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221 दिवस कोमात अन् मृत्यूशी 11 वर्षांचा संघर्ष... एका बॉक्सिंग सामन्याने आयुष्य बदललं, 33 वर्षीय प्रिचार्ड कोलन यांचे निधन

Boxer Prichard Colon dead at 33: पोर्तो रिकोचे माजी बॉक्सर प्रिचर्ड कोलोन यांचे निधन झाले आहे. 2015च्या एका बॉक्सिंग सामन्याने आयुष्य बदललं. 11 वर्षांच्या संघर्षानंतर प्रिचार्ड कोलन यांचे निधन झाले 

Published: Aug 14, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:34 AM IST
221 दिवस कोमात अन् मृत्यूशी 11 वर्षांचा संघर्ष... एका बॉक्सिंग सामन्याने आयुष्य बदललं, 33 वर्षीय प्रिचार्ड कोलन यांचे निधन
Image Credit: @AlertaCaptain , X

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