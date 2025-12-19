English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

25 चौकार, 178 धावा… IPL Auction मध्ये अनसोल्ड राहिलेल्या खेळाडूची जबरदस्त कामगिरी!

IPL Auction 2026: आयपीएल 2026 साठी अलीकडेच लिलाव झाला. या लिलावात अनेक खेळाडू विकले गेले तर अनेक अनसोल्ड राहिले. अशाच एका अनसोल्ड खेळाडूने आता जबरदस्त खेळ दाखवला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 19, 2025, 01:52 PM IST
25 चौकार, 178 धावा… IPL Auction मध्ये अनसोल्ड राहिलेल्या खेळाडूची जबरदस्त कामगिरी!

Devon Conway Record: आयपीएल 2026 साठी काही दिवसांपूर्वीच लिलाव झाला. यावेळी अनेक खेळाडूंवर लाखो, करोडोंमध्ये बोली लागली. पण असेही काही खेळाडू आहेत ज्यांना  लिलावात एकही खरेदीदार मिळाला नाही. पण लिलावात अनसोल्ड राहिल्यावर अवघ्या दोन दिवसांत एका खेळाडूने दमदार कामगिरी करून दाखवली आहे. हा खेळाडू आहे न्यूझीलंडचा सलामीवीर डेव्हॉन कॉनवे हा! त्याने आपल्या बॅटने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. वेस्टइंडीजविरुद्ध सुरू असलेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यात कॉनवेने नाबाद 178 धावांची अफलातून खेळी करत क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेतले.

Add Zee News as a Preferred Source

'असा' रंगला सामना!

नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय न्यूझीलंडने घेतला. न्यूझीलंडच्या  कॉनवे आणि कर्णधार टॉम लॅथम यांनी डावाची सुरुवात केली. या जोडीने पहिल्या विकेटसाठी तब्बल 323 धावांची ऐतिहासिक भागीदारी रचली. ही वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या इतिहासातील सर्वात मोठी सलामी भागीदारी ठरली आहे.
कॉवेने 279 चेंडूंचा सामना करत 25 चौकारांच्या मदतीने 178 धावा केल्या. त्याच्या संयमी आणि आक्रमक खेळीमुळे वेस्टइंडीजचे गोलंदाज पूर्णपणे निष्प्रभ ठरले. दुसरीकडे, लॅथमनेही त्याला उत्तम साथ देत भागीदारी अधिक भक्कम केली.

विक्रम टाकला मागे 

या कामगिरीसह कॉनवे-लॅथम जोडीने रोहित शर्मा आणि मयंक अग्रवाल यांच्या 2019 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध केलेल्या 317 धावांच्या भागीदारीचा विक्रम मागे टाकला. याशिवाय, न्यूझीलंडच्या घरच्या मैदानावर सलामीवीरांनी उभारलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी भागीदारी ठरली आहे. याआधी हा विक्रम 1930 साली चार्ल्स डेम्पस्टर आणि जॉन मिल्स यांच्या नावावर होता.

एकूणच पाहता, न्यूझीलंडसाठी कसोटी क्रिकेटमधील ही दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी सलामी भागीदारी ठरली आहे. यापुढे फक्त ग्लेन टर्नर आणि टेरी जार्विस यांची 1972 मध्ये वेस्टइंडीजविरुद्ध झालेली 387 धावांची भागीदारी आहे.

आयपीएल लिलावात कोणीही घेतले नाही विकत 

विशेष म्हणजे, आयपीएल 2026 च्या लिलावात डेव्हॉन कॉनवे याचा बेस प्राइस 2 कोटी रुपये असूनही कोणत्याही फ्रँचायझीने त्याच्यात रस दाखवला नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दिलेल्या या दमदार उत्तरामुळे त्याची गुणवत्ता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. आयपीएल कारकिर्दीचा विचार केला तर कॉनवे आतापर्यंत चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळताना 29 सामन्यांत 1080 धावा जमवल्या आहेत. यात 11 अर्धशतकांचा समावेश असून त्याची सर्वोच्च धावसंख्या नाबाद 92 अशी आहे.

आयपीएलमध्ये अनसोल्ड राहिल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असले तरी, वेस्टइंडीजविरुद्धची ही खेळी म्हणजे डेव्हॉन कॉनवे अजूनही मोठ्या रंगमंचासाठी सज्ज असल्याचा ठाम संदेश आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
IPL auctionDevon Conway WI vs NZ

इतर बातम्या

Hingoli Election: काँग्रेसच्या गडाला तडे, आत्तापर्यंत तीन न...

महाराष्ट्र बातम्या