  • स्पोर्ट्स
  • 22 वर्षांनंतर मान्य केली चूक! सचिन तेंडुलकरला दिलेल्या एलबीडब्ल्यू निर्णयावर अंपायरचे मोठे विधान

22 वर्षांनंतर मान्य केली चूक! सचिन तेंडुलकरला दिलेल्या एलबीडब्ल्यू निर्णयावर अंपायरचे मोठे विधान

Sachin Tendulkar LBW: ब्रिस्बेन कसोटीत सचिन तेंडुलकरविरुद्ध वादग्रस्त एलबीडब्ल्यू निर्णयानंतर बावीस वर्षांनी, अंपायर स्टीव्ह बकनर यांनी त्यांचे मौन सोडले आहे. हे विधान नक्की काय आहे याबद्दल जाणून घेऊयात..   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 25, 2026, 10:31 AM IST
Steve Bucknor breaks silence after 22 years on Sachin Tendulkar LBW: क्रिकेटच्या इतिहासातील काही निर्णय हे इतके चर्चित आणि विवादित ठरतात की दशकं उलटूनही क्रिकेटप्रेमींमध्ये त्याबद्दल चर्चा सुरू राहते. अशाच एका निर्णयाची चर्चा पुन्हा ऐतिहासिक ठरली आहे. ही चर्चा आहे 2003-04 मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर झालेल्या ब्रिस्बेन टेस्टमधील एलबीडब्ल्यू विवादावर. या सामन्यात महान भारतीय फलंदाज सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) ला केवळ ३ धावांवर माघारी पाठवण्यात आले. त्या निर्णयामुळे संपूर्ण क्रिकेट विश्वात मोठा गदारोळ उडाला आणि अनेक दशकांपर्यंत हा वाद कायम राहिला. आता, 22 वर्षांनंतर त्या सामन्याचे अंपायर स्टीव्ह बकनर (Steve Bucknor)  यांनी आपल्या चुकिचा खुलासा केला आहे. ७९ वर्षांचे बकनर म्हणाले की, त्या दिवशी बॉल स्टंपच्या बाहेर जात होता आणि त्याने सचिन तेंडुलकरला आउट देणे चुकीचे होते. 

त्यांनी स्पष्ट केले की, “जीवनात चुका होतात आणि मला माझी चूक कबूल करावी लागली.” त्यांच्या या विधानाने क्रिकेटप्रेमींमध्ये तब्बल दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला एक मोठा विराम दिला.

तो प्रसंग नेमका काय होता?

ब्रिस्बेनमध्ये खेळल्या गेलेल्या टेस्ट सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज जेसन गिलेस्पी (Jason Gillespie)ची एक बॉल सचिन तेंडुलकरने वळवून टाळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु चेंडू त्याच्या पॅडला लागला. ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूंनी जोरदार अपील केली आणि बकनरने बोट उचलून सचिन तेंडुलकरला आउट घोषित केले. त्या वेळी सचिन तेंडुलकर फक्त तीन धावांवर खेळत होता.

टीव्ही रिप्लेमध्ये स्पष्ट दिसले की चेंडू स्टंपच्या बाहेर जात होता. कमेंट्री बॉक्समधील प्रसिद्ध इंग्लिश कमेंटेटर टोनी ग्रेग (Tony Greig) यांनीही हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आणि सांगितले की, “या निर्णयाआधी चेंडूची लाइन आणि उछाल पाहणे आवश्यक होते.”

निर्णयाचा परिणाम आणि विवाद

त्या काळी डीआरएस प्रणाली नव्हती. त्यामुळे अंपायरचा निर्णय अंतिम मानला जात असे. एका निर्णयामुळे संपूर्ण क्रिकेट जगतात मोठा गदारोळ उडाला. अनेक भारतीय चाहत्यांचा असा विश्वास होता की बकनर यांनी आधीही सचिन तेंडुलकर विरोधात काही निर्णय दिले होते. सोशल मीडियाच्या आगमनानंतर, हा मुद्दा प्रत्येक मोठ्या सामन्यात पुन्हा उभा राहू लागला. अनेक चाहत्यांसाठी हा निर्णय अजूनही ताज्या आठवणीसारखा आहे, आणि क्रिकेट इतिहासातील चर्चेचा विषय ठरला आहे.

सचिनचा हलकाफुलका प्रतिसाद

काही वर्षांपूर्वी जेव्हा सचिन तेंडुलकरला बकनरविषयी विचारण्यात आले, तेव्हा त्याने हसत-खेळत उत्तर दिले. मजेशीर अंदाजात त्याने सांगितले की, “जेव्हा मी बॅटिंग करतो, तेव्हा अंपायरला बॉक्सिंग ग्लव्हज घालून बोट उठवू नये.” त्याच्या या प्रतिसादातून सचिनच्या सकारात्मक आणि शांत स्वभावाची झलक दिसते.

या निर्णयाच्या उघडकीनंतर क्रिकेटप्रेमींमध्ये 22 वर्षांनंतरही चर्चेचा वाद थोडासा शांत झाला आहे. परंतु तो प्रसंग अजूनही इतिहासातील एक अविस्मरणीय क्षण म्हणून स्मरणात राहतो. बकनरच्या खुलास्यानंतर चाहत्यांना या वादाची खरी पार्श्वभूमी समजली आहे आणि त्याने क्रिकेट इतिहासातील त्या चर्चेच्या पर्वाला नवीन दृष्टिकोन दिला आहे.

