Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /Video: सामन्यादरम्यान विजेचा भीषण तडाखा; 24 वर्षीय फुटबॉलपटूचा मृत्यू, घटना कॅमेऱ्यात कैद

Video: सामन्यादरम्यान विजेचा भीषण तडाखा; 24 वर्षीय फुटबॉलपटूचा मृत्यू, घटना कॅमेऱ्यात कैद

मंगळवारी झालेल्या एका स्थानिक फुटबॉल सामन्यादरम्यान वीज पडल्याने अवघ्या 24 वर्षीय फुटबॉलपटूचा मृत्यू झाला. या घटनेत आणखी 12 खेळाडू जखमी झाले आहेत. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 06, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:20 PM IST
Video: सामन्यादरम्यान विजेचा भीषण तडाखा; 24 वर्षीय फुटबॉलपटूचा मृत्यू, घटना कॅमेऱ्यात कैद
Image Credit: Screengrab from viral video

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कपिल सिब्बलांकडून आज चेकमेट? शिंदेसोबतच्या 3 लोकांच्या सह्यांमुळे खटला फिरणार? असिम सरोदेंची Inside माहिती
2
3
4
5