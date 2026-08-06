/Video: सामन्यादरम्यान विजेचा भीषण तडाखा; 24 वर्षीय फुटबॉलपटूचा मृत्यू, घटना कॅमेऱ्यात कैद

थायलंडमध्ये फुटबॉल सामन्यादरम्यान घडलेल्या एका दुर्दैवी घटनेने क्रीडाविश्व हादरले आहे. मुसळधार पावसात सुरू असलेल्या स्थानिक फुटबॉल सामन्यात विजेचा तडाखा बसल्याने २४ वर्षीय फुटबॉलपटू सोफवान अवाए याचा मृत्यू झाला. या घटनेत आणखी १२ खेळाडू जखमी झाले असून संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. मंगळवारी दक्षिण थायलंडमध्ये सुरू असलेल्या 'गोलोक एफए कप' स्पर्धेदरम्यान ही दुर्घटना घडली. या स्पर्धेत स्थानिक तसेच थाई-मलेशियन हौशी संघ सहभागी झाले होते. सोफवान अवाएचा SAMCOLTS संघ आणि Abu x Nong Sirin यांच्यात सामना सुरू असतानाच पावसाच्या सरी कोसळत होत्या.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये खेळाडू पावसात सामना खेळत असल्याचे दिसते. त्याचवेळी अचानक मैदानावर वीज कोसळते आणि मोठा आवाज होतो. या तडाख्यानंतर अवाए मैदानावर कोसळतो. सहकारी खेळाडू आणि उपस्थितांनी तत्काळ त्याच्या मदतीसाठी धाव घेतली. आपत्कालीन वैद्यकीय पथकाने त्याला वाचवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले, मात्र गंभीर दुखापतींमुळे त्याचा मृत्यू झाला.
A football player was killed and 12 others were injured after a lightning strike hit the field during a match in Thailand. pic.twitter.com/XLAMhPxqgV— Daily Loud (@DailyLoud) August 6, 2026
सोफवान अवाए हा आपल्या संघासाठी विंगर म्हणून खेळत होता. त्याच्या आकस्मिक निधनामुळे सहकारी खेळाडू, कुटुंबीय आणि स्थानिक फुटबॉल वर्तुळावर शोककळा पसरली आहे. घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर अनेकांनी अवाएला श्रद्धांजली वाहिली. त्याचबरोबर खराब हवामानाची शक्यता असतानाही सामना सुरू ठेवण्याच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. वादळी पाऊस आणि विजांचा कडकडाट सुरू असताना सामना तातडीने थांबवणे आवश्यक होते, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, थायलंडमध्ये विजेचा तडाखा लागून होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२० ते २०२४ या कालावधीत देशभरात किमान २८३ जणांना विजेचा फटका बसला असून त्यापैकी अनेकांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.
या दुर्घटनेनंतर थायलंड फुटबॉल असोसिएशननेही शोक व्यक्त केला आहे. "या दुःखद प्रसंगी आम्ही दिवंगत खेळाडूच्या कुटुंबीयांसोबत, संबंधित क्लब आणि सर्व सहकाऱ्यांच्या दुःखात सहभागी आहोत," असे असोसिएशनने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.