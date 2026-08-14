/221 दिवस कोमात अन् मृत्यूशी 11 वर्षांचा संघर्ष... एका बॉक्सिंग सामन्याने आयुष्य बदललं, 33 वर्षीय प्रिचार्ड कोलन यांचे निधन

Boxer Prichard Colon Dead at 33: पुएर्तो रिकोचे माजी बॉक्सर प्रिचार्ड कोलन यांचे वयाच्या 33व्या वर्षी निधन झाले. 2015 मध्ये झालेल्या एका वादग्रस्त बॉक्सिंग सामन्यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. त्यानंतर तब्बल 11 वर्षे त्यांनी आरोग्याच्या गंभीर समस्यांशी झुंज दिली. अखेर त्यांचा हा संघर्ष थांबला. प्रिचार्ड यांच्या वडिलांनी सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट करत मुलाच्या निधनाची माहिती दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून कुटुंबीय त्यांची काळजी घेत होते. मुलासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख करत वडिलांनी चाहत्यांचे प्रेम आणि प्रार्थनांसाठी आभार मानले.
प्रिचार्ड कोलन यांची बॉक्सिंग कारकीर्द आश्वासक होती. ऑक्टोबर 2015 मध्ये टेरेल विल्यम्स यांच्याविरुद्ध रिंगमध्ये उतरण्यापूर्वी त्यांनी सलग 16 सामने जिंकले होते. यातील तब्बल 13 विजय नॉकआउटद्वारे मिळवले होते. मात्र विल्यम्सविरुद्धचा सामना त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला. सामन्यादरम्यान कोलन यांच्या डोक्याच्या मागील भागावर अनेक वेळा पंच मारण्यात आले. त्यांनी याबाबत रेफरीकडे तक्रारही केली होती. मात्र सामना सुरूच राहिला.
नवव्या राउंडमध्ये कोलन अचानक रिंगमध्ये कोसळले. त्यानंतर त्यांच्या कॉर्नर टीमकडून झालेल्या एका गैरसमजामुळे त्यांचे ग्लोव्ह्ज काढण्यात आले. परिणामी कोलन यांना डिस्क्वालिफाय करण्यात आले.
सामना संपल्यानंतर ड्रेसिंग रूममध्ये गेल्यावर कोलन यांची प्रकृती अचानक गंभीर झाली. त्यांना उलट्या होऊ लागल्या आणि काही वेळातच ते बेशुद्ध पडले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीत त्यांच्या मेंदूत रक्तस्राव झाल्याचे समोर आले. मेंदूवरील सूज आणि वाढलेला दबाव कमी करण्यासाठी डॉक्टरांनी तातडीने शस्त्रक्रिया केली. त्यानंतर प्रिचार्ड तब्बल 221 दिवस कोमात होते.
Prichard was 23 and undefeated when he fought Terrel Williams in 2015. He kept telling the referee about the blows landing on the back of his head. The referee took one point. The fight went on.— Jason R. Williams, MD, DABR (@jasonwilliamsmd) August 13, 2026
Those punches land where the spine meets the brainstem, and the skull barely… https://t.co/LrzspUyc8c
दीर्घकाळानंतर कोलन कोमातून बाहेर आले, मात्र त्यांच्या मेंदूला झालेली गंभीर इजा भरून निघू शकली नाही. त्यांची अवस्था ‘व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’मध्ये गेली होती. त्यांना बोलता येत नव्हते. संवाद साधण्यासाठी ते संगणकाची मदत घेत होते. फ्लोरिडामध्ये राहून त्यांच्या आईसह कुटुंबीयांनी जवळपास 11 वर्षे त्यांची काळजी घेतली.
प्रिचार्ड कोलन यांच्या निधनानंतर बॉक्सिंग विश्वातूनही शोक व्यक्त करण्यात आला. World Boxing Organization (WBO) ने सोशल मीडियावर श्रद्धांजली वाहताना त्यांच्या धैर्याला आणि लढाऊ वृत्तीला सलाम केला.
A warrior until the very end.— WBO (@WorldBoxingOrg) August 13, 2026
The WBO family mourns the passing of Prichard Colón, whose courage, strength, and fighting spirit transcended the ring. His greatest fight became a testament to resilience and the unwavering love of his family.
Rest in peace, champion. pic.twitter.com/gBbBVVlOXN
रिंगमध्ये जिंकलेल्या सामन्यांपेक्षा त्यांचा तब्बल 11 वर्षांचा संघर्ष अधिक मोठा ठरला. कुटुंबीयांचे प्रेम, त्यांची जिद्द आणि परिस्थितीशी लढण्याची ताकद यामुळे प्रिचार्ड कोलन यांची कहाणी बॉक्सिंग विश्वात कायम स्मरणात राहील.