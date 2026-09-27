/आज एक नाही तर 3 रोमांचक सामने, किती वाजता कोणाचा सामना सुरु होणार? पाहा शेड्युल

Cricket : 27 सप्टेंबरचा रविवार हा क्रिकेट फॅन्ससाठी सुपर संडे ठरला आहे. आज एक नाही तर तब्बल तीन तीन रोमांचक सामने हे प्रेक्षकांना पाहायला मिळतील. म्हणजेच एकूण सहा संघ मैदानावर असतील. या सामन्यांना वर्ल्ड कप 2027 च्या तयारी प्रमाणे पाहिलं जाईल. अशावेळी क्रिकेट फॅन्ससाठी हा रविवार ब्लॉकबस्टर आणि खूप खास ठरणार आहे.
भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात 27 सप्टेंबर पासून तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजला सुरुवात होणार आहे. ज्याचा पहिला सामना हा तिरुवनंतपुरममधील स्टेडियमवर होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना दुपारी 2 वाजता सुरु होणार आहे. यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सारखे दिग्गज क्रिकेटर सुद्धा वनडे सीरिज खेळतील. दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातही वनडे सीरिज खेळली जात आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना आज जोहान्सबर्ग येथे दुपारी 1:30 वाजता सुरू होणार आहे. आजच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया संघ पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान श्रीलंका संघ इंग्लंडच्या दौऱ्यावर असून आज 'द ओव्हल'वर दुपारी 3:00 वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) तिसरा आणि निर्णायक सामना सुरू होणार आहे. सध्या ही सीरिज 1-1 अशी बरोबरीत आहे.
दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया : दुपारी 1:30 वाजता
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज : दुपारी 2:00 वाजता
इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका : दुपारी 3:00 वाजता
पुढील वर्षी वनडे वर्ल्ड कप स्पर्धा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गतविजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत आणि उपांत्य फेरीतील दक्षिण आफ्रिका हे संघ सध्या खेळत आहेत. तर उपांत्य फेरीतील दुसरा संघ असलेला न्यूझीलंड नोव्हेंबरमध्ये वनडे सीरिजसाठी भारताचा दौरा करणार आहे. तसेच श्रीलंका आणि इंग्लंड हे संघही तयारी करत असून सध्या वनडे सीरिजमध्ये आमनेसामने आहेत.